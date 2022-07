Mujer contra mujer: Delfina vs Del Moral

La encuesta de Morena está planchada para que la titular de la SEP sea la coordinadora; por eso Monreal rechaza ese método ‘a modo’ para la elección del 2024 * En el PRI el gobernador mexiquense ya impuso a la secretaria de Desarrollo Social estatal * Le apedrean el rancho a Alfredo del Mazo * Enrique Vargas, imparable

ESTÉFANO ESCOBAR

Parece que a los partidos mexiquenses les pegó el síndrome oaxaqueño y les ha dado por enredar, no sólo el queso, sino todo respecto a la decisión de sus procesos para elegir a sus candidatos a la gubernatura.

Morena publicó recientemente su convocatoria para aspirantes a la candidatura a gobernador del Estado de México, cuyo registro en línea se llevó a cabo los días 8 y 9 del presente mes.

De esta convocatoria se desprenderá una “coordinadora o coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México”. Y justamente de aquí parte el enredo.

La convocatoria establece que, de quienes se registren, la Comisión Nacional Electoral (CNE) hará una propuesta de seis aspirantes (tres hombres y tres mujeres); a estos se les encuestará y el que gane será el coordinador de los comités; esto se desarrollará en un mes aproximadamente y la fecha límite para saber al coordinador es el 10 de agosto.

Cabe destacar que en los usos y costumbres morenistas, en anteriores casos de elecciones de gobernadores, estos “coordinadores” se convirtieron en candidatos. En teoría, dicen los que saben, será el candidato, pero también es claro que tiene que haber un proceso interno (aunque sea de designación) de acuerdo con la normatividad electoral.

El documento indica que a quien se elija como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación “deberá contar con la aceptación, cercanía, reconocimiento popular y que el pueblo estime que es una persona honesta y de inobjetable trayectoria”.

Para evitar divisiones y conflictos internos, Morena advirtió: “Queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas, o en su caso, cometan actos de violencia contra otros miembros o el patrimonio del partido”.

De acuerdo con sus lineamientos, se registraron un total de 67 aspirantes, de los cuales 17 son mujeres y 50 son varones. Los que han levantado la mano dentro de las personalidades más notorias son los texcocanos Delfina Gómez, titular de la SEP; Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, e Higinio Martínez, senador de la República; así como Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac; Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec; Juan Hugo de la Rosa, coordinador de la facción de Morena titulada Unidos por un Mejor País; Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, y Pedro Zenteno, director del ISSSTE.

DELFINA GÓMEZ, LA UNGIDA

Y como el método de encuestas de Morena es internacionalmente reconocido por su “precisión y confiabilidad”, sin duda la ganadora será la profesora Delfina Gómez.

Si usted, amable lector, no da crédito a lo que digo aquí respecto a la encuesta, basta con leer la declaración del senador morenista Ricardo Monreal, quien advirtió que si la dirigencia de su partido insiste en definir la candidatura presidencial de 2024 a través de una encuesta, no participará porque no está dispuesto a declinar por alguien ni va a prestarse a alguna farsa. “Si se insiste en una encuesta cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser democrático”. (EL UNIVERSAL. P.12. Julio 11, 2022).

Las señales que salen de Palacio Nacional ubican a Delfina como la preferida, por encima de sus mentores Higinio Martínez y Horacio Duarte.

La maquinaria para que así ocurra está en marcha. En la cabeza de López Obrador sólo hay cálculos electorales. Para él, es que teniendo el Estado de México en su poder acabará de una vez por todas con la oposición, y en particular con la Alianza Va por México.

Así que la orden ya se emitió. La convocatoria dejará de ser un enredo, porque es un traje a la medida para Delfina Gómez, primero en el cargo de coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T y en automático ser la candidata a la gubernatura mexiquense.

La farsa de la convocatoria servirá para que los grupos políticos regionales de Morena tengan derecho de pataleo, y pasando la elección -si es que se logra el triunfo de Gómez- tengan igualmente derecho de negociación para sus huestes, y obvio, en beneficio de sus intereses personales, políticos y económicos, es decir, haciendo la comparsa en el proceso amarran su futuro.

En junio de 2017 Delfina Gómez contendió por la gubernatura y perdió con Alfredo del Mazo en una votación muy cerrada. Los resultados fueron así: la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza y Partido Encuentro Social sumó 2’040,709 sufragios, 33.56 por ciento de la votación, mientras que Morena (sin coalición entonces) obtuvo 1’871,542 votos, 30.78 por ciento. Es decir, Delfina Gómez estuvo cerca con una diferencia de 169,167 sufragios.

En aquel entonces llamó la atención que ante una elección tan cerrada, Morena y su candidata no hayan pataleado, al estilo de ellos, de exigir el recuento de la elección voto por voto, casilla por casilla, demandas ante las autoridades electorales, y hasta plantones y tomas de carreteras que siempre han sido su divisa tratándose de elecciones que pierden, sobre todo con ese margen.

AMLO sólo declaró aquella vez “no vamos a aceptar ningún fraude electoral, lo que ha hecho el INE, es una farsa, una simulación, no vamos a claudicar. Iremos a los tribunales si es necesario” (EL PAÍS. Javier Lafuente. Junio 6, 2017). Y su dicho no pasó a mayores.

La orden de dejar así el resultado electoral mexiquense provino del mismísimo Andrés Manuel López, mandamás de Morena, quien ya se perfilaba como el candidato de ese partido a la Presidencia y recorría pueblos y rancherías con las aportaciones económicas que “el pueblo le entregaba” y que sus hermanos Pío y Martín “recolectaban”.

Y esto último viene a cuento -la orden de patalear poquito- porque desde aquella época la cercana relación entre el candidato presidencial morenista y el entrante gobernador Alfredo del Mazo se hizo más tersa que una mejilla de bebé, amén de -como ya hemos dicho en este espacio- la añeja afinidad con el linaje Del Mazo.

Volvamos a Delfina.

Repetirá como candidata, pero las condiciones en las que llegaría no son las mismas que las de antaño. Quizá ahora no le vaya “requetebién”…

Quién no recuerda -fue público y suficientemente demostrado- que Delfina Gómez fue observada como culpable de haber descontado 10 por ciento de los salarios a cerca de 500 trabajadores municipales para hacerlos llegar a Horacio Duarte, su gurú de cabecera y jefe del clan de aquella demarcación, el GAP, para que -según la información oficial- “dichos recursos fueron utilizados para la constitución de Morena como partido político nacional y posteriormente para sus funciones ordinarias, así como para la campaña federal del proceso 2014-2015”.

Todas las pruebas se reunieron por parte de la autoridad electoral y se demostró que Gómez dispuso de ese diezmo sin consentimiento de los afectados.

El partido fue multado por 4.9 millones de pesos por el ilegal financiamiento de los gastos del partido con dinero retenido a empleados del municipio de Texcoco, en la administración de Delfina Gómez, (TEPJF. Enero 11, 2022. Sentencia), empero la texcocana no fue tocada ni con el pétalo de una amonestación (EL FINANCIERO. Enero 12, 2022).

Será ungida como candidata de Morena, con el desgaste que produce ser parte del gabinete federal. La Secretaría de Educación Pública que ella encabeza está en el ojo del huracán por el cambio de orientación de los libros de texto gratuito que está en proceso.

Tendrá que defender los dichos de López Obrador acerca del tema, quien asegura que este cambio no le gustará a los oponentes a su gobierno, pues se está encaminando de un enfoque neoliberalista y porfirista a uno humanista. “No les va a gustar a los conservadores, pero se tiene que formar a partir del humanismo, con valores como la honestidad, la fraternidad, la igualdad, el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación”, justifica AMLO.

¿Tendrá Delfina los arrestos para que la SEP haga transparente el proceso de los cambios sugeridos a los libros de texto gratuito y eliminar la introducción de la ideología política que pretende el gobierno insertar en ellos? Yo, la verdad, no lo creo.

Por último. En los pasillos de Palacio se asegura que el vocero presidencial, Jesús Ramírez, asesora ya a la secretaria de Educación Pública en su camino a la candidatura. Y en los pasillos de la SEP, allá por la calle de Argentina en el Centro Histórico, lugar donde se tejen todo tipo de leyendas, se escucha el lamento de una voz femenina: “No me ayudes, compadre”…

A LOS PRIÍSTAS LES APEDREAN EL RANCHO

Después de que Morena les apedreara el rancho el pasado 12 de junio, en el evento llevado a cabo a un par de cuadras de Palacio de Gobierno, en la capital de las tortas La Vaquita, los priístas quedaron pasmados, perdieron la brújula y empezaron a caminar desorientados.

Luego de la demostración del músculo político de los guindas para hacerse del Gobierno del Estado de México en la elección de 2023 para renovar el Poder Ejecutivo, hubo inquietantes respuestas por parte de los priístas más encumbrados.

Amenazaron con denunciar a Morena “por actos anticipados de campaña”… seguro Mario Delgado, su presidente, ese día no durmió ante el desafío de los tricolores.

Empero, una de las respuestas menos afortunada la dio el propio titular del Ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo, al remover de manera fulminante a Ernesto Nemer, su eficaz y experimentado secretario de Gobierno, dos días después (14 de junio) de la asonada morenista.

Esta MANO NEGRA todavía no alcanza a entender los intríngulis de una decisión de esa naturaleza en los espacios de poder. La lectura entre líneas hace suponer que Nemer no habría previsto los alcances políticos y mediáticos que el evento de los guindas dejaría en su rebufo… y eso le costó la chamba.

Otra lectura, tal vez la más cercana a la realidad, y motivo de estos comentarios en la definición de la candidatura, es aquella que refiere que Nemer se la habría creído de participar abiertamente en la contienda; dio rienda suelta a sus pretensiones y comenzó -desde su cargo- a dejarse ver en el territorio mexiquense recorriendo municipios estratégicos y reuniéndose con personajes políticos relevantes de la entidad.

Su presencia en aquellos lares causó molestia en Palacio de Gobierno. Sí estaba permitido moverse y ayudar en el proceso de selección priísta, pero con mesura. Al fin y al cabo, la decisión ya estaría tomada en favor de Alejandra Del Moral. (MANO NEGRA. Callejón Informativo. Mayo 2022).

Otro que se sumó al enredo fue ni más ni menos que Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien se destapó para contender por la candidatura e instalado en el síndrome oaxaqueño entorpeció el proceso.

Nadie sabe si su decisión fue de motu proprio, en virtud de su escasa experiencia en ligas mayores de la política o le pidieron desde Lerdo 300 hiciera el anuncio y se lanzara a colocar espectaculares con su fotografía perfectamente retocada con el fotoshop de la agencia publicitaria que lo maneja.

Es obvio que no participará dentro del proceso, pero lo que sí logró de manera clara fue poner en riesgo la lejana posibilidad de una alianza con sus socios del PAN y del PRD, que no entendieron la jugada de Sevilla, y hubo molestia manifiesta.

Después se reunieron en un desayuno de desagravio los 3 representantes partidistas, con foto incluida, pero parecía más una reunión de funeral que de amigos que pretenden reconciliarse.

Y mientras Eric Sevilla juega a la política, Alejandra del Moral continúa a paso firme en su posicionamiento para justificar que no hay marcha atrás en la decisión, y en la geografía estatal aparecen como hongos en el bosque, fotografías en anuncios espectaculares, en parabuses y en revistas de dudoso prestigio.

Claro, sin dejar de lado, la enorme promoción que desde las oficinas gubernamentales en la materia se hace para ella por las acciones que encabeza desde su cargo como secretaria de Desarrollo Social, dentro del programa estrella de la administración: la Tarjeta Rosa.

Tanto en medios de comunicación de carácter estatal y regional, y los llamados nacionales, las imágenes y la información sobre las tareas de la secretaria son profusas, al igual que la batería de entrevistas que día tras día aparecen también en medios electrónicos.

Esta MANO NEGRA analítica se dio a la tarea de revisar las semanas en las que Alejandra aparece en los medios de comunicación y en una semana típica llega a las 60 menciones. Y usted, estimado lector, se preguntará: ¿son muchas o son pocas? Y la respuesta está en que su más cercana contendiente, la diputada Ana Lilia Herrera, cuenta con 25 menciones, máximo, en una misma semana, y mire usted que Ana Lilia se pinta sola para eso del manejo de medios, y ni así le alcanza en esa vertiginosa carrera que ya emprendió Del Moral.

EL FACTOR EPN

Un factor más en el enredo priísta lo añadió un externo al tricolor: Andrés Manuel López Obrador.

Sí, el mismísimo AMLO revivió a Enrique Peña Nieto en su mañanera del jueves 7 de julio, cuando Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). diera a conocer los movimientos en las cuentas del expresidente en donde se observaron transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos.

De inmediato todo el mundillo político se dio a la tarea de leer entre líneas que con esa acción AMLO estaría enviando el mensaje a EPN de que no intervenga en la elección del Estado de México, ni en la presidencial del 2024, so pena de enfrentar a la justicia.

Esta mesurada MANO NEGRA se reserva opinar, por esta vez, ante tales versiones, con la promesa de revisar con minuciosidad el tema en la próxima edición.

ENRIQUE VARGAS NO SUFRE NI SE ACONGOJA

Al único a quien no se le enreda el queso es a Enrique Vargas ni a su partido.

El camino hacia la candidatura del Partido Acción Nacional, Vargas lo ha ido construyendo a lo largo de los años, desde su bastión en Huixquilucan.

Y si Morena ya le había apedreado el rancho al gober Del Mazo, Vargas no se quedó atrás.

“Voy a ser candidato con o sin el PRI”, sostuvo el aspirante en una entrevista que concedió al columnista Francisco Garfias, (EXCÉLSIOR. 8 de julio 2022), quien sentenció que “si hay que elegir entre la Alianza por México y Vargas, está convencido de que Marko Cortés, el jefe nacional panista, se inclinaría por él”.

“Voy a ser candidato y voy a ganar. Morena no es invencible”, estableció categórico Vargas.

De tal suerte que la Alianza en el Estado de México se desmorona. Ya lo comenté líneas arriba. En la reunión de los dirigentes estatales del PRI, Eric Sevilla; Anuar Azar, del PAN; y Agustín Barrera, del PRD, no hubo señales para salvar los escollos que plantea la decisión de cada partido. (Con información especial de Callejón Informativo)