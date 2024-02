El César de la lealtad

El Presidente muestra su habilidad para ganar la simpatía del pueblo * Las pensiones al 100%, un Poder Judicial “democrático” y aumentos altos y permanentes de salarios, toda una estrategia “mañanera” para hablar de febrero a mayo con el fin de convencer a millones de mexicanos y lograr el ansiado “carro completo”

MARCO ANTONIO FLORES***

No hay duda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un experto “ingeniero” electoral, con probadas habilidades políticas para ganar la simpatía del “pueblo”… y con ello su voto en todo tipo de elecciones.

Su cálculo de los tiempos políticos y del manejo de los temas de mayor interés de los electores son altamente eficientes en términos de retribución de preferencias en su favor y de su proyecto político. No solo ha logrado una amplia clientela política a través de los programas sociales al tener como beneficiarios a aproximadamente 22 millones de potenciales electores.

Ahora, como buen aficionado al beis-ball, nos sorprende con una jugada que de tener éxito podría lograr el triple play.

Primero, propondrá y ya promueve ofertas que ningún ciudadano, en su sano juicio, podría rechazar: Pensiones al 100%, Poder Judicial “democrático” y aumentos altos y permanentes de salarios; segundo, con sus propuestas legislativas, se mete en medio de las campañas presidenciales, legislativas y locales para llevar agua (votos) a los candidatos de su partido, y tercero, podría provocar una inercia de voto de “carro completo”, lo que se podría traducir en lograr la anhelada mayoría calificada para modificar la Constitución Política a su antojo.

Dada la ya obsoleta legislación electoral, que prohíbe a los funcionarios gubernamentales, especialmente al Presidente de la República, promocionar el voto para su partido, las reformas que presentará el Ejecutivo federal en las siguientes semanas son una acertada estrategia para darle la vuelta a la ley y promover el voto en favor de Morena de aquí al 2 de junio, día de las más grandes elecciones en la historia del país.

López Obrador presentará sus “atractivas” iniciativas de reformas a la ley el próximo lunes 5 de febrero de 2024, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución Política en México, por lo que podrá empatar la promoción de sus iniciativas con las campañas electorales. Así las promoverá del 5 de febrero hasta el 30 de mayo. Buscará, a través de sus “Mañaneras”, convencer a millones de mexicanos que tales reformas que los beneficiarían, solo podrían llevarse a cabo modificando la Constitución Política, con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores de ambas Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, que conforman el Congreso de la Unión, más la mayoría de los Congresos locales del país.

Esto es lo que se conoce como la mayoría calificada, que se alcanzaría con el partido que tenga 334 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores. Por ello, si no logra la mayoría calificada su partido, las reformas solo se aprobarían con la participación de la oposición, lo cual es prácticamente imposible.

De no aprobar sus reformas, López Obrador tendrá el pretexto ideal y tendrá a quién echar la culpa de que sus iniciativas se frenaron para no beneficiar a millones de mexicanos.

Son cinco las principales reformas constitucionales que propondrá el titular del Ejecutivo Federal: Pensiones, Judicial, Salarial, Bienestar y Electoral.

REFORMA DE PENSIONES

ANZUELO.- La iniciativa pretende modificar el actual sistema de pensiones para que los trabajadores reciban el 100% de su sueldo al jubilarse.

La propuesta incluye a los trabajadores que se encuentren afiliados al IMSS y al ISSSTE.

El Primer Mandatario reitera que: el asunto será central para quien lo suceda tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

“Esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo”, enfatiza.

REALIDAD.- Todos los especialistas y analistas financieros coinciden en que es una propuesta sin viabilidad financiera y está fuera de lugar.

No hay país en el mundo que otorgue a sus jubilados el 100% de su salario como pensión. Las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno para el ahorro para el retiro no alcanzan; cualquier proyección o corrida financiera no da los números, equivaldría a llevar a la quiebra las finanzas públicas del país.

No tiene sustento que se ofrezca incrementar la aportación del gobierno, que actualmente es del 0.225 por ciento del salario de cotización del trabajador. AMLO sabe que su propuesta no es viable, pero la usará electoralmente para al final decir que la oposición es la culpable de que este “beneficio” no se lleve a cabo.

Hay que recordar que desde 1997 los fondos de pensiones pasaron a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) que a octubre de 2023 gestionaban unos 5.4 billones de pesos (casi 320,000 millones de dólares), alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del regulador Consar.

Amafore, la asociación que agrupa a las Afores, entre ellas Citibanamex Afore, Afore SURA y Afore XXI Banorte, no se ha pronunciado al respecto.

REFORMA AL PODER JUDICIAL

ANZUELO.- Se ofrece “democratizar y limpiar” el Poder Judicial y con ello mejorar la justicia. Se propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.

REALIDAD.- Se aniquilaría el equilibrio y división de Poderes, base de nuestro sistema democrático constitucional, pasaría a ser un apéndice del Poder Ejecutivo.

Se perdería el perfil técnico, experiencia y capacidad que debe tener un especialista en impartición de justicia y lejos de abatir los casos de corrupción se incrementarían, por el conflicto de interés que pueden representar los patrocinadores de una campaña “política” llamense partidos, empresarios o grupos de la delincuencia que podrían intervenir en esos procesos.

REFORMA DEL BIENESTAR

ANZUELO.- Se propone que al programa de apoyo a los adultos mayores se le reduzca la edad mínima, de 65 años a 60 años, y que quede establecido a nivel constitucional para que, sin importar el partido político que esté al frente del Poder Ejecutivo, no pueda quitarse el beneficio para adultos mayores.

REALIDAD.- No tiene viabilidad financiera. Si actualmente ya no alcanzan los recursos para pagar ese programa social, un cambio de universo de beneficiarios mucho mayor resulta imposible cubrirlo.

REFORMA AL SALARIO MÍNIMO

ANZUELO.- Se propone establecer que el aumento anual al salario mínimo sea mayor al de la inflación, para que los trabajadores no cobren por debajo del incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios.

A partir del 01 de enero de 2024, el sueldo mínimo mensual en México es de 7,468 pesos, luego de que en diciembre pasado se aprobó el aumento del 20% al salario mínimo, lo que significó el sexto incremento durante la administración de AMLO.

REALIDAD.- Si bien los aumentos en este sexenio se aprecian como un acierto, se debe al rezago que existía en los últimos años.

La iniciativa más relevante al respecto la presentaron Miguel Angel Mancera y Salomon Chertorivsky, con un estudio econometrico que sostenía los porcentajes adecuados y graduales de incrementos que deberían aplicarse al salario mínimo.

Sin embargo, los aumentos aplicados en este sexenio, con sentido populista y arbitrario, han sido altos, pero aún así ya fueron rebasados por la inflación, por lo que el poder adquisitivo de los trabajadores en la canasta básica ya se quedó abajo.

En el mediano y largo plazos la espiral inflacionaria con grandes aumentos al salario produce más altos incrementos de inflación en productos básicos y servicios.

REFORMA ELECTORAL

ANZUELO.- La Reforma Electoral, mejor conocido como el Plan B, es el último intento de AMLO de venderla a millones de mexicanos, una reforma engañosa con el argumento de tener un aparato electoral más barato y menos dinero para los partidos políticos, así como consejeros electorales electos democráticamente por el “pueblo”.

Sin embargo, en los intentos anteriores cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para oponerse a que el gobierno controle el padrón electoral y las credenciales INE… y lo peor: Que sea el gobierno (y no los ciudadanos) el que cuente los votos. Es volver al pasado, a los tiempos del PRI superpoderoso, 70 años en el poder y todo gracias a que el gobierno realizaba las elecciones y contaba los sufragios. Tras la famosa “caída del sistema”, el hecho que molesta a Manuel Bartlett, fue que nació el IFE, hoy INE, autónomo para sacar al gobierno del proceso electoral.

AMLO falló en su intento de vulnerar y controlar al INE, pues quería alinearlo al Poder Ejecutivo.

REALIDAD.- Fue la reforma electoral, versiones “A” y “B”, lo que ocasionó la unión de la oposición en el Congreso para rechazarla y también fue la motivación de cientos de miles de personas que salieron a las calles a defender la democracia, su sistema político electoral y al INE porque garantizan tener elecciones libres, creíbles y transparentes.

Dos históricas y gigantescas marchas, la del 13 de noviembre de 2022 y la del 26 de febrero de 2023, dejaron en claro la voluntad de continuar por el sendero de la democracia y la libertad.

ESTRATEGIA ELECTORAL

El pasado jueves 18 de enero, el Presidente Andrés Manuel anunció en su Mañanera que también propondrá la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, como el IFT, Cofece, CRE, INAI, ya que -según él- son inventos de los gobiernos neoliberales para apoyar iniciativas empresariales conservadoras.

No aclaró el Ejecutivo federal si en su propuesta están incluidos otros organismos autónomos como Banxico, INEGI, CNDH, Coneval.

Imagínese los retrocesos que tendría México en manejo autónomo de la economía nacional, telecomunicaciones, transparencia, rendición de cuentas, competencia económica, información confiable de la marcha del país, derechos humanos, evaluación de programas sociales.

Sin embargo, como lo señalamos al principio de este artículo, se trata más bien de una bien planeada estrategia electoral para vender a los electores unos espejismos de beneficios y bienestar para posteriormente culpar a la oposición de no lograrlos.

Independientemente de quién resulte la nueva presidenta o presidente de México, en junio de 2024, pretender el “carro completo”, y con ello tales modificaciones a nuestra Carta Magna, resulta ser una gran amenaza a nuestro régimen democrático constitucional, a la división de Poderes y a nuestros avances en materia económica, política y social que han costado años para lograrlos.

El ojo de los electores deberá atender a quién nos garantiza democracia, libertad, seguridad, educación de calidad, salud y crecimiento económico para mejores condiciones de vida. Todos a salir a votar el 2 de junio y emitir un sufragio razonado, por el bien de México y las futuras generaciones.

***Académico y consultor.