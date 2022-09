Rosario, más fuerte que mil Robles

La víctima más clara de la ‘Infamia Maestra’ * La venganza política se ensañó contra la extitular de la Sedesol y de la SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto, gracias a la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa

MARCO ANTONIO FLORES***

Dice una frase popular ”Lo que no te mata te fortalece”… y si no, que le pregunten a quien fuera la primera jefa de Gobierno de la CDMX, presidenta del PRD y dos veces secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga.

Al salir de prisión, dijo haber transformado su desgracia en un intenso aprendizaje que le dio fuerza para luchar contra la injusticia en México.

De las historias de decenas de reclusas con años en injusta “prisión preventiva” que sufren una “condena sin sentencia”, dice haber vivido en carne propia la injusticia del sistema penal mexicano.

La burda y obvia “venganza política” fue consumada. Rosario Robles permaneció en la cárcel 3 años, tras dictarle “prisión preventiva” el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano.

Todo mundo sabe que René fue protagonista de un escándalo mayúsculo de la política nacional, que sucedió en marzo de 2004, cuando en el noticiero de Brozo se transmitieron videos en donde se podía ver a Bejarano, considerado la mano derecha y secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del DF, guardándose fajos de billetes sujetados con ligas a un portafolios y al saco de su traje.

El responsable de la filtración de los videos fue Carlos Ahumada, quien se encargaba de dar dinero al PRD a cambio de contratos en el gobierno capitalino. Además, tras seguirle la pista, se supo que él era muy amigo y novio de Rosario Robles Berlanga.

Tras los videoescándalos, López Obrador dañó su imagen y perdió la elección presidencial de 2006 en medio de acusaciones de fraude. Por estos antecedentes y por la forma en que fue aplicada la “prisión preventiva”, Rosario Robles dijo que se trató de una burda “venganza política”.

El juez Delgadillo Padierna aceptó como prueba y principal argumento para meterla a la cárcel una licencia de manejo (que se comprobó había sido falsificada por la fiscalía) con un domicilio diferente al que la imputada había declarado y por lo tanto había riesgo de que se fugara.

Después de estar internada en el reclusorio desde el 13 de agosto de 2019, el viernes 19 de agosto, un juez de control cambió la medida de prisión preventiva a una medida cautelar que consiste en “la presentación periódica cada 15 días (ante la Fiscalía General de la República) y prohibición para salir del país, además de quitarle pasaporte. Ella puede moverse por todo el país, con la condición que debe presentarse a firmar”, comentó.

Su libertad no significa que el proceso que se sigue en contra de Robles haya terminado ni que haya sido exonerada del único “delito” del que se le acusa que es “ejercicio indebido del servicio público”. Fue acusada de “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de miles de millones de pesos en Sedesol y SEDATU cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la ‘Estafa Maestra’.

“Infamia maestra”, le llama Rosario Robles al proceso llevado en su contra, ya que fue la única acusada e involucrada en el mecanismo de la “Estafa Maestra”, cuando había 11 secretarías que realizaban las mismas prácticas con al menos ocho universidades públicas. Solamente Robles estuvo en prisión.

Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor y operador del mecanismo en la Sedesol y en la SEDATU, donde también se detectaron desvíos, se convirtió de presunto “culpable” a principal acusador y “testigo colaborador” en contra de su ex jefa y nunca pisó la cárcel. Ningún otro exsecretario ha sido investigado.

El término “Estafa Maestra” lo pusieron de moda los periodistas de Animal Político, Manuel Ureste Cava y Nayeli Roldán Sánchez, en asociación con Miriam Castillo Moya, de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuando publicaron: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias y universidades públicas, han desviado miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014 detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos…”

La “intensa investigación periodística” no se fue más atrás. Se debe recordar que no solo fueron 11 universidades las que utilizaron este mecanismo.

Durante quince años, fueron casi treinta universidades con al menos quince dependencias y entidades y con un promedio anual de “desviaciones” de 4 mil millones de pesos.

Esta investigación periodística nunca mencionó que este mecanismo es legal porque lo contempla la ley. Nunca, ni ellos, ni nadie hasta la fecha ha propuesto reformar la ley para erradicar ese mecanismo.

Sigue vigente que las adjudicaciones directas entre dependencias con las instituciones de Educación Superior o Centros Públicos de Investigación. Así lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, desde hace más de quince años. Esta figura fue motivo de abusos -y sigue siéndolo- por parte de muchas dependencias para evitar licitar, aunque en muchos casos se justifica su legítimo uso para bienes o servicios urgentes en la administración pública. Se convirtió en una “trampa” legal -equivalente a una elusión fiscal-. Las adjudicaciones directas, a través de instituciones de educación superior, se volvió un foco de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en los informes de la Revisión de la Cuenta Pública.

Desde 2006, la ASF, año tras año, hizo públicas “desviaciones” de miles de millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no se había metido a la cárcel a algún funcionario de alto nivel y tampoco a algún rector de todas las decenas instituciones y universidades públicas que se han involucrado, desde hace casi dos décadas. Destacan la UAEM, UANL, UNAM e IPN.

Este mecanismo, mal llamado “Estafa Maestra”, se convirtió en un recurso mediático y periódico de la ASF, las “desviaciones” de gigantescos montos las hizo públicas durante al menos ocho años y nunca armó un expediente fundado que pudiera responsabilizar judicialmente a algún funcionario o rector.

De acuerdo con la ley, los responsables primeros y directos son los rectores. La ASF tampoco ha hecho una propuesta seria al Legislativo para modificar esta figura “legal”.

Desde 2012 y 2013, en los informes de la Revisión de la Cuenta Pública, la ASF señalaba: “Convenios de coordinación suscritos con la Administración Pública Federal con la Universidad Autónoma de Chapingo. Se seleccionaron 5 convenios, dos con Sedesol, uno con Conafor, uno con Sagarpa y uno con Diconsa. Se concluyó que la UACH no contaba con la capacidad técnica material y humana para realizar los servicios convenidos, por lo que subcontrató con terceros más del 49% permitido en la Ley. En algunos casos, no hay evidencia de los servicios prestados por las personas subcontratadas y se destinaron recursos federales distintos a los establecidos…”

Respecto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, informó la ASF, sobre la cuenta pública de 2012 (sexenio de Felipe Calderón), que suscribió 25 contratos por 493 mdp con SCT, SEP, Bansefi, Prodecon, Conavi y GACM, con las mismas observaciones de “falta de capacidad y desvío de los recursos”.

En el caso específico de Rosario Robles como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y en relación con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la ASF señaló: “No se acreditó de forma ‘confiable’ el número de viviendas afectadas por los dos siniestros y se entregaron 117.8 millones de pesos, pese a la discrepancia de información de los beneficiarios”.

Hago la aclaración de que yo no conozco a la señora Robles, pero recuerdo haberla visto en la televisión entregando apoyos en efectivo a muchos damnificados de Oaxaca.

El mecanismo multicitado, en todo caso era responsabilidad de sus subalternos (oficial mayor), quien debió haber firmado y operado los convenios con las universidades (rectores). Lo antes explicado demuestra de manera clara y evidente que en el caso de Rosario Robles la “Estafa Maestra” se convirtió en una “infamia maestra”, resultado de la venganza política.

Rosario está en libertad. Se le ve más fuerte que un Roble, segura que demostrará legalmente su inocencia y dispuesta a luchar por un México más justo.

Ha dicho que cree en la reconciliación y en la unidad nacional. Muchos reconocidos periodistas e intelectuales, y cada vez más ciudadanos, la consideramos una política inteligente, sensible y honesta, quizá su único defecto es no saber escoger a sus colaboradores y eventualmente enamorarse de quien no debía.

Rosario Robles ha dicho que en la cárcel leyó como un gran luchador social, permaneció en prisión y salió a abolir el “Apartheid” y a gobernar su país con gran apoyo popular. No vaya a ser que Robles se transfigure en Mandela o Nelson en Rosario.

Para gente conocedora de la política, Rosario salió más fuerte que mil Robles, es considerada como una heroína y una gran luchadora social y tiene todas las cartas credenciales para estar en un cargo, pues un activo como ella no debe quedar en el olvido… ¿Qué tal como jefa de Gobierno? Uniría a todos los capitalinos y aglutinaría a los partidos de oposición… solo es un comentario a título personal.

*** Académico y consultor.