¡Terrible noticia! Aparece muerta Debanhi Escobar

Una terrible noticia que no quisiéramos dar, pero desgraciadamente así es: Aparece muerta Debanhi Escobar. Fuentes relacionadas con la investigación confirman que el cuerpo encontrado en el motel Nueva Castilla corresponde al de la joven desaparecida desde el pasado 9 de abril. El hallazgo tuvo lugar luego de que las autoridades iniciaron una revisión en ese sitio, que está a unos metros de donde la joven, de 18 años de edad, fue vista por última vez tras salir de una fiesta realizada en una quinta de la zona. El cuerpo, al sacarlo del estanque, trae la vestimenta de Debanhi cuando fue vista por última vez. La autoridad advierte que tendrán que esperar a la confirmación con pruebas científicas de ADN para decir que se trata de la joven desaparecida. Trasciende que hay una línea de investigación que establece que la joven habría caído accidentalmente, pero no se descartan otros escenarios. El cuerpo de la joven fue encontrado adentro de una cisterna del lugar, de 4 metros de profundidad y está en una zona en desuso, dentro de las instalaciones principales del motel.

