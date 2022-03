Mentiras, traición y corrupción, la esencia de la 4T

Bien chafa el AIFA, el aeropuerto de Santa ‘Fantasía’ * Ni cómo defender al Presidente AMLO de los escándalos de familiares y colaboradores cercanos, además de la polémica y engañosa revocación de mandato

POR FRAY LALITO

El reiterado slogan del Presidente Andrés Manuel López Obrador: “No mentir, no robar y no traicionar”, se ha convertido en una simulación y en todo lo contrario por los escándalos de corrupción de sus familiares, los enredos y presuntos delitos en los que han caído los colaboradores de su círculo más cercano y los engaños en las obras “insignia” de su gobierno.

Mentiras y corrupción afloran durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA). Ceremonia-fiesta, celebrada con “bombo y platillo”, durante la cual la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, enfatizó: “El AIFA constituye la esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.



En efecto, este “elefante blanco” retrata de cuerpo entero a la 4T. Una obra impulsada por la mentira, el capricho e ignorancia de un solo hombre, mediante una consulta “patito” para descartar el proyecto Texcoco.

Una mentira más que esté listo y al 100%, como lo afirmó en la inauguración el propio AMLO. Una obra de ornato que no resolverá la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), aunque realizada en corto tiempo por el Ejército, estuvo exenta de transparencia.

Algunas investigaciones periodísticas muestran absoluta opacidad, sin licitaciones públicas y sólo ITPs, invitaciones restringidas, así como adjudicaciones directas, algunas con empresas “fantasma”.

Respecto al proyecto Texcoco, nunca hubo investigación respecto a la “corrupción y los privilegios del ayer”, que fue el argumento de cancelación de AMLO y al que se refirió en la inauguración Claudia Sheinbaum.

En realidad, y con todo respeto para el Presidente López Obrador, se trata de una espectacular ampliación de la base aérea militar, que aún operando al 100%, cosa que dudamos, apenas alcanzará la capacidad del aeropuerto de León, Guanajuato, en cinco años.



Unas instalaciones aparentemente deslumbrantes, con baños “temáticos”, pero que desde el punto de vista aeronáutico no soluciona las necesidades del desarrollo nacional en el largo plazo.

El capitán Jesús Ramírez Stanbros, con 40 años de experiencia como piloto, ex dirigente de la ASPA y ex diputado federal, en entrevista con el periodista Guillermo Ortega, afirmó que “al margen de intereses políticos o económicos, el aeropuerto de Santa Lucía, más que poder crecer y ser una solución a largo plazo, provocará que el actual AICM tenga que disminuir el número de operaciones diarias, debido a la utilización del mismo espacio aéreo disponible en el Valle de México”.



Hay unos datos duros que sirven para ilustrar las diferencias del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), mejor conocido como el de Texcoco, con el AIFA.

Mientras que el AIFA para 2035, si bien le va, podría alcanzar a mover a 20 millones anuales de pasajeros, el “Proyecto Texcoco”,destruido, inundado, vandalizado y ahora convertido -por decreto presidencial- en área natural protegida, estaba diseñado para iniciar con 70 millones y alcanzar, en los próximos 30 años, hasta 120 millones de pasajeros por año para convertirnos en un “Hub” -puente aéreo- internacional líder en Latinoamérica.

Después de 25 años, México por fin tenía un proyecto para su desarrollo económico a largo plazo a la altura de los mejores del mundo.

Es así como la primera obra insignia de la 4T, el aeropuerto de Santa “Fantasía” resulta ser una mentira, un desperdicio de más de 400 mil millones de pesos -contando costos de cancelación-, una obra llena de opacidad, no exenta de “corrupción” y un “elefante blanco” que, en el largo plazo, los mexicanos seguirán pagando, sin un costo-beneficio para ellos, ni para sus hijos y que nunca podrán “disfrutar” ni siquiera en silencio.

ESCÁNDALO SCHERER-GERTZ

La carta a dada a conocer, dos días antes de la inauguración del AIFA, por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, cimbró al gobierno de la 4T. En ella explica que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pretenden acusarlo de extorsión en el caso Juan Collado y otros afamados abogados penalistas.

Scherer acusa a Gertz de abuso de poder al utilizar la FGR como su despacho privado para atender intereses personales y familiares, al tiempo que señala a Olga Sánchez de ineptitud y de traición al Presidente.



Esto resulta ser una verdadera “bomba” y es, quizá, la crisis de gobierno que más le puede pegar al Presidente, ya que las mutuas acusaciones son graves delitos que podrían llegar “hasta arriba”, por venir directamente del círculo más cercano al Presidente: por un lado el “fiscal”, encargado de perseguir los delitos federales, y por el otro, Scherer, considerado, hasta hace unos meses, el número dos de Palacio Nacional y a quien el mismo AMLO reconoció públicamente como su “hermano”.

Después del escándalo de corrupción y “conflicto de interés” de la Casa Gris de Houston, de su hijo José Ramón López Beltrán, que le costó perder casi diez puntos porcentuales de aceptación, el recién destapado pleito Scherer-Gertz podría exhibir el cochinero interno que ha privado en este gobierno y que estaría lleno de “Mentiras, traición y corrupción”, no señaladas por ningún adversario o “conservador”, sino por los principales colaboradores del Presidente.

REVOCACIÓN DE MANDATO

Una severenda mentira porque el proceso de revocación de mandato que bien debiera ser -como se presume- un ejercicio de “democracia participativa”, está viciado de origen y se convirtió en un engaño para los mexicanos, que sólo pretende beneficiar electoralmente al Presidente y a su partido.



Se redujo a un “round de sombra” del Presidente López Obrador contra sus adversarios. Se trata de mostrar la fuerza y el poder que el Ejecutivo federal sigue teniendo con su clientela electoral.

Un reto en las urnas para sus adversarios y conservadores que, por cierto, nunca han pedido que al Presidente se le revoque su mandato y se vaya a su casa. Todos sabemos que, para bien o para mal, sea bueno o sea malo, fue electo para “gobernar” seis años.

La revocación cayó como anillo al dedo para golpear, vulnerar, acotar y debilitar al INE, política y legalmente. Al final el INE quedará como el “cohetero” (si truena porque truena y si no, ¿por qué no?).

Si hay poca votación será su culpa, si hubiere competencia sería acusado de apoyar a los adversarios, acusar que se gastó mucho. Además, si el INE impide hacer propaganda a los funcionarios de la 4T -porque así lo establece la Constitución-, lo acusan de estar en contra de la democracia y del Presidente.

CORRUPCIÓN

Todo indica que hay corrupción, porque se están gastando decenas de millones de pesos en propaganda a favor de AMLO.

A lo largo de todo el país, hay cientos de mantas, bardas y espectaculares que rezan: “Apoyemos a AMLO para que siga”, “AMLO, no estás solo”, “AMLO, el pueblo te idolatra”… Lo anterior se suma al enorme gasto que tuvo que hacer el INE para llevar a cabo este proceso del orden de 2 mil millones de pesos.

En suma, un proceso que servirá para que el 10 de abril el Presidente López Obrador salga a decir que el resultado arroja que lo apoya más del 90% de los mexicanos, sin aclarar que se tratará de un universo de menos del 10% del padrón electoral.

Esto, producto del desencanto de millones de mexicanos que optarán por la abstención y el vacío en la urnas. Se estima que podrían acudir a votar por AMLO, como máximo, unos 8 millones de electores.

El ejercicio servirá para medir el poder de movilización del partido Morena con vistas a las 6 elecciones de gobernadores que habrá en este 2022 y para acomodar las piezas y liderazgos regionales con miras al 2024.

TRAICIÓN

Con las modificaciones hechas por el Poder Legislativo a iniciativa del Ejecutivo federal, para que los funcionarios puedan hacer propaganda en este proceso electoral, se traiciona y se viola la Constitución, que establece las reglas y los tiempos al respecto.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó las modificaciones hechas a leyes al vapor, ya que violan los preceptos constitucionales y los tiempos para realizar reformas, las que deben hacerse con al menos 90 días de anticipación a la elección de que se trate.

A Morena y a los colaboradores “estrella” del gobierno de la 4T, como Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Sergio Gutiérrez, no les importa violar la Constitución y proferir todo tipo de ataques contra el INE, con tal de adular y promover al “líder”, en todo lo ancho del territorio de la CDMX y del país entero, aunque después paguen con dinero de los contribuyentes las multas a que se harán acreedores.



A falta de resultados y avances en políticas públicas, en infraestructura para el desarrollo, en seguridad, en salud, en educación, o en beneficios sociales o económicos que signifiquen una verdadera “Transformación”, todo indica que estamos inmersos en una “simulación”.

Quedó atrás la promesa “Primero los pobres” -cada día hay más y con menos ingresos-. “Simulación” en el contenido del slogan presidencial “No mentir, no robar y no traicionar”, ya que se está llevando a cabo, pero a “Contrario Sensu” respecto a tres temas torales: el “Aeropuerto de Santa Fantasía”, los escándalos de “Corrupción de familiares y colaboradores cercanos”, así como la polémica y engañosa “Revocación de mandato”.

En “Pejelandia” todo es posible, hasta la “simulación”.