AMLO, a ultranza con Delfina

La extitular de la SEP “es una persona totalmente honesta e incapaz de robar un solo centavo”, afirma el Presidente * La maquinaria del Estado Mexicano se pone en marcha para defenderla, una vez más, sobre ataques de corrupción

GALIO GUERRA

Vaya, vaya, vaya. Antes que nada, déjenme aclararles que a mí no me mandó Maru.

No quiero hacer amarillismo, tampoco hacer un periodismo calumnioso o manipulador, pero la candidata de Morena, Verde y PT está de nuevo en el vórtice del huracán.

Y es porque ella, sólo ella, se lo buscó. Nadie más.

Por favor avísenle esto último al senil y decrépito habitante del Palacio.

Es el tercer escándalo en que la texcocana aparece como figura central.

Ahora, Delfina Gómez, la maestra pirata, está en el vórtice del huracán porque “habría plagiado en su tesis de maestría; mintió sobre una segunda maestría y, para acabarla de amolar, su tesis de licenciatura no existe”.

Como ustedes recordarán la maestra (pirata), Delfina Gómez Álvarez, fue denunciada por retener, i-le-gal-men-te diez por ciento de su salario a los trabajadores del municipio y DIF de Texcoco, cuando ella fue presidenta municipal.

Más adelante abundaremos sobre esto.

Años más tarde, cuando fue nombrada secretaria de Educación Pública federal, aparte de eliminar las escuelas de tiempo completo, sin una buena razón también, dejó una presunta irregularidad financiera por 830 millones de pesos.

En esa ocasión de inmediato la maquinaria del Estado mexicano se puso en marcha para defenderla, una vez más, sobre hechos de corrupción.

El “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, la defendió, y al respecto señaló en su Mañanera que la extitular de la SEP “es una persona totalmente honesta e incapaz de robar un solo centavo”. (SIC).

Hoy Delfina Gómez Álvarez, les decía, vuelve a estar en el ojo del huracán por otro escándalo, pues -según investigación periodística de la revista “Etcétera”- habría plagiado en su tesis de maestría; mintió sobre una segunda maestría y, para acabarla, su tesis de licenciatura no existe.

En su reportaje la periodista Orquídea Fong da cuenta que la morenista Delfina Gómez “se dice licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, pero en el repositorio digital de trabajos académicos de esta institución no se encuentra ninguna tesis o tesina elaborada por ella para obtener el grado de licenciatura”.

“Etcétera”, dice, hizo una búsqueda en el repositorio digital de la UPN sin encontrar un solo registro a nombre de Delfina Gómez Álvarez como autora de algún trabajo académico.

Hasta el momento de entregar esta colaboración ni la maestra pirata, ni su partido (Morena), han hecho algún pronunciamiento.

Lo cierto es que la exigencia presidencial de noventa por ciento lealtad y diez por ciento capacidad es la máxima de este sexenio.

Ejemplos, aparte de la maestra pirata, también está el de la ministra Yasmín Esquivel, quien igual fue evidenciada de plagio en sus tesis, primero de licenciatura y después de maestría.

(https://etcetera.com.mx/nacional/delfina-gomez-plagio-en-su-tesis-de-maestria/)

Les dije que abundaríamos sobre el caso del diezmo ilegal y recordé que hace unos meses Adela Micha entrevistó a Ricardo Monreal y al llegar a la parte del Estado de México, el zacatecano reconoció que Delfina Gómez sí exigió diezmo a trabajadores de Texcoco, y que eso “le va a costar”.

El portal “Infobae América” retomó la entrevista en la que el coordinador morenista en el Senado reveló que el sueldo retenido a los trabajadores de Texcoco se usó para apoyar al partido del que surgió la maestra (o sea, Morena).

Afirmó que, aunque no existe una carpeta ni denuncia penal en su contra, la acción está documentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes resolvieron y le impusieron una amonestación.

O sea, impusieron una sanción porque sí había delito.

“El Tribunal resolvió, el Tribunal amonestó, el Tribunal cumplió con su decisión. No hay carpeta ni denuncia penal, entonces se ha usado ese hecho de manera mayúscula desde hace dos años (…) Yo lo aclararía en lugar de ocultarlo, y por eso fue la investigación en el INE y el resultado del proceso en el Tribunal”, admitió.

Como se recordará, el Tribunal Electoral confirmó la sanción a Morena por 4 millones 529 mil 225.06 pesos tras acreditar que Delfina Gómez “generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados de Texcoco con el objetivo de beneficiar al partido”.

Ahora, cuando apenas llevábamos uno de los 59 días que durará la campaña para gobernadora en el Edomex, ya empezaron a salir las trapacerías de la candidata de Morena, sí, la maestra (pirata), Delfina Gómez Álvarez. Al tiempo.

COORDINAN TRABAJOS GOBIERNO DE MÉXICO, INE Y GOBIERNOS ESTATALES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN COMICIOS ELECTORALES 2023

A propósito, estimados todos, déjenme decirles que en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, el gobernador mexiquense asistió a la instalación del mecanismo para garantizar la seguridad en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

En esta iniciativa, estimados todos, participarán el INE, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como los gobiernos estatales de Coahuila y Estado de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instituciones que pondrán en marcha un plan coordinado para proteger a candidatas y candidatos, construir la paz y contribuir a tener procesos electorales tranquilos.

Al respecto, amigos míos, el gobernador mexiquense aseguró que la instalación de este mecanismo es un puente entre los actores públicos y la sociedad civil, comprometiendo a instituciones, autoridades y partidos en la recuperación de una participación ciudadana más intensa, además de atender los desafíos democráticos.

Señaló que, en el caso de la entidad mexiquense, este mecanismo junto con el Acuerdo de Integridad firmado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), constituyen los mecanismos de coordinación para conducir el proceso electoral en un marco de gobernabilidad, legalidad y respeto, además de emprender acciones específicas en materia de seguridad durante toda la contienda.

“Nos comprometemos a atender con apertura a las instituciones electorales, organizaciones ciudadanas, partidos políticos y generar las condiciones de gobernabilidad y estabilidad que dé certeza a la voluntad ciudadana. Con esta convicción la sociedad mexiquense celebra este gran acuerdo para el desarrollo, la paz y la democracia del Estado de México”, destacó.

“Para cumplir con su cometido, junto con el Instituto Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, contamos con la confianza de la sociedad, el respaldo de los partidos políticos estatales, a quienes reconocemos por su disposición a sumarse de manera decisiva a estos acuerdos”, añadió.

El mandatario estatal detalló que en territorio mexiquense se tienen registrados 12 millones 565 mil 315 electores, por lo que será la elección más grande en la historia del Edomex, y agregó que el día de la jornada electoral se instalarán 20 mil 502 casillas en 6 mil 561 secciones en los 125 municipios.

Asimismo, estimados todos, indicó que la nueva etapa que comienza el Instituto Nacional Electoral permitirá fortalecer el impulso y consolidación de la democracia mexicana, como lo ha hecho desde 1990. Así sea.

SALARIO FAMILIAR SERÁ DE TRES MIL PESOS, PROPUESTA DE ALEJANDRA DEL MORAL

En la cuna del priismo mexiquense, el meritito Atlacomulco, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, presentó su propuesta de Salario Familiar, en apoyo a todas las familias mexiquenses.

“Vengo a presentar el Salario Familiar para enfrentar los desafíos diarios de las familias mexiquenses, es decir, el Salario Rosa no desaparece, crece y se convierte en Salario Familiar”, dijo Del Moral Vela.

Oigan amigos, es que a decir de la candidata del PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, ahora hombres, mujeres, adultos mayores y niños “podrán tener acceso a él y podrán tener acceso a sus beneficios, un apoyo bimestral de 3 mil pesos”, de ser favorecida con el voto.

Sostuvo -y ustedes lo saben muy bien amigos- que los mexiquenses no queremos que nos regalen las cosas, “este va a ser un apoyo para las familias, para que les alcance, es el cachito para que les alcance”.

Alejandra Del Moral resaltó también, señoras y señores, que trabajará para que las mujeres se desarrollen con plenitud en lo personal y en lo profesional.

Ante militantes y simpatizantes de Atlacomulco y otros municipios aledaños, destacó que ella será una gobernadora “de territorio, no de escritorio, no me van a ver todo el tiempo en el Palacio de Toluca, voy a venir a los municipios”.

DETENGAMOS LA DESTRUCCIÓN DEL PAÍS, DESDE EL ESTADO DE MÉXICO

Horas antes, en Coacalco, Del Moral había señalado que de ser favorecida con el voto el próximo 4 de junio, la verán en los municipios gobernando con ustedes, “me verán en el territorio, tomando decisiones juntos, con el pueblo y para el pueblo”.

Ante miles de simpatizantes y militantes de los partidos de la coalición electoral, congregados en el municipio de Coacalco, destacó que conoce perfectamente el territorio mexiquense, “yo soy de aquí y de esta bendita región”.

“Soy una mujer que se hizo a ras de tierra, hecha en el calor de la batalla, por eso les digo que seré una gobernadora de territorio, no de escritorio, no me van a ver en Palacio de Gobierno”, expresó el pasado miércoles, en esa región del norponiente del Estado de México.

Somos entrones, somos valientes, nos levantamos temprano a dar lo mejor de nosotros, expuso Del Moral, quien recibió como respuesta porras y gritos de: “Ale gobernadora, Ale gobernadora”, “¡Vamos a ganar, vamos a ganar!”.

A las simpatizantes y militantes les dijo: “En Alejandra Del Moral tienen una amiga, pero sobre todo tienen a una mujer entrona con ustedes, las voy a defender, las voy a cuidar y voy a velar por los intereses de cada una de ustedes”.

En su tercer día de campaña, la candidata de Va por el Estado de México llamó a las y los mexiquenses a que “no se queden con nada, entreguen todo su esfuerzo y toda su dedicación”.

Ante el llamado de la Patria que tenemos como mexiquenses, Del Moral Vela les pidió que “sean activistas, no escatimen esfuerzo alguno, desde nuestras interacciones en redes sociales, un toque de puertas, una reunión, deben pedir el voto”.

Vota por la coalición Va por el Estado de México y vota por Ale Del Moral, dijo la candidata aliancista, luego de asegurar que esta elección no es de partidos políticos, “esta elección es de Alejandra contra Delfina”.

Subrayó que tiene la capacidad y experiencia para gobernar y este 4 de junio.

“Seremos recordados en la historia de este país cuando los mexiquenses valientes detuvimos la destrucción de México, desde el Estado de México, vamos a ganar juntos el 2023”, añade la candidata de la Alianza.

En ese tercer día de campaña, la regidora de Morena, Eunice Velázquez, anunció que se sumaba a la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, para “apoyar incondicionalmente” a Alejandra Del Moral