PRIAN contra PRImor

Al Presidente le funciona la política del complot ante la falta de resultados * El caso más reciente y sonado es el descarrilamiento del Tren Maya * Antes las tragedias de la Línea 12 del Metro y lo ocurrido en el incendio de Ciudad Juárez, Chihuahua * Caso Segalmex, más corrupto que la Estafa Maestra… y nada pasa

MARCO ANTONIO FLORES***

La eficacia de la política del “complot” ha sido demostrada por gobernantes populistas, ególatras y autoritarios en diferentes paises y momentos de su historia.

La estrategia consiste en vender la indignación y demostrar al pueblo, o a las masas, que sus enemigos son tus enemigos. Algunos casos célebres son los de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e incluso el dictador Hitler.

Trump, en su primer día como presidente, en enero de 2017, definió a los periodistas como “los seres humanos más deshonestos de la Tierra”.

Tardaría poco en bautizarlos como el “enemigo del pueblo”. Hay que elegir “chivos expiatorios”.

Hitler le metió en la cabeza al pueblo alemán que eran víctimas de una “conspiración judía”, detrás de la cual estaban Wall Street y el comunismo soviético.

Los populistas y los tiranos deben “habilitar” a la gente a ser ellos mismos, ponerles un enemigo enfrente, los ricos, los yanquis, la prensa, las clases medias. Mostrarle al pueblo que eres uno de ellos.

AMLO y Hugo Chávez coinciden al afirmar: “Ya no me pertenezco, ahora solo le pertenezco al pueblo”.

En el caso del primer mandatario mexicano, utilizar al complot y culpar a otros de sus errores, ineficiencias o corruptelas, ha sido una constante desde que fue jefe de Gobierno de la CDMX.

Cuando surgió el escándalo por hacer públicos videos de su ex secretraio particular René Bejarano y del entonces presidente del PRD en el DF, Carlos Imaz (en ese tiempo esposo de Claudia Sheinbaum y quien la acercó con AMLO) , recibiendo decenas de fajos de dinero, López Obrador cambió el tema de fondo.

Lo que era un probado y flagrante acto de corrupción lo convirtió en un complot, en donde presuntamente estaban involucrados el innombrable Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

Cuando se le inició un proceso de desafuero por no acatar un fallo judicial, su principal y eficaz defensa fue insistir que se trataba de un complot, que lo querían sacar de la contienda presidencial.

Durante todo su sexenio ha utilizado la misma estrategia. Ante actos de obvia o presunta corrupción se apresura a señalar que se trata de complots de sus adversarios contra su movimiento político y que se abrirá una “exhaustiva investigación” para comprobar quién está atrás del escándalo.

SEGALMEX

Entre los ejemplos más célebres están: el gigantesco fraude en Segalmex por más de 10 mil millones de pesos. AMLO dijo que se abriría una investigación, pero que él sabía que “priístas malos” convencieron a Ignacio de autorizar “a ciegas” compras fraudulentas y millonarias, por lo que exoneró a Ovalle e insistió que se trató de un complot.

LÍNEA 12 DEL METRO

En 2021, el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, se desplomó un tramo de la línea 12 del Metro, entre las estaciones Los Olivos y Tezonco en Ciudad de México.

Dicha tragedia provocó la muerte de 26 personas y un centenar de heridos.

Hasta el momento no hay responsables o “peces gordos” que estén en la cárcel, sólo “chivos expiatorios”.

Ante la ola de accidentes y como la teoría presidencial señaló que se trató de un sabotaje, se dio la orden que 6 mil elementos de la Guardia Nacional vigilaran el Metro durante unos meses. Dicha decisión implícitamente señaló que trabajadores e incluso policías de la SSC-CDMX estaban coludidos.

Al final sólo se logró capturar un “chivo expiatorio” poco creíble, la detención de una señora a la que se le cayeron unas aspas de lavadora en las vías del Metro.

Cabe señala que la Línea 12 del Metro, también conocida como la Línea Dorada, es la única construida y ampliada por los gobiernos de “izquierda”.

En ninguna de las otras 11 líneas del Metro, construidas en los tiempos del PRI, que ya cumplieron 50 años ha habido un accidente de esas dimensiones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informaron que se llevaría a cabo una “investigación a fondo” y se llegaría hasta las “últimas consecuencias”, “caiga quien caiga”.

Para el peritaje se contrató a una empresa noruega, de alto prestigio a nivel internacional, que finalmente fue desacreditado y descalificado por la propia jefa de Gobierno porque determinó que la principal causa del desplome fue por la falta de mantenimiento, responsabilidad del gobierno capitalino.

La decisión de Sheinbaum impidió que se conocieran oficialmente las demás conclusiones y observaciones. Tampoco se determinaron responsables.

LA ESTRATEGIA DEL COMPLOT PARA 2021

En junio de 2020 se evidenció el “modus operandi” de la estrategia de la política del complot.

El Presidente en su Mañanera presentó el plan denominado Rescatemos a México, creado por el Bloque Opositor Amplio (BOA). De manera burda e “inocente”, el Ejecutivo federal reconoció que no se sabía el origen del documento ni quién era el autor, según él se lo llevó el “pueblo” a Palacio Nacional.

En ese documento se describía una estrategia para derrocar a Morena en las elecciones intermedias de 2021. En dicho plan participarían grupos empresariales, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones civiles, entre otros.

Pronto se descubrió el “complot”. El Universal informó en su columna Bajo Reserva que un “enviado de la Cuarta Transformación” pidió al periódico publicar el documento. El Universal se negó a publicarlo, debido a que el documento no tenía autor.

Respecto al mensajero, se le calificó como “un distinguido morenista y orgulloso representante de la 4T”.

Las fases de la estrategia parecen repetirse siempre. Primero, se “hará una investigación hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga”; segundo, “al parecer atrás de esto están nuestros adversarios y es producto de un complot”.

TREN MAYA… YA FALLA

El caso más reciente y sonado es el descarrilamiento del Tren Maya.

Durante su Mañanera del 27 de marzo de 2024, el Presidente López Obrador informó que se lleva a cabo una investigación sobre el descarrilamiento, pues se busca conocer si fue por un error en el cambio de vía o el accidente fue de manera intencional.

“Se está haciendo una investigación porque está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía, se está buscando sí fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías”, dijo el Primer Mandatario.

Este caso ha llamado mucho la atención de los críticos del gobierno de la 4T, en virtud de que -apenas hace algunas semanas- Latinus publicó que existían pruebas y grabaciones que indicaban que al mejor amigo de Andrés, hijo del Presidente, se le habrían otorgado los contratos del balastro que se utilizó para la construcción de las vías del tren y que podrían no haber cumplido con los requriemientos de calidad. Ha despertado “sospechosismo” que con apenas 100 días de operación el Tren Maya -uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos de la actual administración- se salió de las vías al llegar a la estación de Tixkokob, en Yucatán, cuando se dirigía hacia la estación Cancún-Aeropuerto, en Quintana Roo, dentro del Tramo 4 del megaproyecto, cuya construcción aún no concluye.

La empresa del Tren Maya, que administra la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que el hecho se registró a las 9:30 horas cuando al ingresar a la estación Tixkokob, los 3 primeros vagones del tren D006 pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 km/h, saliéndose de las vías el cuarto vagón.

“Se integró una Comisión Dictaminadora que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya”, expresaron.

Otro caso reciente de la politica del complot es el Hashtag #narcopresidente, ya que el Presidente ha reiterado que se trata de una campaña en su contra, con lo que se pretende explicar que más de 100 mil personas corearan en el Zócalo al unísono “Narcopresidente”.

AMLO señala como uno de los principales responsables a Claudio X. González, quien sería capaz de influir en los medios más prestigiosos del mundo (The New York Times, Deuchste Welle, The Economist, The Financial Times, The Washington Post) para atacar a su gobierno.

En este nuevo complot estarían participando los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Argentina. Todos Unidos contra AMLO. Este complot ahora es mundial.

AYOTZINAPA Y CIENFUEGOS

Otros dos casos célebres de investigaciones prometidas, sin resultados y en las cuales estarían involucrados los adversarios de la 4T son: Ayotzinapa y el del general Cienfuegos.

Cuando el general fue devuelto a México por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, López Obrador instruyó a la FGR realizar una diligencia “a la altura y prestigio de México”. Fue enfático al insistir que no habrá lugar para fueros ni privilegios, porque su gobierno “no será cómplice ni encubridor de nadie”.

Como candidato presidencial, en mayo de 2018, López Obrador prometió que habría justicia para los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y aseguró que “Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”.

Ahora que está por terminar su gobierno, el Ejecutivo federal rehúsa reunirse con los padres de los 43 de Ayotzinapa, ya que tienen intermediarios y abogados que son adversarios de su gobierno.

INCENDIO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

El 27 de marzo de 2024 se cumplió un año de la tragedia del incendio en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual dejó un saldo de 40 migrantes muertos y otros 29 heridos.

En su momento el Presidente acusó a sus adversarios de intentar desprestigiar a su administración.

“Estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios, y la mayoría de los medios de información, están en contra de nosotros”, dijo AMLO.

Muchos han criticado que el Presidente ni siquiera tuvo la sensibilidad de relevar al director del INM, Francisco Garduño, quien a la fecha continúa despachando como titular.

Por todo lo anterior, pero sobre todo ante el fracaso de su gobierno en todos los aspectos, parece que el Presidente Andrés Manuel continuará hasta el final de su gobierno con su estrategia que durante toda su carrera política le funcionó: desviar la atención de los verdaderos problemas, hacerse la víctima y con ello volver a practicar su especialidad, la política del complot, que tantos réditos le ha dado.

El 2 de junio de 2024 veremos si el pueblo le refrenda su aval, con el voto en favor de su candidata.

Académico y consultor***