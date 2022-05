AMLO va por la UNAM

Te equivocaste Peña Nieto… Hay uno que sí se levanta pensando en cómo destruir al país * El menosprecio a los mexicanos no es de hoy, sino de siempre. Recordemos tan sólo su forma despectiva de dirigirse a quienes no comulgan con su credo ni le juran lealtad a ciegas

GALIO GUERRA

Era por ahí del mediodía de un martes 25 de octubre de 2016. Enrique Peña Nieto se encontraba a poco más de dos años de acabar su periodo en la Presidencia de la República. Daba una plática en un foro organizado por dos medios de comunicación especializados cuando de repente espetó:

“Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México”.

Oh, lord, te equivocaste. Tal vez antes de ti no lo hubo, pero mira cómo nos va con lo que nos dejaste.

Y es que el menosprecio a los mexicanos no es de hoy, sino de siempre. Recordemos tan sólo su forma despectiva de dirigirse a quienes no comulgan con su credo ni le juran lealtad a ciegas.



Y pues sí, ya descubrió usted de quién se trata. Quién es ese hombre que cada mañana se levanta “pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México”.

Efectivamente esta semana el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador dio muestra fehaciente de cómo desprecia y menosprecia a los mexicanos que se resisten a entrar a su redil.

El golpe lo asestó en su mañanera del lunes 9, al volver de su gira por varios países centroamericanos y Cuba.

En Palacio Nacional anunció que había suscrito un acuerdo con el gobierno de la isla para que vengan a trabajar acá 500 médicos cubanos porque en nuestro país hay déficit de galenos.

El Presidente AMLO anunció que llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar en México.

Textualmente dijo: “Vamos también a contratar médicos de Cuba, van a venir a trabajar a nuestro país. Está decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país […] Tenemos un déficit de especialistas, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres”.

Según él los médicos mexicanos se niegan a trabajar en zonas rurales y de difícil acceso.

“Esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión, de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo”, afirmó el presidente.

Pero el menosprecio por los médicos no es de ahora; tan sólo recordemos la ofensa que profirió el viernes 8 de mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia por el Covid-19, al referirse a un supuesto “mercantilismo médico durante el periodo neoliberal”(..)”El médico dice al paciente: ¿qué tienes?, refiriéndose a qué tienes de bienes para enriquecerse”.

AGRAVIO PARA EL GREMIO MÉDICO MEXICANO

Ahora, como entonces, asociaciones y colegios de médicos de México reprobaron el convenio porque además dicen que ni siquiera se puede comprobar que sean médicos, pues la ocasión pasada muchos no lo eran.



Al menos 30 asociaciones y colegios de médicos en el país reprueban el anuncio presidencial, pues argumentan que en México hay médicos suficientes y de hecho, hay desempleados, incluyendo muchos que lucharon durante la pandemia, y ahora han sido despedidos por el gobierno de la 4T, refieren en un comunicado.

“Por esto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

En su pronunciamiento los médicos agraviados aclararon, como todos lo sabemos, que “en nuestro país sí hay médicos con capacidad, avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

Por ello los colegios de especialistas médicos denunciaron que “de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras Universidades”.

Aquí es importante hacer hincapié que dicha contratación tiene más lecturas que la hecha por López Obrador.

Por un lado se dice que es una forma encubierta de apoyar a la dictadura cubana, pues el gobierno de la isla es quien recibe el dinero y solamente da una mínima parte a los galenos.

Esta situación ha sido denunciada, incluso, por entes internacionales que ven en ella una forma de trata de personas simulada.

A los médicos cubanos, acusan, se les prohíbe entablar contacto personal con colegas o pacientes del hospital al que sean enviados, amén de que son objeto de una brutal vigilancia por parte de “cuidadores” encubiertos.

De las familias de estos galenos ya ni hablamos, porque quedan en calidad de rehenes para evitar deserciones de los profesionales de la salud.

Lo que sí queda claro es que, con su actitud, el Presidente López Obrador menosprecia -por una parte- al gremio médico del país, y por otro apoya de manera encubierta a un régimen dictatorial que tiene a su pueblo sojuzgado y sin las más mínimas garantías individuales.

RECONOCE DEL MAZO TRABAJO DEL SECTOR SALUD

Estimados todos, sigamos con el tema en comento, pero desde otra perspectiva mucho más agradable.

Resulta que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que el gran trabajo del sector salud estatal durante la emergencia sanitaria ha permitido que hoy en día la sociedad mexiquense vislumbre un futuro más alentador, al haber superado los momentos más complicados de la pandemia por Covid-19.

Al encabezar la celebración del Día Internacional de la Enfermería, el gobernador mexiquense apuntó que las enfermeras y los enfermeros están presentes en momentos de alegría o de incertidumbre de las personas, pero siempre acompañan a los pacientes y hacen del centro de salud, clínica u hospital su segundo hogar.

Por ello reconoció el gran trabajo que han llevado a cabo en el Estado de México durante la pandemia e, indicó que, a pesar de los riesgos de contagio que siempre enfrentaron, su respaldo a la sociedad ha servido para superar uno de los mayores desafíos de la actualidad.

“Son 36 mil mujeres y hombres que forman parte de este sistema de salud; el más grande de todo el país, y que todos los días hacen un gran esfuerzo, sacrificio, dedicación para ayudar a los pacientes, para animarlos, para ayudarles a salir adelante, para atenderlos, para cuidarlos, para apoyarlos y hoy celebramos este Día Internacional de Enfermería reconociéndoles a ustedes. Me da muchísimo gusto que hoy podamos tener este encuentro”, expresó.

Del Mazo Maza destacó que, producto del trabajo de los profesionales de la enfermería, el Estado de México es la entidad que más vacunas contra Covid-19 ha aplicado en el país, con más de 31 millones de dosis, lo que ha significado que nueve de cada 10 mexiquenses en edad de recibir vacuna, cuenten con esquema completo, y que cada vez más personas tengan su refuerzo.

Ante enfermeras y enfermeros del sector salud estatal, el mandatario mexiquense recordó también el sacrificio del personal médico que perdió la vida al hacer frente al coronavirus, y recalcó que su trabajo también ha permitido superar la emergencia sanitaria, además que hoy día enfermeras y enfermeros continúan laborando y dando lo mejor de sí por la salud de la sociedad del estado.



“Esos momentos tan difíciles no hubieran sido posibles de superar sin el acompañamiento, el apoyo y el respaldo de cada una y cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos aquí para recordar y homenajear a quienes han partido, a quienes se nos adelantaron, pero también a quienes hoy en día siguen en pie de lucha todos los días, dando lo mejor de sí mismas y de sí mismos por el bien de la salud del Estado de México”, sostuvo.