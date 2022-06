Llega Dante al rescate de la gobernabilidad de Nuevo León

Al estilo Morena, Samuel García y su esposa gobiernan con ocurrencias y disparates, por lo que el mandamás de Movimiento Ciudadano llega a poner orden y por lo pronto ya pidió que removieran a Félix Arratia Cruz

ILDEFONSO PEREYRA

A menos de un año de asumir el poder como gobernador de uno de los estados más importantes del país, parece estar convencido de que su paso por el Ejecutivo tiene que ser al ritmo de una montaña rusa, en donde hasta ahora sólo le ha tocado ir en rápido descenso, sin que se vea a corto plazo cuando vendrá una subida.

En pocos meses Samuel García y su esposa han logrado conseguir en Nuevo León un consenso entre el círculo rojo y la mayoría de la población acerca de su poca pericia política e irresponsable estilo de gobernar, que hoy se refleja en los incontables frentes que tienen abiertos.

La inacción ante los altos niveles de inseguridad que no se veían en esta entidad, desde los días oscuros que se vivieron durante la fallida guerra contra el narco que lanzó Felipe de Jesús Calderón, es confirmada por la decisión del gobernador para mantener como su secretario de Seguridad Pública a un funcionario que desde el sexenio anterior probó su incapacidad en el tema.

En el tema del agua ya transitó del no se angustien, “no hay crisis de agua” al ”ya compramos un avión para bombardear nubes”, al “y a mí por qué me mientan la madre, miéntensela al Bronco”, palabras pronunciadas por García antes de salir huyendo a un episodio cómico en Los Angeles, California, donde acudió a la Cumbre de la Naciones sin invitación, por lo que no pudo pasar del lobby, aunque “lo importante” es que subió a su gusto la historia a Instagram.

A su regreso, sus asesores, si es que los tiene o se les puede llamar así, le aconsejaron que realizara un “reality show” en busca de propietarios de ranchos que supuestamente están desviando el cauce de algún río, para aprovecharse del huachicoleo de agua. En esos shows lo mismo lanzó acusaciones en vivo a ejidatarios que a empresarios y hasta cantantes gruperos, mismas que ya fueron refutadas por los acusados.

Mientras esto sucede, un incondicional de Samuel García, desde la época en que trabajó en los despachos del papá del mandatario, Félix Arratia Cruz, titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria del estado, también conocido como el SAT de Nuevo León, mantiene la tarea de utilizar esa posición para presionar y negociar con personas que no son afines al gobernador.

Este individuo, nacido en el sureño estado de Chiapas, ya hizo que su nombre llegara a los más altos niveles de la política nacional, luego de las denuncias que plantearon los políticos del PAN sobre la persecución y acoso que están viviendo por parte de Arratia Cruz.

La buena noticia es que el mandamás de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aunque sabe que no es fácil arreglar los problemas que ocasiona la manera tan disruptiva de gobernar de Samuel García, ya pidió que removieran a Félix Arratia Cruz.

Al menos llega una buena noticia para la gente de Nuevo León en medio de las múltiples crisis que está viviendo la gente de esta tierra.