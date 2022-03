¡Se ‘cayó’ el sistema del IMSS y no hay trámites de pensión!

El problema en las clínicas empezó a principios de año y todavía no se ve solución con el consiguiente malestar de ciudadanos

POR SABÁS HERNÁNDEZ

Los adultos mayores, aparte de vivir en carne propia la emergencia sanitaria que azotó al país y al mundo enteros, tienen su viacrucis porque no pueden tramitar su pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Resulta que desde principios de año, en muchas clínicas del IMSS se les cayó el sistema de pensiones provocando retraso en los trámites, pues está todo totalmente parado para molestia de los ciudadanos.



Las personas mayores llevan la documentación requerida y cuando llegan al mostrador, el personal les explica que no hay sistema, por lo que no se puede iniciar el trámite de pensión… y lo que es peor: no dicen para cuándo, simplemente hay que ir diario para preguntar, aunque las personas encargadas de brindar atención y asesoría, las que están en la entrada de las clínicas, te dan una hojita con el teléfono de la clínica para que hables diario y evitarte la pena de dar tus vueltas en balde.

Esto se constató en la clínica 2 del IMSS, ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Santa María La Ribera; también en la clínica 187, localizada en Atizapán de Zaragoza, pero no son las únicas, es un problema que se presenta en varias clínicas del país, como en Culiacán, Sinaloa, por mencionar sólo una.

Personas, molestas por no recibir atención, expresan que en las últimas semanas se han registrado fallas en el área de Prestaciones Económicas.



Ante esta problemática en el sistema de Pensiones, los miles de afectados piden de la manera más atenta la intervención de Zoe Robledo, director general del IMSS, para brindar solución a los adultos mayores en su trámite de pensión, que por lo visto recibieron su ‘viacrucis’ adelantado ante la proximidad de la Semana Santa.