Rutilio Escandón, el Santa Anna chiapaneco

Conoce el ‘Imperio de las mentiras’ de María de los Ángeles Pérez Zarazúa * La Universidad Autónoma de Chiapas, entre represión y amenazas * Ignorancia de la ley y de la Constitución de Enrique Pimentel González Pacheco

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El día 15 de enero de 2020 dio inicio a un intento de procedimiento administrativo en contra del doctor José Adriano Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas.

La denuncia fue presentada por la alumna María de los Ángeles Pérez Zarazúa, quien acusó de omisión al catedrático, ante los reiterados acosos y hostigamientos sexuales por parte de los maestros que imparten diferentes cátedras en la Maestría de referencia.

La manipulación y la inducción de la maestra Pérez Zarazúa es evidente.

En su libelo involucra circunstancias que nada tienen que ver con el motivo de su queja. Dice, por ejemplo, que el doctor Adriano Anaya utiliza su diario Contrapoder para agredir a autoridades universitarias y funcionarios del gobierno del estado. Señala en específico las críticas, en ejercicio del periodismo libre e independiente, realizadas en contra del presidente del Tribunal de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios.

La pregunta es obligada: ¿Cuál es la relación entre los acosos sexuales en la Universidad Autónoma de Chiapas y las críticas al jefe del Poder Judicial del Estado? Ello lleva inevitablemente a inferir que María de los Ángeles Pérez recibió instrucciones desde el poder, lo cual necesariamente lleva a la intervención del gobernador Rutilio Escandón, del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, y del propio Juan Óscar Trinidad Palacios.

En su perorata, Pérez Zarazúa manifiesta que envió un correo electrónico al doctor José Adriano Anaya, en el que le hacía saber de todos estos atentados en contra de la integridad física y moral de las alumnas, y que jamás respondió -Adriano Anaya- a su reiterada queja. Sólo que como después se comprobó, jamás hubo un correo de comunicación al coordinador de la Maestría en Derechos Humanos, como después corroboró la defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la propia Universidad Autónoma de Chiapas.

Es lamentable y desde luego denigrante, la casi imposibilidad de acabar con los acosos y hostigamiento sexuales, cuando que los maestros se valen de su posición docente y académica, con el ejemplo que desde la cúspide del poder, se utiliza la posición política y jerárquica laboral para condicionar el trabajo y la rendición femenina para acceder a las pretensiones de quienes dependen.

La exoneración al doctor José Adriano Anaya y liberado de toda responsabilidad administrativa y de un posible delito, la dio la propia defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la máxima casa de estudios, cuando textual asienta: “Esta defensoría determina no existe (sic) suficientes elementos y evidencias que acrediten la omisión de prevenir y atender la violencia de género en agravio de (la supuesta víctima), toda vez que no se pudo acreditar si realmente le haya llegado la carta al doctor José Adriano Anaya, (y) como ha quedado demostrado fue enviado a otro correo personal que no es de Adriano Anaya o en su caso haya tenido conocimiento, además de que la víctima no presentó más pruebas o evidencias que pudiera (sic) demostrar que el día 16 de agosto de 2017, haya tenido contacto con Adriano Anaya para informarle directamente el presunto agravio a su persona por hostigamiento”, por lo que esta defensoría declara sin materia la acusación de referencia.



Pero la ausencia de responsabilidad omisiva, dolosamente señalada, fue todavía más allá con la recomendación R/DDHU/002/2021 de fecha 24 de marzo de ese mismo año, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deja una vez más en evidencia las mentiras y falsedades de la “maestra” María de los Ángeles Pérez Zarazúa, cuando la propia Comisión sentencia: “Dejar sin efecto el procedimiento administrativo por no existir elementos de responsabilidad”.

Las agresiones al doctor Adriano Anaya continuaron el 4 de noviembre de 2021, cuando fue citado a declarar, en calidad de testigo, sobre un catedrático imputado como acosador y hostigador sexual, en las oficinas del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chiapas, Enrique Pimentel González Pacheco.

El episodio de la comparecencia fue en exceso lamentable por la prepotencia de las autoridades universitarias. Acompañado de su abogado, Adriano Anaya solicitó la filmación de la audiencia a que fue convocado por las trampas y manipulaciones de que pudiera ser objeto. El fútil argumento de los abogados al mando de Pimentel González Pacheco fue que el espacio era muy reducido y que por prevención de la pandemia únicamente se permitía el acceso a dos personas.

Sin embargo, por instrucciones del Abogado General, Enrique Pimentel González Pacheco, clandestinamente ordenó filmar nuestra comparecencia. Al reclamar al asistente de González Pacheco, éste buscó refugio en las oficinas del propio Abogado General. Increpado éste último sobre el nombre del improvisado cineasta universitario, González Pacheco brindó toda la protección a su esbirro, al ocultar el nombre y cargo con el cual se desempeña dentro de las instalaciones de la oficina del Abogado General.



Cualquier funcionario público, incluidos los de la Universidad Autónoma de Chiapas, tienen la obligación de identificarse y proporcionar nombre, apellidos y función que desempeñan. Una violación más a los Derechos Humanos de los comparecientes.

Más grave resultó todavía que el Abogado General, en funciones de Ministerio Público, indicó que al doctor Adriano Anaya se le había citado únicamente como testigo para hacerle unas preguntas respecto del comportamiento del catedrático que se le sindica por acoso y hostigamiento sexual a diversas alumnas en la maestría en Derechos Humanos.

Y como colofón para intimidar, el Abogado General mandó llamar a la policía sectorial, quienes se presentaron con armas largas, en abierta violación a la autonomía universitaria, en un espacio que pertenece a un organismo público autónomo.

Todo cuanto ahí sucedió fue en flagrante violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando que todavía no existe ordenamiento alguno, por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, que regule el procedimiento bajo el cual deberá de comparecer cada persona citada. Ello indica carencia de la debida fundamentación y motivación, inserta en el artículo 16 de la Carta Magna, y se omiten las formalidades esenciales del procedimiento reguladas por el artículo 14 del mismo ordenamiento constitucional.

Es entendible esta grave deficiencia. En el año 2016 el hoy senador, Eduardo Ramírez Aguilar, encargó al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, las reformas constitucionales al Código político estatal.

La ignorancia del hoy rector, Natarén Nandayapa, sobre cuestiones constitucionales, fue en extremo evidente. Después hablaremos de ellas. Hasta la fecha todavía prevalecen esas contradicciones entre la Constitución del estado de Chiapas y la Constitución General de la República como obra de Natarén.



Por su parte, el Abogado General, Enrique Pimentel González Pacheco, incurre en el delito de ejercicio ilegal de funciones públicas, previsto y sancionado por el artículo 417 del Código Penal del estado de Chiapas: “Ejerza funciones que no le correspondan, (…) o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas”. Ampliaremos…

[email protected]