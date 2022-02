Juan Collado, extorsionado por la 4T: Dar Caja Libertad por su libertad

El abogado pasa de acusado a acusador: Denuncia a Julio Scherer ante la FGR

POR JOVIRA

Desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a tres abogados y un operador financiero presuntamente vinculados al ex funcionario, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

Según información divulgada por Reforma, Scherer ofreció a Collado excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio y simultáneamente un grupo de abogados -quienes fueron socios del ex funcionario en un despacho- le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Scherer, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados.

“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad (…) crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, señala la denuncia del abogado.

El documento es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme.

Según su relato, Scherer ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de 2 mil millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel.

Collado vincula esa gestión de Scherer con ofrecimientos de los abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo & Carrancá, para despojarle de sus propiedades.

Según la denuncia, Collado pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, cerrara una investigación en su contra.

Además, los abogados le pidieron 3 millones de dólares, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en julio de 2019.

“Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”.



Collado coloca como punto central de su acusación la presión para que la Caja Popular Libertad, que le pertenecía, pasara a manos de Afirme. “Libertad por libertad”, le advirtió Araujo.

En su relato ante la Fiscalía, Collado asegura que Araujo le había ofrecido en 2018 una alianza de trabajo “ya que Scherer tendría control de todo el aparato judicial, el cual podría ser utilizado en favor de mis clientes”.

A fines de junio de 2019 Collado se fue a España, y un mes después Araujo le pidió que retornara de “urgencia” a México. El 9 de julio de ese año fue detenido cuando salía de una comida con Romero Deschamps.

A partir de entonces, según su dicho, vinieron las gestiones con Araujo y sus abogados y después directamente con Scherer, según la denuncia presentada en octubre pasado.