Al carajo una Fiscalía autónoma

Su prioridad son las venganzas políticas y personales * Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no está en la agenda de la Cuarta Transformación * Con la 4T, regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal

MARCO ANTONIO FLORES***

Estamos siendo testigos de la destrucción del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) aprobado en 2008, que en 2016 -primer plazo- y hasta 2018 se estaba implementando.

El NSPA tiene avances que no se deben eliminar a priori. Avanzar en seguridad, impunidad y Estado de Derecho requiere una profunda reforma de procuración y administración de justicia.

No nos podemos dar el lujo de destruir lo edificado, las consecuencias serán catastróficas. Atrás quedó la ilusión de tener una Fiscalía autónoma y el rescate del NSPA.

En enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue nombrado primer fiscal General de la República. En la nueva legislación, el fiscal es quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la Agencia de Investigación Criminal, las Fiscalías Especializadas, la Policía Investigadora y los peritos.

En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación no sólo quedará a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar, sino que, al parecer, tendremos saldo negativo y de regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal.

Los acontecimientos que se han dado en este gobierno así lo demuestran. Los casos más relevantes que ha operado la FGR se caracterizan por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

El más reciente, el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal Gertz Manero, a quienes el Abogado de la Nación metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

Inédito que el fiscal General de la República y la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, violen garantías fundamentales como la procesal, que significa asegurarse, mediante las pruebas necesarias, que un sujeto ha cometido un delito, que hagan a un lado la plena seguridad o garantía de tipificación absoluta, por la cual una persona podrá ser sujeto a un proceso penal, únicamente, si el hecho que se imputa es considerado como un delito dentro de nuestra legislación penal.

VENGANZAS POLÍTICAS

Otros célebres casos de venganzas políticas y uso faccioso de la justicia penal son: El de Emilio Lozoya, el de Rosario Robles, el de Francisco García Cabeza de Vaca y el de Ricardo Anaya, por mencionar los más relevantes.

La forma en que se han operado estos casos significan una regresión, respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el debido proceso, atentan contra el principio de presunción de inocencia y admiten la presentación de pruebas ilícitas.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 28 de marzo de 2022, por la que otorgó libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán y la cancelación a la orden de aprehensión contra Laura Morán, quienes fueron acusadas de “homicidio por omisión” de Federico Gertz Manero, hermano del actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), demuestra la “fabricación” de delitos y la utilización facciosa de la Fiscalía para asuntos privados y familiares, nada menos que por el primer fiscal General de la República, en los mismos términos que acusó Julio Scherer a Gertz Manero.

Otro asunto muy polémico, pero que ahora cobra especial relevancia es el de Rosario Robles, que el fiscal Gertz Manero operó como una venganza política, ya que “la FGR, con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga pública de Rosario Robles, judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Agrega que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Robles se encuentra privada de su libertad desde hace dos años y meses, rebasando los plazos que establece el Código Federal de Procesos Penales, en caso prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que se le aplicó por utilizar una licencia “falsa”, que en su momento sus abogados comprobaron le “fabricaron”.

Emblemático de la 4T y la FGR es el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

Tuvo que darse una especie de indignación nacional al ver a Lozoya cenando pato pekinés, que todo indica fue la gota que derramó la paciencia del Presidente AMLO y provocó la presión a la FGR.

Fue hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021 que la FGR solicitó la prisión preventiva oficiosa contra Lozoya Austin, pero podría haberlo hecho desde que el sujeto fue extraditado de España en julio de 2020.

Los elementos ahí estaban: se había fugado de México, negó facilitar la extradición y tenía cuentas en el extranjero, además de múltiples domicilios.

En la audiencia inicial de 2021, el juez Artemio Zúñiga Mendoza se extrañó que la FGR no solicitara la prisión preventiva contra el exfuncionario, pues existían los elementos suficientes para argumentar riesgo de fuga. “Y yo no puedo poner una medida más grave que la que me piden los fiscales”, dijo el juzgador en aquella ocasión.

Otro proceso penal mediático, considerado faccioso y con sesgo político es el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, vinculado con Emilio Lozoya Austin, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición -entre ellos Anaya- para que votaran en favor de la reforma energética que impulsó en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto, situación que finalmente no pudo sustentar Lozoya.

La FGR aseguró que, “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014.

En la actualidad existe, virtualmente, orden de aprehensión contra Ricardo Anaya.

El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también fue considerado por analistas y abogados como una burda “venganza política” operada por Gertz Manero.

El mandatario estatal fue acusado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, en abril de 2020.

En diciembre de ese año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) para apelar el fallo de un juez federal, que amparó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la presentó de manera extemporánea.

García Cabeza de Vaca obtuvo el amparo relacionado con el proceso mediante el cual el mandatario estatal ya había obtenido una suspensión provisional, y luego definitiva, que le impide que se ejecute en contra la orden de captura solicitada por la FGR, la cual no podrá realizarse hasta en tanto resuelva la inmunidad.

A principio de este gobierno hubo la expectativa de que habría reformas al NSPA, que permitirían sus avances y mejoras. Sin embargo, un fiscal general dependiente y sumiso al Ejecutivo, ocupado en asuntos personales y familiares, no tiene la credibilidad ni la capacidad para impulsar reforma alguna.

La mejora de la administración y procuración de justicia, que fortalezca nuestro demeritado “Estado de Derecho” tendrá que esperar para otro gobierno.

En este gobierno la subordinación de la FGR al Presidente de la República le garantiza que permanecerá en el cargo hasta el final de sexenio, pase lo que pase.

Propuestas serias para mejorar el NSPA hay muchas, de las que sólo enunciamos dos, que son la “clave”: Primero, la renovación del Ministerio Público -apoyado de la Policía Investigadora eficaz- que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista, y, segundo, la creación de un nuevo y único Código Penal Nacional.

Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no está en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el NSPA.

Quizá, en algunos años, surja la urgencia y necesidad de atender una de las demandas más sentidas de 130 millones de mexicanos, contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.

***Maestro y académico.