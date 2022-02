Violencia imparable frente a las narices de Cuauhtémoc Blanco

Conductor de taxi de aplicación es agredido con arma blanca por un chofer de taxi metropolitano y ninguna autoridad toma cartas en el asunto

POR ILDEFONSO PEREYRA

Definitivamente es por todos conocido que Morelos se ha convertido en una tierra sin ley, la violencia se muestra imparable y lo peor: ninguna autoridad interviene ni investiga los hechos, como quien dice, llevando al pie de la letra la instrucción presidencial “abrazos, no balazos”.

Resulta que frente a las narices de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se realizan actos delictivos y nadie hace nada, solapan las agresiones y asaltos a diestra y siniestra.

Y es que frente a las oficinas del gobernador morelense un chofer de taxi metropolitano agrede con arma blanca a un conductor de taxi de aplicación.

Ante este hecho, ninguna autoridad toma cartas en el asunto.

Este caso viene a corroborar lo que todo mundo ya sabe: la estrategia de seguridad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco sigue sin dar resultados, no da una, es más, está de la patada, por no decir de la chingada.

El incidente ocurrió en el mero centro de Cuernavaca… ¿Y José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y Alicia Vázquez Luna, secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano? Bien, gracias.

Por si no quieren investigar, se les pasa los datos, para que no haya pretextos: La víctima es el conductor de un vehículo con placas RAP 989 C, y el agresor es el conductor del taxi metropolitano con placas A545 LTG.

Se desconoce el estado de salud de la víctima y en el video que circula en redes sociales se aprecia cómo el agresor se retira con toda calma del lugar. Estaremos pendiente.

MORELOS, LÍDER EN VIOLENCIA

Los números no mienten: la estrategia de seguridad del estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco sigue sin dar resultados a la población.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SNSP) indican que en delitos del fuero común, Morelos cerró 2021 con una cifra de 14 mil 106 delitos, mientras que en enero de 2022 se registró un total de mil 102 casos.

El primer sitio lo ocupa el robo de vehículos, que cerró 2021 con un registro de casi 4 mil casos, mientras que en enero la cifra fue de 293; el segundo lugar es para el robo a negocio con un total de 2 mil 572 casos en 2021 y 251 en enero de 2022. En tercero está el robo a transportistas con 229 en 2021 y 14 en enero.

Le sigue en cuarto sitio el robo a casa-habitación con una cifra para 2021 de mil 520 y 130 en enero de 2022; el quinto peldaño es para el robo de autopartes con mil 347 y 92 para 2021 y 2022, respectivamente.

Los casos por delitos sexuales ocupan la sexta posición con mil 208 y 89 casos en 2021 y 2022; en el séptimo sitio están los delitos por homicidio doloso con cifras de mil 35 en 2021 y 77 en enero del presente año.

¿Pero qué creen? Que mientras esto ocurre, Cuauhtémoc ni siquiera está preocupado, pero eso sí muy ocupado en tener un equipo de futbol en la entidad, pues dijo que le interesa mucho un equipo de Primera A.

No cabe duda que Morelos está de la patada.

¡Ah!, y no olvidar que todavía el gobernador de Morelos sigue sin aclarar la foto que se tomó con gente del crimen organizado, cuál fue el motivo de esa reunión. Sólo así podrá acallar los rumores, porque eso de que se toma foto con todo mundo es una manera infantil y fácil de desviar la atención, porque, ojo, no fue en la calle… y el que calla otorga.