Adversarios malinterpretaron el ‘ya no puedo más’: AMLO

El Presidente detalla cuándo será el momento para irse a Palenque, Chiapas… será cuando él quiera

POR ILDEFONSO PEREYRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a sus adversarios al aclarar que le faltan dos años de gobierno y acusó que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

“Es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un tiempo decadente en el manejo informativo, no sólo en este caso, en todo en el manejo de la información de la intervención de Rusia en Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza, no sólo es un fenómeno de México, es a nivel mundial”, expresa el Primer Mandatario.

Asimismo, resaltó que sus adversarios buscan todo para desequilibrar a su administración.

Cabe señalar que durante el viernes, el Ejecutivo Federal expresó “ya no poder más”.

Pese a la veda electoral, AMLO enumeró todas las megaobras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, programas y planes de su gobierno que están pendientes por concluir.

“Ya cuando termine, nada más que sigamos concientizando para desterrar de nuestro país la corrupción, terminar de quitar la máscara a los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul y se dan ínfulas de superioridad, aun con su hipocresía no dejan de mostrar que son racistas y discriminan, y entonces sí ya a Palenque”, advierte el Primer Mandatario.