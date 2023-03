Pese a no tener liderazgo, hay mucha oposición

El populismo autoritario busca destruir al INE * El 26 de febrero, día de la restauración del régimen democrático y constitucional

MARCO ANTONIO FLORES***

Está sonando la alarma de intento de instauración del populismo autoritario en nuestro querido México. Si no queremos que nuestros hijos y nietos cancelen el futuro democrático de México, deberemos explicarles la importancia de lo que está en juego. Es hora de salir a la calle para alzar nuestra voz y con determinación y coraje decirle NO a la constante violación y agresión contra nuestra Constitución Política, NO al intento de “Golpe de Estado” contra nuestro régimen democrático.

“Allons enfants de la Patrie- le jour de gloire est arrivé ..”. Esta es la primera arenga del himno francés: ”Vamos hijos de la patria, el día de gloria ya llegó… Nosotros contra la tiranía…”

La citamos a propósito de la convocatoria a la manifestación ciudadana del 26 de febrero, en contra del tan traído y llevado Plan B de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es otra cosa sino el plan de “Benganza”, para vulnerar y mutilar al INE, y todo por no haber logrado una reforma constitucional electoral que pretendía destruir por completo al INE y con ello nuestra avanzada democracia.

Como todos sabemos, la reforma electoral constitucional de AMLO fue rechazada en forma exitosa y afortunada por el bloque opositor en forma unánime por los partidos PAN, PRI, PRD y MC. La frustrada intención de distorsionar los postulados de nuestra Carta Magna en materia electoral solo sirvió para alterar el “ego” presidencial y en su mareo de poder presentar una reforma electoral engañosa y rencorosa que quiere poner en manos del gobierno nuestro sistema político-electoral construido a través de siglos y afinado en las últimas décadas.

Una iniciativa electoral que viola y atenta disposiciones constitucionales y que, en suma, echa abajo toda la estructura, experiencia, capacidad y organización del INE, institución formada a lo largo de los últimos 30 años para tener elecciones libres, limpias y creíbles.

Despoja al INE de un plumazo de todo su personal profesional capacitado en décadas, pretende eliminar el 80% de personal técnico-operativo, echar a la calle a 6 mil personas con todo y su experiencia y especialidad técnica, lo que derrumba el Servicio Profesional Electoral.

La reforma elimina las juntas distritales en todo el país, subdelegaciones, oficinas y módulos regionales a los que todos hemos acudido a renovar nuestro INE. Con ello se desmoronan los pilares de nuestro sistema electoral: el padrón electoral con todo y credenciales; la organización e integración de funcionarios de casillas por insaculación, así como el cómputo de votos con todo y la desaparición del PREP… además del primer paquete ya aprobado que se elimina sanciones a funcionarios públicos que promuevan su imagen antes y durante los periodos electorales.

Por contar con las mayorías simples, Morena aprobó el referido plan “B” desde diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados y esta semana en la de senadores. El único senador morenista que votó en contra fue el líder de esa bancada, Ricardo Monreal, quien ya había advertido que esta reforma es anticonstitucional y que sabe que corresponderá a la SCJN declarar su inconstitucionalidad.

Lo que sigue es la presentación de “acciones de inconstitucionalidad”, “controversias constitucionales” y amparos que podrán ser interpuestos por parte de partidos, actores políticos y ciudadanos, por tener un interés jurídico. En este escenario hay dos grandes riesgos: Primero, que la SCJN no resuelva de manera pronta y expedita, esto es, antes de 2 de junio de 2023, ya que la propia Constitución Política prevé que al iniciar el proceso electoral (el de 2024 inicia en septiembre) ya no se permiten cambios a la legislación dentro de los 90 días previos al inicio de ese proceso electoral, y segundo: que los votos de los ministros no alcancen para la declaratoria de inconstitucionalidad, como ya pasó con la reforma eléctrica, cuando el voto del mismo ministro presidente (Zaldívar) no se dio en el sentido que todos esperábamos.

Sin embargo, debemos estar optimistas por los nuevos vientos que soplan en la SCJN con la presidenta ministra Norma Piña, quien ha dado muestras de imparcialidad e independencia en sus resoluciones. Prueba de ello es la reciente admisión (esta semana) de “acciones de inconstitucionalidad”, presentadas por partidos políticos, respecto a la reforma aprobada en diciembre pasado para que los funcionarios puedan hacer campaña y promover su imagen con recursos públicos y en tiempos anticipados. Estas acciones fueron admitidas por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión provisional y prepara el proyecto de dictamen que se someterá al Pleno para la declaratoria de inconstitucionalidad.

El Presidente López Obrador ya ha descalificado por anticipado la marcha del domingo 26 de febrero argumentando que “forma parte de las acciones de la oposición en contra suya, de su gobierno y de la llamada transformación”, declaraciones que ya rayan en el cinismo, ya que, hasta el ciudadano más neófito en cuestiones legales electorales, ya entendió que la verdadera intención de la reforma es retroceder 60 años en los avances logrados y permitir que el gobierno vuelva a controlar las elecciones.

El domingo 26 de febrero cientos de miles de ciudadanos reunidos en el Zócalo de la CDMX pedirán a los ministros de la SCJN su voto llano y transparente en defensa de la Constitución, para que, de manera, pronta y expedita, resuelvan conforme al Artículo 105, fracción II, de la Constitución Política que la faculta como la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales frente al texto constitucional, a través de las acciones de inconstitucionalidad.

Para que dichas reformas puedan ser expulsadas del sistema jurídico en su totalidad o parcialmente por la Suprema Corte, se requiere contar con una mayoría calificada de ocho votos de las y los ministros integrantes del Pleno al momento de su resolución.

Asimismo, en relación con los 6 mil servidores públicos del INE que la reforma pondría en la calle sin empleo, se debe considerar que la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE), en su artículo 94, dispone de un medio de defensa, diseñado para dirimir los conflictos laborales entre los servidores públicos electorales del INE, denominado juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores, siendo el TEPJF el órgano competente para conocerlo.

Sobre advertencia no hay engaño: “Al diablo con sus instituciones” y “No me vengan con que la ley es la ley”. Nunca antes, nadie se había atrevido a tratar de destruir nuestro sistema democrático, que descansa en una legislación electoral que se construyó durante los últimos dos siglos, a través de cruentas luchas desde la época de la reforma, pasando por la dictadura porfirista, hasta llegar al final del siglo XX, en que se pudo consolidar nuestra incipiente democracia, lo que ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo. La primera del año 2000, la segunda del año 2012, y la tercera, de 2018, por la cual llegó al Poder el Presidente López Obrador. En cada una de estas elecciones han participado millones de mexicanos, como funcionarios de casilla y con su voto. Es muy grave y lamentable que las reglas que permitieron el ascenso al poder de AMLO, ahora quieran ser cambiadas con los fines más aviesos.

Esta propuesta de reforma electoral desnuda a la 4T y le quita la careta al propio Presidente de la República, para mostrarlo como un dictador en potencia, cuyo fin último es el poder por el poder.

Alejemos la posibilidad de vernos en el espejo negro de Nicolás Maduro.

AMLO ha emprendido contra el INE, no es casual que los mexicanos, en su gran mayoría, están dispuestos a defenderlo y con ello, a nuestra principal institución democrática.

No se metan con el INE, al menos dos terceras partes -60 millones- de los mexicanos, lo apoyan. Si Morena, AMLO y la 4T quieren ganar la Presidencia en 2024, sería sano para el país que dejen de buscar torcer la ley.

Mejor que muestren algunos resultados en reducir la pobreza, combate a la corrupción e impunidad, así como mejorar salud, educación, seguridad, procuración de justicia y Estado de Derecho.

Todavía le quedan 18 meses al Presidente López Obrador para actuar como digno Presidente y “Jefe de Estado”. Dejar de pensar solo en el poder y en las próximas elecciones. Mejor ocuparse en las nuevas generaciones y en la inevitable grandeza que tendrá México en el futuro.

El domingo 26 de febrero de 2023 quedará inscrito en la historia de las luchas democráticas del pueblo mexicano, como el día en que cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle a defender la democracia, a frenar el intento de destruir nuestro INE, pilar del mecanismo político-electoral que nos garantiza tener elecciones libres, creíbles y transparentes.

El próximo 26 de febrero no se olvidará y será referencia de futuras generaciones para recordar que se restauró el orden democrático, que se salvó el futuro de un México que podrá seguir por el sendero de la democracia, la libertad y la justicia.

***Académico y consultor