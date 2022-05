El provocador permanente

Grandes ‘elefantes blancos’ el Chaifa, Dos Bocas y el Tren Maya * Improvisación y corrupción, el sello de las obras faraónicas del Presidente López Obrador

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El Tren Maya va. El aeropuerto Felipe Ángeles se inaugura el 21 de marzo, aunque no esté terminado. La refinería Dos Bocas estará lista para el 2 de julio ha dicho López Obrador en el tono beligerante y de amenaza para quienes se oponen a sus funestos planes depredadores del tesoro nacional.

Tiene en su favor a sus más connotados corifeos que han servido de comparsa para avalar y magnificar el proyecto Tren Maya, con el ánimo de enaltecer la megalomanía galopante de su Presidente.

El 24 de noviembre de 2019 estuvo en Chiapas Rogelio Jiménez Pons, entonces director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su visita atribuyó al Tren Maya virtudes que no tiene. Dijo, por ejemplo, es una obra de infraestructura que traerá bienestar, desarrollo y empleo a la población, y al mismo tiempo un inmenso aumento a la actividad turística del sur-sureste.

Por su parte Rutilio Escandón Cadenas no midió su pronunciamiento sobre el Tren Maya ni las consecuencias que tendrán sus palabras cuando llegue el tiempo de rendir cuentas a la nación sobre un proyecto que se sabe fracasado y muerto desde su nacimiento.



Sin algún recato diría Rutilio: “Este proyecto visionario (sic) del Presidente preserva las bellezas naturales, el medio ambiente, la ecología y la biodiversidad. Es una obra de justicia social, genera empleos y trae avance económico”.

De dónde saca Rutilio eso en una obra dedicada a deforestar miles de hectáreas, atentar contra el cambio climático de la zona, propiciar la extinción del jaguar negro, símbolo de Chiapas, la desaparición del emblemático mono araña, y de una variedad incuantificable de mamíferos y reptiles que desde hoy tienden a su dispersión en busca de otro hábitat si tienen la fortuna de no perecer en el intento.

Además, como obra de justicia social, generador de empleos y avance económico es un rotundo fracaso. De 150 mil millones presupuestados originalmente, el incremento llega a 230 mil millones de pesos, es decir, un 53 por ciento más sobre su costo original a la par de que se ignora el destino de los miles de metros cúbicos de la tala inmoderada de árboles maderables. Otro negocio más de la Cuarta Transformación.

La explicación de Rutilio y Pons es entendible. No respetan la investidura de su rango y asumen vergonzosamente el papel poco honroso de bufones del señor Presidente.

La viabilidad del Tren Maya existe solamente en la mente de López Obrador. Por el contrario, sus detractores son corruptos y él es el único honesto, los que se oponen son seudoambientalistas contrarios al progreso del país. Falso. Los que se oponen son gente que quiere a México y se preocupan por su destino y el bienestar nacional.

Sería recomendable indagar quién es, por mencionar uno solo, Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y tomar muy en serio sus premoniciones. Con el debido sustento ha advertido sobre las amenazas medioambientales en la construcción de un megaproyecto destinado a la destrucción selvática por donde pasará el Tren Maya.

También habría que preguntarles a Rutilio y a Pons si conocen el proyecto para opinar sin bufonadas, de que se construye sobre el mayor sistema de cuevas sumergidas en el mundo y en una zona selvática repleta de cavernas y cenotes.

Arropado por el poder presidencial que México y los mexicanos no merecen, López Obrador se atrevió a invitar a varios artistas para debatir sobre el proyecto Tren Maya. Suspendió la reunión cuando se enteró de que entre los invitados acudirían renombrados ambientalistas que ni sus mejores asesores ecologistas habrían podido enfrentar. Su pretexto: “Varios invitados no asistirían”. Al contrario, irían más de los que López tenía considerado y el miedo lo obligó a recular.

Desde hoy ya se advierten severos daños en los cenotes por donde pasará el devastador Tren Maya. La respetable ingeniera en recursos hídricos, Camila Jaber, ha alzado la voz de alerta sobre el grave deterioro de esos grandes depósitos de agua, en los que algunos es ya un riesgo nadar. Aquí también el Tren Maya ha aportado su cuota de destrucción.

De nuevo aparece en escena el director del frustrado proyecto del Aeropuerto “internacional” Felipe Ángeles, esta vez al mando de la destrucción de la selva, los cenotes y las cavernas, el general Gustavo Vallejo Suárez, lamentable comandante del agrupamiento de Santa Lucía. Entonces ¿quiénes son los verdaderos traidores a la patria, a la vida y a la naturaleza?



Con todo y que el gobierno lopezobradorista designó el proyecto como de seguridad nacional, para no dar cuentas a nadie y evitar los engorrosos trámites de autorización ambiental, un juez Federal suspendió las obras del tramo cinco para proteger la supervivencia y la limpieza de los cenotes que son sagrados para la vida, la naturaleza y el ambiente. Hizo bien el juzgador. Pasada la fiebre lopezobradorista, tendría que rendir cuentas por no aplicar la ley en un proyecto destructor de la naturaleza.

En su falsa retórica, Andrés Manuel ha dicho: “Ni un solo árbol se va a derribar y por el contrario con el programa Sembrando Vida, se busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México”. Otra mentira más (no mentir, no robar y no traicionar). Los resultados del programa Sembrando Vida son funestos.

Es otro programa destructor de la flora, la fauna y la ecología. Sembrando Vida ha provocado la deforestación de 72,830 hectáreas en 20 estados de la República Mexicana, de las cuales 50,981 hectáreas (70 por ciento de las pérdidas) se concentran en regiones vulnerables de enorme biodiversidad: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En 2019, el municipio con mayor pérdida forestal en el país fue Ocosingo, Chiapas, con una destrucción de 12,920 hectáreas en donde se encuentra parte importante de la Selva Lacandona. López Obrador presume que Sembrando Vida realiza pagos de 4,500 pesos al mes a 420 mil agricultores, pero se abstiene de decir que esa pérdida de casi 73 mil hectáreas ha costado a México y a los mexicanos 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

El mismo fracaso se observa en Santa Lucía con apenas 6 vuelos diarios y ninguno internacional, al cual se dedicaron 425 mil millones de pesos, incluida la pérdida del aeropuerto de Texcoco, en contraste con los mil 400 vuelos diarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De Dos Bocas se presume van a refinarse 340 mil barriles de petróleo diarios, cuando que en Norteamérica la industria de refinación tiene capacidad de procesar más de 22 millones de barriles de petróleo crudo por día en 137 refinerías, lo que anuncia el fracaso del proyecto en Paraíso, Tabasco.



Así, con el dinero de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el destinado al Tren Maya y el asignado a Dos Bocas se hubiera equipado la red hospitalaria del país, mejorar el abasto de medicamentos del Covid, combatido el cáncer infantil, la obesidad, la diabetes, preservar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, modernizar y rehabilitar el Metro, el medio de transporte por donde circulan más de 6 millones de personas al día, que ya le urge para evitar una catástrofe de mayores dimensiones que la ocurrida en la mal llamada Línea Dorada.

Entonces ¿quiénes son los verdaderos traidores a la patria, a la vida y a la naturaleza? Al dilapidar 940 mil millones de pesos. Ampliaremos…

