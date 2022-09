Los amigos actores de AMLO a principales detractores de la 4T

¿Dónde están los otros datos?, dice Arturo Herrera * El pasado 1 de septiembre de 2022, el primer titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó: “El Presidente está dejando un cartucho de dinamita prendido”

MARKOFLOS***

En el gobierno de la Cuarta Transformación ha quedado de manifiesto que para ser funcionario del círculo cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador se debe tener 90% de honestidad y 10% de capacidad, pero el principal requisito para pertenecer al “gabinetazo” es ser abyecto, sumiso y adulador.

Salvo honrosas excepciones, nadie se atreve a decir al Presidente, con argumentos, cuáles son las mejores alternativas para México. Simplemente se reducen a acatar ciegamente los deseos del líder.

Como dijera el clásico ya conocido en el mundo de la policía: “¿Qué hora es..?”… “La que usted diga, Señor Presidente”.

Sin embargo, veremos cuántos de esos “leales” e incondicionales colaboradores niegan a su “Mesías” -como lo hiciera el apóstol Pedro con Jesucristo- a partir del tercer día en que deje el poder. Dentro de dos años, a partir del 3 de octubre de 2024.

Ser un detractor de algo o alguien significa que hay una oposición hacia una idea o una persona. Ante las ideas o las personas podemos manifestar, básicamente, dos posturas: en favor o en contra.

Si estamos en contra, esto significa que somos detractores, es decir, estamos en desacuerdo por algún motivo. […] . En el gobierno de la Cuarta Transformación, cada vez surgen más detractores contra el Presidente López Obrador… y no se trata de adversarios, neoliberales o conservadores per se, son personas cuya cercanía con AMLO ha sido mucha, personajes que lo habían acompañado a construir su proyecto político y que colaboraron en forma definitiva para lograr la Presidencia de la República.

Entre ellos se cuenta a quienes se consideran sus padrinos o tutores políticos: Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Destacan los dos primeros secretarios de Hacienda de su gobierno: Carlos Urzúa y Arturo Herrera, así como el lider del Senado, Ricardo Monreal, y Germán Martínez, entre otros.

CARLOS URZÚA

El pasado 1 de septiembre de 2022 el primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de AMLO, Carlos Urzúa, afirmó: “El Presidente está dejando un cartucho de dinamita prendido”.¨

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Urzua reveló que él fue uno de los pocos que se opuso a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque se trataba de un proyecto bueno para el futuro de México y por el costo económico que representaba echarlo para abajo.

Desde que presentó su renuncia, en mayo de 2019, a sólo siete meses del gobierno de la 4T, Carlos dio a conocer una carta, en la que acusó a la Administración del Presidente López Obrador de tomar decisiones de política pública sin sustento.

No olvidar que cuando AMLO era presidente electo, Urzúa vaticinó que no se acabarían los gasolinazos, una promesa de campaña que fue lanzada a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Su declaración fue una muestra de que la política económica implementada por Enrique Peña Nieto era buena y que se seguiría aplicando en la administración de la 4T… y el tiempo le ha dado la razón, pues los gasolinazos siguen y no se ve para cuándo bajen los precios.

ARTURO HERRERA

Con motivo del informe presidencial del pasado 1 de septiembre de 2022, quien fuera el segundo secretario de Hacienda de AMLO, Arturo Herrera, publicó un tuit que se hizo viral, en el que exhibió su taza de café con la leyenda “Nice story”… “Now show me the data”, en clara alusión a que la cifras de las finanzas publicas que dio a conocer Andrés Manuel en su Informe carecen de sustento o simplemente son falsas.

GERMÁN MARTÍNEZ

Germán Martínez renunció a la Dirección General del IMSS el 21 de mayo de 2019 por los “malos manejos” que atestiguó. Quien fuera aguerrido panista y uno de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, fue presidente del PAN y secretario de la Función Pública. El senador, que en otros tiempos apoyara a AMLO, ahora ha decidido hacer duras críticas a su gobierno.

Martínez señaló en días pasados que la situación de violencia en México es terrible: “En las calles en México y en muchas zonas gobiernan los malandros, los levantones siguen, el secuestro sigue, los asesinatos siguen, los periodistas siguen derramando sangre en este país y eso son las manos manchadas de sangre de la 4T”.

Y agregó: “Yo quería un presidente, pero tenemos un locutor que derrama sangre en este país”.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Porfirio Muñoz Ledo, como diputado presidente del Congreso, le puso la banda presidencial a AMLO. El experimentado político se convirtió en un duro crítico y acusa abiertamente a López Obrador de estar aliado con el narco.

Al respecto afirmó: “El Presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen”.

Muñoz Ledo afirma de manera categórica que AMLO quiere ser el poder tras el trono. Político veterano de mil batallas, uno de los más reconocidos luchadores sociales, fundador del PRD e histórico opositor al régimen priísta, abanderó la causa de Andrés Manuel en su camino a la Presidencia de México.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato presidencial y líder de izquierda, quien invitó a AMLO a salir del PRI e incorporarse al PRD, ha expresado que con el gobierno de López Obrador los rezagos persisten y la falta de propuestas para resolverlos mantiene al país igual que hace 40 años.

El fundador del PRD y tres veces candidato presidencial ha señalado: “Así estoy viendo al país, con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de pobreza, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioro ambiental, cuestiones sobre género. No veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas”.

“Sí vemos la violencia, está presente en todo el país, tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia, (hay) un sistema educativo con deficiencias, esto es lo que tenemos en estos años (de gobierno)”, agregó el líder moral del PRD.

MARIO DI COSTANZO

Otro personaje cercano a AMLO fue su amigo Mario Di Costanzo, su gran asesor en finanzas y que seguramente hubiera estado en el gabinete de la 4T, pero trabajar en el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de la Condusef fue una ofensa y le costó que el hoy Presidente le retirara su amistad.

Di Costanzo, expresidente de la Condusef, tras el IV Informe de Gobierno de López Obrador, indicó en Twitter que “lo que dijo (AMLO) es mentira; y de lo que está mal en el país mejor no hablo”.

DISTRACTORES MAÑANEROS ‘ACABAN’ CON DETRACTORES

Con todo y las críticas de sus detractores “VIP”, y la falta de resultados de su gobierno, el Presidente AMLO mantiene una aprobación de 62%. Es indudable el éxito de su estrategia de comunicación y su habilidad para, cada día, fijar la agenda nacional y crear distractores que alejan a la ciudadanía de los problemas nacionales.

Quizá la “revolución de las conciencias” no permite al “pueblo” cuestionar los pésimos resultados de la 4T en materia de seguridad, salud, educación, pobreza y crecimiento económico.

México requiere un Jefe de Estado que piense en las siguientes generaciones y no solo en las próximas elecciones. Ciento treinta millones de mexicanos tendrán que esperar mejor suerte para otro sexenio.

***Académico y consultor.