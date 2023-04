¿Ya secuestró AMLO al INE?

Quien encabeza el autollamado “humanismo mexicano”, AMLO, culpó a esas personas de provocar su propia muerte * La justicia no tocará a López Obrador, a Adán Augusto ni a Marcelo, pero la responsabilidad moral la cargarán por siempre • La prioridad del gobierno: Apoderarse del INE y ganar en 2024 • Por dedazo, elección del candidato: Claudia, avanza; Adán, en espera; Ebrard, marginado; ¿tendrá el Peje as bajo la manga?

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Imposible será para el Estado Mexicano cambiar con discursos y promesas de justicia lo ocurrido el lunes pasado en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 personas de Centro y Sudamérica (que habían sido detenidas por la mañana de ese día) murieron calcinadas y asfixiadas por un incendio en la noche.

Una tragedia a la que faltan calificativos para describir la pesadilla y horrenda muerte con la que se toparon quienes, paradójicamente, perseguían el llamado “sueño americano”. Ver las condiciones inhumanas en que se encontraban encarcelados (porque así estaban) y la manera en que perdieron la vida esos migrantes ha impactado y llenado de dolor al mundo entero. Indignación ha sido el común denominador allá afuera. Desconcierto y vergüenza, acá en México.

No se trata de “zopilotear” sobre lo ocurrido ni hacer politiquería, pero tampoco puede la opinión pública sustraerse de condenar algo que, a todas luces, pudo evitarse. El Estado Mexicano tiene mucho que responder y aclarar ante esta tragedia. Más aún, es el Poder Ejecutivo quien no puede ni debe intentar escapar de su responsabilidad, pues al fin de cuentas es la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador la que ha implementado la actual política migratoria, y es el Instituto Nacional de Migración (dependiente de AMLO) la encargada de operar esos centros de detención.

Es a botepronto cuando salen a relucir los verdaderos sentimientos y pensamientos, lo que exhibe en realidad qué hay en el corazón y en la mente de las personas. Una de las debilidades de López Obrador es esa: hablar sin medir el alcance de sus declaraciones, pero que al final de cuentas refleja su real sentir. Esta ocasión no fue la excepción. Durante su monólogo de la Mañanera, de casi tres horas de duración, ocupó menos de tres minutos para referirse a lo que no podía soslayar. Con eso, ya mandó un mensaje. Pero no todo quedó allí, quien se ufana de encabezar el “humanismo mexicano”, culpó prácticamente a los migrantes de haber provocado su propia muerte. ¡Increíble! “Esto tuvo que ver con la propia protesta que ellos iniciaron”, se defendió el Presidente.

Y abundó para que no quedara duda: “A partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas, les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a provocar esta terrible tragedia”. Vamos, para López Obrador ya no había nada más que investigar. El caso estaba prácticamente cerrado: los responsables de lo corrido fueron ellos, sí, los migrantes. ¿El motivo? Supone que porque iban a ser deportados. ¿En serio? Testigos y sobrevivientes aclaran que fue por la falta de comida y agua para beber.

Como Pilatos, el Presidente y los secretarios responsables del tema migratorio, intentaron e intentan lavarse las manos y miran al rival político para colgarle la deshonrosa medallita. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard Casaubon, titular de Relaciones Exteriores, ya tuvieron su primer round y ninguno pudo salir victorioso, como tampoco lo ha hecho López Obrador. Ni lo harán. Tal vez la justicia no los alcance, pero la responsabilidad moral ya la cargan de por vida.

¿Y qué decir de Francisco Garduño Yáñez? Para quien no lo sepa, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y quien hasta el momento de escribir estas líneas no había dado la cara para decir esta boca es mía. Legisladores de Morena, claro está, impidieron que los titulares de la Segob y la cancillería se presentarán a explicar lo ocurrido. Para eso son las mayorías ¿qué no?

NADA PARA PRESUMIR

Las imágenes dadas a conocer son espeluznantes. Las cifras, aunque frías, reflejan el tamaño de lo ocurrido:

** 39 fallecidos (6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos).

** 28 heridos, la mayoría graves (5 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 8 hondureños y 5 venezolanos).

Y el avance de las investigaciones sólo pone en evidencia aún más la errada política migratoria y la toma de decisiones en la asignación de obras, servicios y contratos. Era una empresa privada la encargada de operar la estación migratoria. Ahogado el niño, se ha anunciado una sanción económica a Grupo de Seguridad CAMSA, S. A. de C. V., y la revocación de su permiso.

Lo que no se ha esclarecido es la denuncia que hizo Carlos Loret de Mola en el sentido de que esa empresa pertenece al cónsul honorario de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera, a quien el gobierno de AMLO ya le habría entregado contratos por más de 3 mil millones de pesos. Muy pequeño el detalle, ¿cierto?

Como suele ocurrir en este tipo de desgracias, los primeros apañados (acusados formalmente) son los de menor rango. No se les exculpa, sobre todo a quienes vimos que tras mirar el incendio en aquella cárcel, huyeron a la calle dejando encerrados a los más de 70 migrantes. De última hora, se dio a conocer que fue un funcionario del INM quien dio la orden expresa de no dejar salir a los detenidos, a pesar de la revuelta.

Amenazó a los custodios, se denunció, que si lo hacían serían acusados de evasión de presos. De las 6 órdenes de aprehensión concedidas, 5 ya se cumplieron. Quieren las cabezas de tres funcionarios del INM, de dos policías de seguridad privada y la del migrante que, supuestamente, inició en incendio. ¿Hasta ahí parará la cosa?

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha dicho que habrá justicia hasta sus últimas consecuencias. ¿Dónde y cuándo hemos escuchado eso? “Caiga quien caiga”, se ufanan. ¿Así será?

Apostamos a que ¡no! Si hay más funcionarios culpables o responsables (que claro que los hay), estamos ciertos que los protegerán al máximo por su lealtad a la 4T. Pero insistimos, ya cargan con el estigma. Desde AMLO hasta Garduño, pasando por Marcelo y Adán Augusto.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

Habrá, por supuesto, muchas preguntas que jamás serán respondidas o aclaradas:

** ¿De quién dependen esos centros de detención, de la Segob y la cancillería?

** ¿Cómo es posible que los apresados pudieran provocar un incendio? ¿Había extintores? ¿De dónde salieron los cerillos o encendedores? ¿Hubo combustible?

** ¿Las demás estaciones migratorias están en igual o peores condiciones?

** ¿Por qué el gobierno de López Obrador primero alentó la ola migratoria al abrirles la frontera y después reculó ante la presión del entonces presidente Donald Trump?

Son estas solo estas unas preguntas a botepronto, pero claro que hay más de fondo. Si en los hospitales del IMSS e ISSSTE no hay medicamentos contra el cáncer que está matando silenciosamente a centenas de mexicanos, ¿por qué habría presupuesto para montar estaciones de migración confortables, con comida y seguridad? Primero lo primero, qué caray: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional (?) Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. Las obras faraónicas con que la administración lopezobradorista piensa emular los logros de Hidalgo, Morelos, Madero y Cárdenas. ¡Qué tristeza!

EL 2024 ES LO IMPORTANTE

En el radar de López Obrador ya nada más hay un objetivo: Mantener a toda costa el poder durante las elecciones presidenciales del 2024. De no ser así, su ansiada Cuarta Transformación se irá directamente a la basura, pues de hecho hasta la fecha nada nuevo ha transformado. Aunque le duela mucho al inquilino de Palacio Nacional, ha sido más de lo mismo… o hasta peor.

Si un partido diferente a Morena gana la contienda electoral, también correrá el peligro de que salgan a relucir sus corruptelas y mentiras, sí, más de las que ya se saben y conocen. El brazo de la justicia, encabezado por la oposición, podría alcanzar a quien hoy se siente todo poderoso e intocable. Sin embargo, el miedo no anda en burro.

La tragedia en Juárez, con sus 39 muertos, refleja lo que ocurre en el país. Todos abandonan las tareas para las que fueron llamados y son bien pagados, para dedicarse en cuerpo, tiempo y alma a fortalecer a las corcholatas, pues de ello depende su subsistencia en la nómina del gobierno.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López andan en lo suyo, en plena precampaña en busca del apoyo de sus bases. El Presidente les da cuerda y ellos corren, brincan, cantan, hacen chistes y de vez en cuando se lanzan indirectas. ¿Para qué tanta maroma? No se trata de obtener la aprobación de la gente, del pueblo, sino de acercarse cada vez más al corazón del tabasqueño mayor, porque López Hernández es el menor.

¿Y lo de los migrantes muertos? Ya pasará, pero lo que no debe descuidarse es la candidatura y sus implicaciones. El director de la orquesta está en todo, no deja cabos sueltos. Quiso dinamitar al INE, pero topó con “el INE no se toca”. El Plan B fue congelado por el Poder Judicial, mas no se rinde. Va ahora por la presidencia de ese instituto. Tan confiado está en que quedará una incondicional suya al frente, que hasta da línea para que salga en una tómbola. ¡Esa es democracia!

Y por si alguien tenía alguna pequeña duda de cómo elegirá Morena a su candidato presidencial, López Obrador ya lo confirmó: él y únicamente él decidirá “al bueno”, o mejor dicho “a la buena”. ¿Y las cuatro o cinco encuestas? Servirán solo pata legitimar el proceso. Será una simulación, una burla a México entero. Más de lo mismo: el dedazo al viejo estilo priísta.

AMLO se quitó la máscara y definió lo que va a suceder: “Nada de zigzagear, sigamos anclados a nuestros principios y reafirmemos el rumbo que hemos tomado”. Y puso como ejemplo lo que sucedió con el general Lázaro Cárdenas, quien en 1940 decidió dejar la candidatura en Manuel Ávila Camacho y no en el general Francisco G. Mújica “por la presión y beligerancia que ejerció la derecha”. Según López Obrador, el idóneo era Mújica, pues había afinidad ideológica y garantizaba la continuidad del proyecto cardenista. Ávila Camacho era el moderado. En síntesis, según el tabasqueño, Lázaro Cárdenas se equivocó, pero ¡oh gran noticia! “yo no me equivocaré de igual manera”, sentenció.

Las minorías no se impondrán esta vez, afirma López Obrador; “no aceptaremos que se impongan a costa de la humillación y empobrecimiento del pueblo”. En otras palabras: justo en el día para recordar la expropiación petrolera y el legado de Cárdenas, el Presidente lo criticó por haberse equivocado al ceder a la presión de los conservadores, y además lanzó una advertencia clara a la oposición: ¡no ganarán la Presidencia; me canso ganso!

El mensaje a morenistas y simpatizantes fue igual de contundente: Yo escogeré al candidato y este será el que garantice la continuidad de mi proyecto, el que sea más afín a mis ideas (o más lambiscón). En un símil, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto representan al general Mújica, y Marcelo Ebrard a Manuel Ávila Camacho. ¡Tómala Marcelo! “No serás tú”, es el mensaje más que directo.

Toman ventaja, pues, la jefa de Gobierno de la CDMX y el secretario de Gobernación. La primera enseguida declaró: “Veo a Marcelo y a Adán Augusto en mi gabinete”. Su mensaje: no se preocupen, no habrá persecución y los mantendré en la nómina. ¿La condición? Cálmense y acepten la decisión del mesías.

La mayoría ve un espaldarazo directo y firme de AMLO a Sheinbaum. Los menos (como el que esto teclea) piensan que sí, pero que si doña Claudia no despunta como se espera y sigue gris, sin transmitir nada y con cero de carisma, la balanza se inclinará por el “tabasqueño menor”, si es que López Obrador no nos ha engañado a todos y por ahí tiene ya a su as bajo la manga. No lo dude…