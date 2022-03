Una sana belleza llamada Yiseth

De Bogotá para el mundo * Una modelo emprendedora que día tras día lucha por sus sueños

JOVIRA

La joven modelo Yiseth Castiblanco es una chica muy especial.

La sensual nacida en Bogotá, Colombia, impulsa la belleza de forma sana y natural, pues le encanta mantenerse en forma, siempre trata de llevar una vida sana realizando diferentes clases de ejercicios y uno de sus favoritos es el yoga.

Se considera una mujer constante y perseverante, piensa que la disciplina es el fuerte reflejo de una mujer que tiene clara sus metas y todos los días se propone luchar por sus sueños.

Yiseth ama los animales, el arte, la naturaleza y viajar.

La joven de cuerpo escultural, como muy pocas, tiene unos valores increíbles, sus lemas de la vida son la lealtad, la gratitud, el respeto y la disciplina, toda su vida la basa en esas palabras, unos principios que le inculcaron sus padres.

Así que sin más preámbulo, iniciamos la plática con la sexy Castiblanco.



—¿Dónde naciste Yiseth?

“Mi nombre es Yiseth Castiblanco y tengo 25 años de edad, mi estimado Jesús”.

—¿Fecha de nacimiento?

“Nací el 13 de enero de 1997 en la ciudad de Bogotá, Colombia”.

—¿Qué te gusta hacer?

“Mira, Jesús, soy bogotana y nutricionista, también amante al deporte y el arte desde muy temprana edad”.

—¿Cómo llegas al modelaje?

“Desde pequeña soñaba con ser modelo, pero era algo muy complejo, ya que le temía a las cámaras, luego me fui por algo que me apasionó con grandeza que fue la nutrición; con el tiempo fui perdiendo ese temor y me arriesgué a cumplir mi sueño de niña que era ser modelo, algo que en este momento me emociona mucho, ya que mi carrera se basa en enseñar a las personas que podemos comer de todo, pero de forma inteligente, y en este medio muchas niñas luchan por mantener su imagen y muchas mas personas a mi alrededor por llevar una vida sana”.



—¿Qué haces en tu tiempo libre?

“Me gusta compartir y estar con la familia y amigos, cocinar, viajar, pintar, bailar y leer”.

—¿Tu comida internacional?

“Soy de buen comer Jesús, pero mis comidas favoritas son la italiana y la japonesa”.

—¿Cómo te consideras?

“Soy una persona normal, común y corriente, pero me considero una mujer muy divertida, romántica, curiosa y directa”.

—¿Tu hobbie?

“Me gusta conocer diferentes culturas, de ahí la razón de que me gusten los viajes, compartir ideas y descubrir el arte y la historia de los países del mundo”.

—¿Algo que te apasione?

“Mi pasión es la nutrición, ya que mi fuerte es ayudar a las personas a que se sientan mejor consigo mismo llevando a cabo un mejor alimentación, ya que es muy importante para nuestra salud física como mental.

“Pienso que cada uno de nosotros venimos aportar un granito de arena con amor en este universo”.

—¿Redes sociales?

“Me pueden seguir en Instagram como @y.c_sanchez”.



—Muchas gracias por la charla Yiseth.

“De nada Jesús, al contrario, yo soy la agradecida por la entrevista, todo mi corazón para la revista IMPACTO por el espacio que me brindan y muchos besos para los lectores mexicanos”.