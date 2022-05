Peláez es una modelo que deslumbra en todo el mundo * Aunque usted no lo crea, esta hermosa chica de cuerpo escultural es de armas tomar

JOVIRA

Sairita Peláez es una bella modelo con múltiples actividades: Presentadora, creadora de contenido, graduada en psicología y empresaria.

Se ha consolidado como una de las modelos más codiciadas y reconocidas en Colombia y en el exterior, al ser la imagen de grandes marcas internacionales y protagonista en videos musicales, entre muchas otras campañas publicitarias.

Pero para saber un poquito más de esta sexy y sensual chica, vayamos a unas preguntitas.

—¿Dónde naciste?

“Vine al mundo en traje de Eva en la ciudad de Medellín”.

—¿Tu mayor pasión?

“Mi mayor pasión es la presentación, una actividad por la cual me he preparado desde hace 8 años y he estado en algunos canales nacionales”.

—¿Aspiraciones?

“Mis aspiraciones van mucho más alto, incluso con miras a llegar a presentar en canales internacionales”.

—¿Cómo te consideras?

“Me considero una mujer de armas tomar”.

—¿Prioridad?

“Mi prioridad es el hogar, aunque suene un poco raro”.

—¿Amor por los animales?

“Claro que sí, mi gran amor por los animales hizo que como influenciadora me consideraran animalista, debido a que por medio de mis redes sociales ayudo a muchísimos animales en estado de calle, maltrato o vulnerabilidad, logrando concientizar para cambiar un poco el pensamiento humano”.

—¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo?

“Sin duda que al deporte y a mis rutinas diarias de ejercicio”.

—¿Mente sana en cuerpo sano?

“Sin duda, la vida es un equilibrio y el cuerpo un templo que hay que cuidar”.

—¿Redes sociales?

“Bien fácil, me pueden seguir como @sairitapelaezoficial”.

—¿Algo que quieras agregar?

“Un saludo y un beso a todos los mexicanos, gracias a ti José por la plática y mi eterno agradecimiento a la revista IMPACTO por darle un espacio a la belleza femenina”.

Así que ya lo saben estimados lectores…. Ninguna tan bonita como Sairita.