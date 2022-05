De vuelta (IV)

Todo comenzó como un juego y terminó en adicción * Fui testigo de cómo algunos periodistas y gente de la misma seguridad de los vestidores tomaban artículos utilizados por los jugadores durante el Super Bowl y se los “guardaban”

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Asistí a mi primer Superbowl en 2002. Por invitación de mi amigo de toda la vida, Antonio Moreno, acudimos a Nueva Orleans al encuentro de los Carneros de San Luis contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El favorito era el equipo de Kurt Warner, quien buscaba su segundo campeonato. Del otro lado, aparecía un jugador casi desconocido: Tom Brady, quien ocupó el puesto de Drew Bledsow por una lesión. De ahí en adelante Brady jamás dejaría el puesto de titular hasta que decidió abandonar a los Pats.

Antes, se celebró en México el American Bowl en el Estadio Azteca en 1994, entre los Vaqueros de Dallas y los Petroleros de Houston.

Entrada récord para un partido de la NFL, pues fueron más de 112 mil asistentes. Ahí se dio mi primer acercamiento con la alucinante NFL. Acudí en calidad de reportero y la experiencia resultó épica.

Conocer personalmente a Emmitt Smith, Troy Aikman, Michael Irving y a todos esos jugadores que ganaron 3 títulos del SB fue inolvidable. Entrevistas, sí, pero para ser sinceros lo mejor fueron las selfies y los autógrafos obtenidos.

Hubo otros juegos en la CDMX. Miami contra Denver, es decir, Dan Marino vs. John Elway. Arizona contra San Francisco; Kurt Warner (quien no jugó) vs. Alex Smith. Sólo por recordar algunos.

Para qué le cuento la experiencia vivida. Desde los 5 años de edad comencé a seguir los partidos de la NFL. En ese entonces, casi todos los domingos transmitían los juegos de los Vaqueros de Dallas por canal 13. Ese ha sido siempre mi equipo, no los Pats.

Aquella final del 2002 la ganó Tom Brady con el gol de campo de último segundo de Adam Vinatieri. Fue un encuentro con la mayor vigilancia posible, pues se daba después del ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

En ese entonces supe que medios mexicanos y sus reporteros eran acreditados para los partidos finales. Qué caray, yo en el periódico de mayor circulación y como director tenía que asistir. Y así fue. Calculo unos 12 o 13 viajes al Superbowl.

La verdadera fiesta era durante la semana anterior al gran partido. Entrevistas a los participantes de los equipos finalistas. Acercamiento al mundo de la NFL en los centros de prensa a donde acuden los dueños, jugadores en activo y retirados de todos los equipos; artistas y hasta cantantes.

Es cierto, más que a trabajar, iba a disfrutar: más fotos, todas las fotos posibles, y más autógrafos. Pero que conste que no era yo el único directivo de un medio mexicano que hacía eso. Por allá me encontraba y saludaba a jefes y dueños de diarios, de estaciones de radio y canales de televisión.

Claro que tampoco iban a laborar. Ellos también acreditaban a su equipo de periodistas y fotógrafos. Aún más, la NFL era consciente de ello. No pasaba nada. La liga sólo daba las acreditaciones. Había que pagar vuelos, hospedaje y comida.

Además de lo anterior, comencé a acudir dos o tres ocasiones al año a las convenciones de deportistas que organizan varias empresas para conocer, saludar, tomarse fotos y obtener autógrafos de todo tipo de atletas. Todo cuesta y bastante, por cierto.

Así conocí a leyendas como Muhammad Ali, Hank Aaron, Magic Johnson, Roger Staubach, Terry Bradshaw y Michael Jordan, por mencionar únicamente a algunas de las decenas o centenas que vi en vivo y directo. Pero en México sucedía igual. No dejé escapar a Pelé, Maradona, Tony Dorsett y todo deportista leyenda que acudía a la ciudad capital. Lo mismo ocurrió con los boxeadores, toreros, futbolistas y atletas olímpicos mexicanos.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, descubrí las casas de subastas donde ponen al mejor postor los jerseys, cascos, balones, pelotas de béisbol, bats, tenis, balones de basquetbol, guantes de box y todo lo que Usted pueda imaginar que han usado los mejores atletas y deportistas del mundo. Es toda una industria la venta de autógrafos, objetos usados y memorabilia.

Experimentemos, me dije. Todo comenzó como un juego y diversión. No había nada de malo en todo lo anterior (ni siquiera en la cacería de atletas para las selfies). Era un gusto personal. Pero sin darme cuenta, me volví fanático. Las cosas comenzaban a salirse de control. Las prioridades carecían de razón. Inversión de mucho tiempo y dinero en lugar de dedicar el espacio a la casa y los ahorros.

En suma: el gusto derivó en idolatría, sí, idolatría a los jugadores y la miemorabilia. Había puesto en el centro de mi atención a ese hobby en lugar de mi familia y de Dios. Era cuestión de tiempo para caer. Lo mío era ya como lo de un apostador, un jugador de cartas o un alcohólico. Una verdadera adicción; y como todas, muy dañina.

Admitiendo lo anterior, puedo afirmar que no estaba endiosado con Tom Brady. Le explico. Durante los más de 10 Superbowls que acudí, en seis o siete estuvo presente el que es ahora el mejor jugador de todos los tiempos. No había más, acudía a sus entrevistas, le solicitaba la foto del recuerdo y estrechaba su mano. Eso sucedía con todos los jugadores estrellas.

No tengo la menor duda que Brady, aunque no me conocía por nombre, ya me identificaba bien por tanto encuentro. Sólo sonreía al verme.

Y permítame platicarle algo que es verdad. Cuando empecé a acudir a las entrevistas en los vestidores del equipo ganador del SB todo era una gran celebración, una verdadera pachanga y absoluto caos. Yo iba a lo mío: por el saludo, la foto con los campeones, pisar el terreno de juego, subir a la plataforma donde suben los ganadores y en un par de ocasiones hasta tocar el trofeo Vince Lombardi.

¿Qué más podía pedir o desear? Nada, según creía.

Durante la cuarta o quinta ocasión que entré a los vestidores me percaté que algunos periodistas se apresuraban más de la cuenta para entrar. Ya adentro y en medio de esos festejos y caos, fui testigo de cómo algunos periodistas y gente de la misma seguridad de los vestidores tomaban artículos utilizados por los jugadores durante los partidos y se los “guardaban”. Había que hacerlo pronto y ganarle a la gente del equipo que de inmediato juntaba y guardaba las prendas. Continuará.

