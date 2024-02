Manlio prepara el regreso triunfal a su casa

Vasta experiencia política y pieza clave en la próxima Legislatura * La disyuntiva de la elección es: Optar por la continuidad del camino a la “dictadura” (Morena), o bien la continuidad de nuestra “democracia”… El país está en manos de los mexicanos

MARCO ANTONIO FLORES

El 2 de junio de 2024, México se enfrentará a la mayor encrucijada de su vida política de los últimos treinta años.

Noventa y seis millones de electores deberán elegir a la nueva(o) presidente de la República, diputados y senadores federales, nueve gobernadores, diputados locales de la mayoría de las entidades del país y otros 20 mil cargos de elección popular.

Serán las elecciones más grandes e importantes de la historia contemporánea de México. Sin duda, la apuesta nacional será para elegir presidenta(e) de la República. De la misma importancia será la elección de diputados y senadores, ya que el partido que gane la mayoría absoluta (50% más uno), o si fuera el caso la mayoría calificada (dos terceras partes de ambas Cámaras), será crucial para el futuro democrático del país.

El potencial riesgo es que si Morena lograra la “calificada”, su candidata Claudia Sheinbaum ha advertido que apoya las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que sería un atentado contra la División de Poderes y sometimiento al Poder Ejecutivo.

En el ámbito político electoral, casi desaparecer y/o someter al INE y al TEPJF; y en materia de energéticos, re- estatizar a CFE y Pemex, y excluir toda participación privada o extranjera en el tema de energía.

Por ello, el Frente Fuerza y Corazón ha empezado a difundir a manera de “slogan” que la disyuntiva de la elección es optar por la continuidad del camino a la “dictadura” (Morena), o bien la continuidad de nuestra “democracia” en el marco de nuestro régimen constitucional.

Por ello resulta de gran interés saber qué hará la oposición para ganar el mayor número posible de posiciones en el Congreso. Los elegidos deberán ser los más experimentados y capaces para procurar un Poder Legislativo autónomo que propicie el equilibrio y balance de Poderes, como premisa de nuestra República, democrática, federal y representativa, como la define nuestra Constitución.

Los partidos que integran la oposición y que avalan la candidatura a la Presidencia de la República de Xóchitl Gálvez, agrupados en la coalición Frente Fuerza y Corazón, dieron a conocer sus listas de candidatos para diputaciones federales y senadores, que integrarán la siguiente Legislatura.

Por ello es oportuno comentar algunos aspectos relevantes de los candidatos. Muchos son conocidos, unos por su experiencia y capacidad, otros porque han pasado de noche por sus múltiples cargos, sin pena ni gloria. Hartos de desempeñar cargos públicos y de haberlo hecho sin mayores méritos.

Como es sabido, los candidatos a diputados y senadores por la vía plurinominal tienen asegurado su curul. Quienes, sin hacer campaña, podrán llegar en forma segura.

GRANDES PANISTAS POR UNA CURUL

Por el lado del PAN, como legisladores plurinominales figuran Marko Cortés, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca, Julen Rementería, Kenia López Rabadán, Tania Palacios Kuri, Germán Martínez, Lilly Téllez y Mauricio Vila. También están Jorge Romero, Paulina Rubio Fernández y Elías Lixa.

Germán Martínez ocupa el cuarto puesto en la quinta circunscripción. Cabella cortaVázquez Mota competirá por una diputación de mayoría relativa en el Estado de México. El exsenador Federico Döring hará campaña en Benito Juárez. Jorge Triana, Gabriel Quadri, Éctor Jaime Ramírez Barba y Margarita Zavala buscarán la reelección.

Aquí hago un espacio para mencionar que un gran candidato para el Senado es Enrique Vargas, quien la tiene asegurada y es un hombre de retos.

Su carrera como político todavía tiene mucha cuerda y seguramente en 2029 estará en la boleta competiendo por la gubernatura del Estado de México… y de ahí para adelante ya nadie lo para, pues tiene la mira puesta en servir a México y luchar por un mejor país en todos los sentidos.

También figuran los exgobernadores de Guanajuato y Jalisco, Miguel Márquez y Francisco Ramírez, y Miguel Ángel Yunes, expresidente municipal de Boca del Río.

El PAN postulará por el frente opositor a candidatos para cuatro importantes entidades federativas: Lorena Beauregard, Tabasco; Eduardo Rivera, Puebla; Renán Barrera, Yucatán, y Santiago Taboada, quien va por la CDMX.

CABALLADA PRIÍSTA

El PRI, por su parte, postulará por la vía plurinominal a los siguientes candidatos: Alejandro “Alito” Moreno, Carolina Viggiano, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Ana Lilia Herrera, Sofía Carvajal y Pablo Angulo.

Para la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional a Arturo Yáñez (primera circunscripción); el diputado Rubén Moreira (segunda); Lorena Piñón (tercera); Xitlalic Ceja, presidenta de las mujeres priístas (cuarta), y a Samuel Palma, presidente de la Fundación Colosio.

Hay grandes personajes priístas que fueron incluidos en la lista plurinominal, como lo son Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto; Alejandra del Moral, quien fue candidata al gobierno del Estado de México, y Sylvana Beltrones, actual senadora e hija del exmandatario sonorense.

PRD, CON LA MENOR CUOTA

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) quedó con la menor cuota dentro de la Coalición: Jesús Zambrano buscará un lugar en el Senado y Miguel Ángel Mancera buscará un escaño en la Cámara de Diputados.

El saldo de candidaturas para la participación de las organizaciones de la sociedad civil es negativo. Las candidaturas parecen haber excluido nominaciones de candidatos ciudadanos y emanados de la sociedad civil, pese a las promesas que habían hecho las fuerzas políticas que integran la coalición.

Un escaso ejemplo de posiciones entre los aspirantes a una diputación por la vía plurinominal aparece una excepción: el secretario general de la organización Unid@s, César Damián Retes (primera circunscripción).

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se montó en esta situación para atacar a sus rivales del frente opositor.

“Las listas plurinominales del PRI y del PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política”.

Son palabras que demuestra que no tiene congruencia, como si él y su máximo dirigente, Dante Delgado, no hubieran tenido su origen en el PRI también.

Ojalá surgieran nuevos liderazgos de entre la sociedad civil, para no ahogarnos con los de siempre “sin resultados”.

Entre tanto chapulineo y reprise de viejas caras, hay quienes se distinguen por su experiencia, capacidad y resultados obtenidos en cargos anteriores.

MANLIO FABIO, PERSONAJE CLAVE EN LA SIGUIENTE LEGISLATURA

Destacamos en primer término a Manlio Fabio Beltrones, quien será un personaje clave en la siguiente Legislatura; por sus resultados como gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca puede aportar mucho al frente opositor.

También por su espléndida gestión como gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, es un gran activo como legislador… y más aún como posible colaborador en el gabinete, si fuera el caso.

También destaca la leal y combativa Alejandra del Moral Vela por su aguerrida campaña en el Estado de México y quien dio la impresión que con más tiempo hubiera logrado un resultado a su favor. Otro reaparecido -que es reconocido por su capacidad- es Samuel Palma.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, por su experiencia y capacidad, podría asumir el liderazgo del Congreso para impulsar las iniciativas del Frente opositor.

Su tacto político y conciliador será factor decisivo. Su carrera política es muy amplia: Fue gobernador, líder de las Cámaras de diputados y de senadores; presidente del PRI nacional en el periodo 2015-2019.

Desde 1985 presidente del PRI en Sonora y secretario de Gobierno. En 1988 fue designado subsecretario de Gobierno de la Segob, con Fernando Gutiérrez Barrios a la cabeza.

En 2003 fue diputado federal, desde donde presidió la Mesa Directiva de San Lázaro, legislador de la Cámara Alta en el periodo 2006-2012, fungió como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, presidió la Mesa Directiva del Senado de la República y en 2011 se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

En 2012, como diputado federal, fue coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

Conocedor y defensor de los gobiernos de Coalición, puede ser factor clave en la conformación de un gabinete y gobierno de coalición, en caso de ganar la Presidencia de la República. Manlio Fabio Beltrones sostiene que los gobiernos de coalición son el eje de convergencia y acercamiento cuando las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo después de una elección, por lo que es necesario que haya gobernabilidad.

Ha subrayado la importancia de que exista esta opción para quien llegue a ser Presidente de México, que tenga la posibilidad de acordar con todas las fuerzas políticas.

Como legislador ha sido prolífico y creativo. Entre las iniciativas que promovió destacan: la Ley para la Reforma del Estado; la Reforma Energética; la Ley de Fomento al Primer Empleo, así como la Reforma Política en el Senado de la República. En 2015 impulsó la aprobación del Sistema Nacional.

En esta encrucijada política del país, ante la ausencia creciente de verdaderos políticos de convicción y de carrera, es buena noticia que se coloque en los Poderes de la Unión, en el Ejecutivo y Legislativo, a personas que -por sus resultados- puedan garantizar a millones de mexicanos que nuestro México puede retomar el rumbo de la prosperidad y reafirmar la vocación democrática contenida en nuestra Carta Magna.

¡Enhorabuena por México! Hay nueva esperanza, hay fuerza y corazón de mexicanas y mexicanos, capaces y valientes, dispuestos a luchar por su país y por el futuro de las nuevas generaciones.

***Académico y consultor.