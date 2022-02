¿Y dónde está el piloto del avión presidencial?

Fuego mediático que arde más que el del pozo Ixtoc * Desesperación en Palacio Nacional para hacer olvidar la investigación sobre ‘Casa Morena’

GALIO GUERRA

Tan desesperado anda el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el escándalo del orgullo de su nepotismo, el Junior José Ramón López Beltrán, que ya echó a andar su “caja china” con el fin de desviar la atención pública y de los periodistas porque nada más no halla cómo apagar ese fuego mediático que arde más que el del pozo Ixtoc.

Platicábamos hace unos días, en este mismo espacio, sobre la “Casa Blanca” de Peña Nieto y la “Casa Morena” de López Obrador y el escándalo no amaina, sino que toma fuerza mayor con los desafortunados intentos de enderezar el entuerto en que se ha metido por una excelente investigación periodística.



Para acabar de moldear este oleoducto lleno de corrupción, conflicto de intereses, injerencia de sus hijos en su gobierno más lo que se acumule en los próximos días, ahora la columnista de “Reforma”, Peniley Ramírez, agrega otra investigación en la que muestra cómo la empresa petrolera estadounidense Baker Hughes recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares de agosto de 2019 a enero de 2020, justo el tiempo en que José Ramón López “arrendó” una residencia en Houston a Keith Schilling, quien fue alto ejecutivo de la empresa.

La investigación primaria de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus ya había revelado la relación, pero son tantas las aristas que presenta que Peniley “encontró” otros 109 millones de dólares que fueron facturados por la paraestatal a la petrolera gringa.

Para tratar de desvirtuar esta nueva investigación, el gobierno federal, utilizando toda su maquinaria, llevó hasta el atril a Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, quien a media semana presentó en la mañanera el histórico de contratos de bienes y servicios, en los recientes años, de Pemex con la empresa Baker Hughes.

No hubieran hecho eso porque en lugar de callar a la investigadora le dieron elementos, dijo ella, para hacer otra entrega de su columna con el mismo tema.



Ante esto, y ya totalmente desesperado, el Presidente López Obrador ha optado por otro de sus distractores favoritos, el gobierno español, al que le ha pedido disculpas por la conquista, y las empresas españolas a las que acusa de seguir conquistando y saqueando el país.

“A MÍ NO ME PAGA REPSOL”

El miércoles pasado, y desde Palacio Nacional, López Obrador abrió un nuevo frente de batalla para desviar la atención pública sobre su vástago y volvió los ojos a la “madre patria”, ¿o ya no le podemos seguir llamando así?

El primer morenista del país apuntó que propondrá “una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país. Y hacen bien. Pues tampoco queremos nosotros”.

Digo, si sabe que nos roban y tiene los pelos del burro en la mano, pues que actúe en consecuencia. Si afirma que Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña entregaron el país a empresas españolas como Repsol, Iberdrola y OHL que les pida cuentas.

“[Felipe] Calderón tenía a Repsol, Iberdrola viene de [Vicente] Fox”.

“A mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, dijo el tabasqueño en 2010.

Todos sabemos que desde que llegó a Palacio Nacional el tabasqueño desenvainó el machete contra los españoles a los que acusa no sólo de colonizadores, conquistadores y genocidas, sino que dice -y está en todo su derecho de hacerlo- que han continuado con la conquista y el saqueo a México.



“Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”, agregó López Obrador en su mañanera del pasado miércoles.

Empero, debemos recordar que España es el tercer socio comercial de nuestro país, con más de 70 mil millones de euros anuales, y que hay entes internacionales para dirimir diferendos como el que plantea López Obrador.

En la diplomacia internacional no existe la figura de la “pausa” por más que haya amlovers como la senadora Organización Sánchez Cordero que señala que “una pausa es una pausa”. Gracias por la “aclaración”, señora exmagistrada. Por eso estamos como estamos.

PERIODISTAS ASESINADOS

La noche del pasado jueves, y en pleno centro de Salina Cruz, Oaxaca, sujetos -hasta el momento desconocidos- ejecutaron al periodista Heber López Vásquez.

Según nota de Víctor Castillo Santiago, director del portal noticioso “Realidad Oaxaca”, los hechos ocurrieron en el interior de un local comercial en Salina Cruz, municipio de la región del Istmo; este hecho -cita Castillo Santiago- se suma a la ola de violencia contra comunicadores que se registra en territorio nacional.

El periodista Heber López era director general del medio de comunicación “NoticiasWeb” de Salina Cruz; la ejecución se registró pasadas las 19:00 horas del jueves 10.

Los asesinos irrumpieron en un local comercial ubicado sobre avenida Manuel Ávila Camacho, frente al ex hotel López Lena, en el Barrio Espinal, donde acribillaron al periodista.

Ejército Mexicano, Policía Municipal y Fiscalía General de Oaxaca, Oaxaca, arribaron a la escena del crimen. De manera preliminar se informó que los agresores fueron detenidos después de una persecución policial, dato no confirmado por las autoridades ese mismo día.

La violencia contra el gremio periodístico en Oaxaca es cada vez más grave, en semanas pasadas otro periodista de la región del Istmo, Ignacio Santiago, fue víctima de un ataque armado en la región Mixteca.

LISTA DE COMUNICADORES ASESINADOS EN ESTE AÑO

Heber López Osorio, Salina Cruz, Oaxaca. 10-02-2022.

Ernesto Islas Flores, Tijuana, Baja California. 06-02-2022.

Roberto Toledo, Zitácuaro, Michoacán. 31-01-2022.

Lourdes Maldonado López, Tijuana, Baja California. 23-01-2022.

Margarito Martínez Esquivel, Tijuana, Baja California. 17-01-2022.

José Luis Gamboa, Veracruz, Veracruz. 10-01-22.

Con esto queda demostrado claramente que la política de “abrazos y no balazos” y de regaños o acusaciones con sus papás a vándalos seudoestudiantes sólo es politiquería barata.

PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, PRIORIDAD EN EDOMEX

Los mexiquenses buscan instituciones públicas que tengan como prioridad la protección de las familias, así como fortalecer el acceso a la justica con base en la ética y el derecho, donde el respeto de los derechos sociales, civiles y económicos de la población sea una práctica cotidiana.

En esta tarea, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem) fue creado para solucionar los conflictos que puedan surgir entre la ciudadanía y la administración pública, con transparencia y con rendición de cuentas, refirió Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México.

Al asistir al Segundo Informe de Actividades de la presidenta del Trijaem, en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, en la capital mexiquense, el mandatario estatal indicó que a más de 34 años de su creación, el Trijaem adquirió autonomía constitucional en 2017, con lo que inició un proceso de transformación con base en la modernización de sus sistemas, la capacitación de sus integrantes y la equidad de género.

En materia de equidad laboral, dijo, el Trijaem fortalece este esfuerzo y entre sus filas el 58 por ciento de sus integrantes son mujeres, además de contar con 12 magistradas y 13 magistrados.



También señaló que fue el cimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, para la lucha en contra de las malas prácticas en la administración pública, y con la Jurisdicción Especializada en materia de responsabilidades administrativas, se sanciona las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares.

Además de que cuenta con el Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa, para el desahogo de procedimientos administrativos sancionadores, juicios administrativos y medios de impugnación en línea.

Durante su intervención, la presidenta del Trijaem señaló que cumplir la demanda de la justicia cotidiana en la entidad exige un esfuerzo y dedicación de parte de las y los servidores públicos, asimismo exhortó a los integrantes del Trijaem a sumar esfuerzos en favor de la justicia administrativa, para que la ciudadanía mexiquense pueda acceder a ésta de manera legal, sencilla, pronta y eficaz.

Asimismo, refirió que el organismo que encabeza ha sido creado para solucionar conflictos que puedan surgir entre la ciudadanía y la administración pública, en este sentido indicó que se cuenta con una institución que representa los principios de transparencia, rendición de cuentas y compromiso.

TOLUCA Y QUINCENAS ATRASADAS

El gobierno municipal de Toluca reiteró, durante la Séptima Sesión de Cabildo, que se buscan mecanismos y herramientas para pagar a las y los trabajadores las quincenas y prestaciones que dejó pendientes la administración anterior.

Asimismo, se acordó integrar una mesa de trabajo para que tanto los ediles como las diferentes áreas responsables de las altas y bajas laborales tomen las mejores decisiones en beneficio de los servidores públicos de la administración, con el objetivo de evitar denuncias y quejas innecesarias por violencia laboral en este gobierno.

En ningún momento la administración municipal pretende deslindarse de los acuerdos tomados y enfatizó que no se hacen despidos de trabajadores, por el contrario, se respeta su esfera jurídica laboral.



Sin embargo, se detalló que la carga financiera que ha implicado históricamente el pago de la nómina tiene en una situación compleja a la hacienda pública municipal, pero se aseguró que se respetan los derechos laborales.

El alcalde insistió en la vigencia del acuerdo hecho desde el día uno del gobierno municipal en relación con los derechos y salarios devengados, que será atendido pues la solidaridad con los trabajadores se ha mostrado con el pago puntual de las primeras dos quincenas del año.

Se descartó totalmente que, si se despide a algún trabajador, sea por su ideología partidista.