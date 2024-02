En momentos críticos, Ricardo Monreal vuelve a tomar el timón parlamentario de Morena

Su reto: sacar las reformas que el Presidente AMLO enviará el 5 de febrero * Mi agradecimiento a los senadores de mi bancada por otorgarme su confianza por segunda ocasión para coordinar al grupo parlamentario de mi partido, expresa el legislador morenista

MAJO VALENCIA

El senador Ricardo Monreal Ávila está de vuelta, puso orden en la casa de la Cámara Alta y ante los momentos críticos que vive el país, ahora viene con muchos bríos, con más fuerza al ocupar nuevamente la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

Tomando el timón y ya tiene un gran reto en puerta: Impulsar el paquete de reformas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el 5 de febrero próximo.

De acuerdo con Eduardo Ramírez, quien solicitará licencia como senador para participar en el proceso de elección del candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, expresa que “hay un amplio consenso para que el doctor Ricardo Monreal asuma nuevamente la coordinación en lo que resta de estos trabajos legislativos y creo que es lo mejor, que estaremos en unidad para las reformas que vienen”.

MONREAL ÁVILA, AGRADECIDO POR LAS MUESTRAS DE CONFIANZA

Ricardo Monreal, en su cuenta de X (antes Twitter) ofreció su agradecimiento a los compañeros de bancada.

“Mi agradecimiento a las y los senadores de Morena que me han otorgado su confianza por segunda ocasión para coordinar al Grupo Parlamentario y presidir la Jucopo. Mi reconocimiento al Sen. @ramirezlalo y la Sen. @AnaLiliaRivra, que con talento han conducido su trabajo”, expresó.

No cabe duda que Ricardo Monreal Ávila es un gran activo de Morena, un liderazgo de los que casi no hay y una gran capacidad de negociador con los demás partidos para sacar adelante las reformas de AMLO… una misión bastante titánica, pero Monreal no se amilana y le entra con todo a cualquier misión que le pongan.