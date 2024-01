‘El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse’

Una visión futurista: El Presidente desconoce triunfo de Xóchitl y prolonga permanencia en la Presidencia * El escenario imaginario: En las calles hay manifestaciones y, consecuentemente, represión por parte del Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional * López Obrador, atrincherado en Palacio Nacional, ¿se negará otra vez a abrirle las puertas a Gálvez? * El analista político Francisco Rodríguez esboza, muy apegado a la verdad, un panorama catastrófico de lo que podría ocurrir si la abanderada opositora y su movimiento Fuerza y Corazón logran alzarse con la victoria el próximo 2 de junio * El catedrático Ricardo Pasco Pierce advierte: “¿Por qué el Presidente insiste en su alianza con los militares? ¿Acaso la entrega del poder político a los militares?”

ESTÉFANO ESCOBAR

Aquí le planteamos, estimado lector, un escenario imaginario, nada descartable, sobre lo que podría ocurrir después del 2 de junio próximo.

Un hecho visionario que puede ser desgarrador y aterrador si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no reconoce un hipotético triunfo de la abanderada opositora Xóchitl Gálvez Ruiz.

He aquí la visión futurista.

“Son las 18:00 horas del lunes 30 de septiembre de 2024.

Desde su despacho en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado, a través del Sistema Público de Radiodifusion del Estado Mexicano, enlazar una cadena nacional de televisión desde donde transmite un mensaje en el que, sucintamente, avisa a la ciudadanía que, dados los recientes acontecimientos, ha decidido prolongar su permanencia en la silla presidencial.

“Palacio Nacional está atrincherado. Grandes láminas metálicas rodean su exterior y, de acuerdo con los reportes de prensa, desde el mediodía han ingresado decenas de militares vestidos de obreros a instalar otras planchas similares en el interior del inmueble.

“Por los cuatro puntos cardinales del cuadro que forma el complejo ya se observan los trabajos. Por el frente de la Plaza de la Constitución, para tapiar por dentro las puertas Central y Mariana; por los costados de las calles de Moneda y Corregidora; y la calle de Correo Mayor, que es el acceso del estacionamiento del personal y de visitantes, se encuentra cerrada, y solo se aprecia el movimiento de vehículos militares.

“En las calles hay manifestaciones y, consecuentemente, represión por parte del Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional.

“Ha habido saqueos a comercios y desmanes por grupos de encapuchados vestidos de negro.

“La oposición ha acusado que la mayoría de estos desmanes públicos han sido alentados y azuzados por el crimen organizado que, en reconocimiento y agradecimiento a la estrategia de ‘abrazos, no balazos’, apoya al tabasqueño.

“Esa misma oposición, dueña y señora de los recintos legislativos del Paseo de la Reforma y de San Lázaro, también se ha atrincherado en la sede del Congreso de la Unión para que al primer minuto del 1 de octubre tome posesión la Presidente Electa Xóchitl Gálvez.

“Los desmanes públicos y la represión policiaco-militar consecuente llevan ya varios meses. Desde la madrugada del lunes 3 de junio, luego de que el INE anunciara que un ‘apagón’ en el suministro de electricidad -fallas tan comunes desde hace por lo menos un año- provocaron que los sistemas de cómputo en los que se reciben los resultados de los comicios federales en los 300 distritos electorales y que dan lugar al PREP se habían fundido irremediablemente.

“Los dirigentes partidistas Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano denunciaron en conferencia conjunta a las 4 de la mañana de aquel lunes que, nada coincidentemente, el PREP había sido tumbado cuando la candidata de Fuerza y Corazón aventajaba por más de 22 puntos a la ‘corcholata’ oficial Claudia Sheinbaum.

“Desde entonces López Obrador ha acusado fraude en contra de él y de su favorita, y, como siempre, ha mandado al diablo a las instituciones que, dice y repite en sus matinés, están al servicio de sus adversarios, los conservadores, que no quieren que en México se mantenga la Cuarta Transformación.

“Y tras muchas presiones por parte de la sociedad civil y de las organizaciones partidistas, finalmente el INE contó las actas a mano el domingo 9 de junio. Voto por voto y casilla por casilla el resultado final ha dado el triunfo a la hidalguense Gálvez, lo mismo que a los candidatos de Fuerza y Corazón a diputados y senadores, con lo cual ya cuentan desde principios de septiembre con mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso.

“López Obrador, atrincherado en Palacio Nacional, ¿se negará otra vez a abrirle las puertas a Xóchitl?”.

PANORAMA ESTRATÉGICO

Estimados lectoras y lectores, esta MANO FUTURISTA inicia el año retomando el artículo del periodista Francisco Rodríguez de indicepolítico.com (5 diciembre 2023), quien esboza, muy apegado a la verdad, un panorama catastrófico de lo que podría ocurrir si Xóchitl Gálvez y su movimiento Fuerza y Corazón logran alzarse con la victoria el próximo 2 de junio del año que ya corre.

Y no le falta razón.

Hay indicios muy importantes qué observar para coincidir con la opinión del analista Rodríguez.

LAS CLAVES

El pasado jueves 29 de septiembre de 2023, por la noche, y a unas horas de que iniciara el arranque de su último año de gobierno, López Obrador compartió un video en sus redes sociales en el que se visualiza la visita que hizo a los servidores públicos de la Consejería Jurídica de la Presidencia (una de sus zonas de confort preferidas), lo que para todos marcó el comienzo de su despedida del cargo.

Cabe recordar que AMLO terminará su gobierno el 30 de septiembre de 2024, para entregar la banda presidencial el 1 de octubre del mismo año a quien gane las elecciones del 2 de junio próximo.

En su video señala: “Me voy, ya cierro mi ciclo, me queda un año, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició, continuidad con cambio porque no va a ser igual, y no va a ser igual porque no somos iguales, cada quien tiene su estilo, y hay que respetar eso, pero que siempre tengamos como objetivo como ideal, ayudar al pueblo, a los más pobres”.

En el video se observa a AMLO saludando a los trabajadores y tomándose selfies con ellos.

“No mentir, no robar, no traicionar, con eso, aun cuando no haya Mañanera (…), pero que el proyecto de nación avance en beneficio de todos”, expresó.

En su video, AMLO le dice a los trabajadores que le da gusto estar con ellos y les agradece “todo lo que hacen en beneficio del pueblo (…) para la defensa jurídica del gobierno, ya ven cuántos nos están obstaculizando, pero a’i vamos, vamos muy bien”.

“SOY PARTIDARIO DEL SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

Luego el 30 de septiembre, día que iniciaba la cuenta regresiva de un año para que termine el sexenio de AMLO, reiteraba que podría irse tranquilo “porque hay relevo generacional y habrá continuidad en la Cuarta Transformación”, y agregaría en su discurso que nunca ha sido su intención reelegirse.

“Ya puedo irme tranquilo dentro de un año, ya termino mi mandato a finales de septiembre del año próximo, pero es bastante tiempo que me falta, es un año, pero como trabajo 16 horas al día, es como si me faltaran más de dos años”, dijo durante la presentación de los Programas para el Bienestar desde Texcoco, Estado de México.

Entre gritos de un grupo de personas organizadas para ello de “no se vaya, Presidente”, AMLO aseguró que seguirá trabajando y que está tranquilo; “ya entregué el movimiento de transformación, el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero, repito, me voy tranquilo porque quienes me van a sustituir van a ser mujeres y hombres con convicción y yo me tengo que retirar porque termina mi mandato y soy maderista, soy partidario del Sufragio Efectivo No Reelección. No hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero”.

Y no sólo ha sido el mismo López quien ha puesto el tema en la agenda nacional desde hace muchos meses, su partido Morena recién produjo y transmitió en Facebook un video editado con todo cuidado de las palabras de AMLO en una más de sus alocuciones de despedida (se transcribe todo el texto porque da cuenta, a detalle de la perturbación mental de AMLO):

“Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie. Siempre voy a recordar a todos con amor, pero yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos, de que no hablemos de política. No voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero. Entonces mi rutina va a ser levantarme temprano como siempre y caminar una hora, 5 kilómetros, y luego al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más, pero ya muy cortas, y a sentarme dos horas. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy dos o tres vueltas también, no muy largas, me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo; me vuelvo a sentar hasta la una, una y media, que es la hora de la comida, caminar y luego de nuevo, sentarme a trabajar ocho horas, pero escribiendo y acostándome temprano, para levantarme temprano también y así. Desde luego cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles, la palma real, el guayacán, el maculín, la ceiba, ver si no tienen pudrición, la guanábana, escuchar los pájaros, estar esperando en la mañana que pasen temprano las guacamayas, en fin, si tengo suerte, que se posen en la copa de los árboles grandes y contemplar ahí los verdes. Para que quiero más vida política si ahí están los verdes, se amotinan. Y esa va ser vida”.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE LÓPEZ OBRADOR TRAS SUS REITERADAS DESPEDIDAS?

Y para no atosigarlos con cada una de sus declaraciones, que pueden consultarse vía Google de forma copiosa, AMLO ha insistido en su retiro de la política al concluir su mandato, con algunos matices, puntualizaciones y gracejadas que van cerrando el círculo de su estrategia propagandística puesta en la agenda nacional.

¿Pero de qué va?, se preguntarán, estimados lectores, tal argucia.

Y la respuesta es muy simple.

Al triunfo electoral de Xòchitl Gálvez el próximo 2 de junio, Andrés Manuel se negará a reconocer el triunfo bajo los argumentos ya establecidos por el analista Francisco Rodríguez, más los que AMLO ya deberá estar preparando desde ahora para impedir que el movimiento democrático opositor asuma la Presidencia de la República.

Flanqueado por los representantes de las Fuerzas Armadas, López Obrador argumentará simplemente: “Nos quisieron volver a robar la elección como en el 2016, y las Fuerzas Armadas leales al Presidente de la República y a la Patria, así como el pueblo bueno y sabio, a quienes les escamotearon los votos, me piden que continúe en el cargo hasta que la transformación del país haya concluido y se den las condiciones para convocar a nuevas elecciones presidenciales.

“Yo lo estuve diciendo a los cuatro vientos, me voy, me retiro, ya no quiero estar en la política bajo ningún concepto; pero los acontecimientos que han desencandenado nuestros opositores, y los neoliberales apoyados por los medios de comunicación enemigos del régimen, impiden que deje al país a la deriva. Por lo tanto, en unos momentos más emitiré el decreto mediante el que por el bien de la Patria continuaré gobernando al país, y a partir de este momento da inicio el toque de queda”.

Esto pues, no es la vida real, aunque suene muy convincente. Tampoco es broma. Son conceptos, aunque imaginarios, que los mexicanos no desearíamos escuchar, pero el riesgo de que Andrés Manuel López Obrador asuma una actitud dictatorial está en el afilado borde de una navaja.

¿Cuál sería pues, el antìdoto para que este escenario no ocurra?

Muy simple, que AMLO saque las manos del proceso electoral y deje de impulsar a su candidata con recursos de la Federación que en realidad son de los mexicanos. Es decir, evitar que esta contienda electoral se convierta en una elección de Estado apoyada por la milicia.

CUIDADO CON EMPODERAR A LOS MILITARES. YA LO HAN VIVIDO MUCHOS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS: RICARDO PASCOE

De ahí que habría que tener en consideración, como lo destaca Ricardo Pascoe Pierce, columnista en diversos medios de comunicación nacionales y catedrático de la UNAM, que la “relación del Presidente con los militares es probablemente el problema más grave que enfrenta el país, más grave que incluso el problema en sí del narcotráfico. Lo es así porque los militares tienen la capacidad de mantener una asociación con el narcotráfico y no reprimir, pero al mismo tiempo de apoderarse de los centros fundamentales de la administración pública federal, y es lo que están haciendo, y es lo que está permitiendo López Obrador”.

“Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué el Presidente insiste en su alianza con los militares?; la entrega del poder político a los militares. ¿Cuál es el juego transexenal que está jugando el Presidente que ni siquiera estamos acotando y que está absolutamente al margen de la Constitución?

Y advierte: “Cuidado con empoderar a los militares. Ya lo han vivido muchos presidentes latinoamericanos. Salvador Allende es quizá el ejemplo más paradigmático de cómo un presidente de izquierda se equivoca completamente en su relación con los militares.

“Aguas México, porque viene un nuevo tipo de dictadura”, advierte Pascoe en un video de TikTok.