Trato inhumano a pacientes del hospital de Cuernavaca… ¿y los directivos? De paseo ‘a todas margaritas’

Mientras los enfermos son transportados por las escaleras de emergencia ante carencia de elevadores, los responsables presumen sus flamantes visitas en lugares turísticos

JOVIRA

En una extenuante rutina se vuelven las escenas en las que personal del Hospital General de Cuernavaca se ve obligado a usar las escaleras de emergencia para trasladar pacientes graves, ante una larga lista de carencias que enfrentan.

Y es que por falta de mantenimiento los elevadores no funcionan, pero eso no resulta un inconveniente para el doctor Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos, quien en redes sociales presume su paseo en motocicleta al lado de otros colegas.

Entre ellos el director de Planeación y Evaluación, Benjamín López Ángeles, y el subdirector de Desarrollo Institucional, José Quintana; los tres son superiores jerárquicos del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento, área responsable de la correcta operación de todos los hospitales de la entidad.

PÉSIMO SERVICIO

Es de resaltar que desde hace unos días se han vuelto virales las imágenes de internautas en las que hacen evidente su molestia por la manera en cómo las autoridades de Salud tienen laborando al personal.

Asimismo, en la forma en que los responsables fallan al derecho fundamental de los ciudadanos: de cubrir las necesidades de salud.

Una usuaria de redes sociales hace incluso evidente la carencia no sólo de los elevadores sino de medicamentos, laboratorios e incluso de médicos.

“Efectivamente no hay medicinas, en el laboratorio no hay material, las consultas supertardadas en algunas especialidades, ej. Oftalmología, un solo médico para toda la población, las consultas se cancelan sin previo aviso, no importa el traslado y tiempo q (sic) invirtió el paciente”, se lee en el mensaje de @xoseul258.

Algunos trabajadores aseguran que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha impuesto sellos de suspensión en uno de los quirófanos del hospital.

La queja fue confirmada por el líder del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar.

Ante estos hechos, es claro que a los responsables de los hospitales de Morelos no les importa para nada la salud ni el trato humano a los pacientes.