Sally Sue Hernández, la primera obispa de la Iglesia Anglicana en México

Electa y será consagrada en enero de 2022

Hablar de la Iglesia Anglicana quizá no le dice mucho, pero es una comunidad que vive y celebra su fe en Cristo, y tiene cierta similitud con la Iglesia Católica.

La comunidad Anglicana es una iglesia inclusiva, una iglesia abierta, una iglesia plural, una iglesia pastoral en donde todos son bienvenidos, aquellos que sobre todo están en esta búsqueda de la paz, de la reconciliación y de esta comunión con Dios, una iglesia que tiene este sentido por el bienestar social y la búsqueda de la dignidad y la integridad de la creación.

La Anglicana es una Iglesia Católica, tiene orden, disciplina, doctrina; dentro de ese catolicismo del cual formamos parte somos eso, parte de la misma Iglesia Católica y Apostólica que cree en Cristo, tiene por supuesto una disciplina en las dos órdenes y también donde las personas que están en esta búsqueda de su encuentro con Cristo lo pueden hacer aquí, y algo muy importante también es que la Iglesia Anglicana siempre va a optar por el bienestar integral de la persona, va optar por la vida, va optar incluso por una integración de las personas que están en este peregrinaje en donde puedan encontrar ese momento de acompañamiento de su fe y de su vida espiritual, me parece también que la Iglesia Anglicana promoverá siempre el uso adecuado de la razón.

“La Iglesia Anglicana definitivamente opta por la vida, el bienestar, integridad y sobre todo prosperidad plena de ese encuentro con Dios que no es ni distante ni implacable, es un Dios de reconciliación, un Dios de misericordia”, expresa Sally Sue Hernández García, quien hace historia en México.

Hernández García tiene la grandísima distinción de ser la primera obispa electa en México y su consagración será en los primeros días de enero del próximo año.

Enfatiza que en la Iglesia Anglicana hay una serie de requisitos que hay que seguir y una serie de recomendaciones tener, “esto tanto para ser miembro o de la comunidad para aspirar a las órdenes sagradas”.

Señala que en la Anglicana todos valen como personas, pero no todo se vale. “Hay una disciplina y tenemos lo que nosotros llamamos nuestros cambios que son parte de nuestra disciplina eclesiástica como diócesis, tenemos siempre una atención especial justamente por no transgredir que tiene que ver con la debilidad del otro y la identidad de la creación”.

Afirma que su misión como obispa consagrada será la “apertura, diálogos fraternos, diálogos de encuentro; nos iremos proponiendo trabajo conjunto, pero sobre todo el acompañamiento pastoral cercano con el pueblo que Dios ahora ha conferido en este ministro episcopal”.

Así que para conocer más de la Iglesia Anglicana, nadie mejor que Sally Sue Hernández, quien, repito, hace historia en México al ser la primera obispa electa, una virtud que muy pocas poseen.

—¿Dónde naciste Sally?

“Yo nací en la Ciudad de México, soy de sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan, tengo 44 años, así que ha sido mi vida básicamente en la Ciudad de México, toda mi vida académica y parte de mi formación profesional fuera de México”.

—¿Cómo se da esa vocación religiosa?

“Yo dentro de la Iglesia Anglicana soy tercera generación ya en la familia, soy una persona de iglesia, estoy en cada momento asistiendo especialmente en lo que en la Iglesia Anglicana se le conoce como participar en la escuela dominical, esto desde niña, desde chiquita.

“Después mi formación profesional secular, inicié la carrera de médico veterinario zootecnista y al mismo tiempo tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno en la alcaldía Tlalpan, justamente y en una transición de trabajo juvenil de la iglesia, un clérigo me dijo: ‘¿Oye, no te interesa una formación teológica en el seminario?’.

“Honestamente no me visualizaba en esa área, sin embargo, después de un acompañamiento tuve la oportunidad de tener la entrevista con el obispo de aquel entonces, el reverendo Sergio Carranza Gómez, y con la idea del seminario el muy reverendo Vincent’s Schwarz empezamos, para saber si la ocasión de servir a la iglesia desde las órdenes sagradas estaba siendo para mí este sedimento dentro de la formación del seminario, duró aproximadamente un año en el que finalmente hubo esta recomendación para continuar y terminar la formación.

“He sido una persona de la iglesia desde chiquita realmente”.

—¿Tus papás te fomentaron la vocación religiosa?

“Éramos muy activos en los diferentes programas y actividades de la Iglesia, participando desde niños hasta juveniles, fomentado desde la familia con una convicción, desde la parte de la juventud hasta mi adultez, estaba en ese enamoramiento grandioso por la iglesia, entonces fue cuando concluyo la formación teológica, para 2006 fui ordenada y en 2007 para el presbiterado.

“Fui bautizada en la Iglesia Anglicana, ya tercera generación, entonces siempre he celebrado mi fe de esa expresión de la iglesia Anglicana”.

—¿Cómo inicia la Iglesia Anglicana?

“La comunión Anglicana tiene su sede en Canterbury, Inglaterra. En los primeros siglos de nuestra era, hay una presencia de aquellos cristianos en las Islas británicas… justamente hasta el Siglo VI, aproximadamente el Papa Gregorio envía un grupo de misioneros y es el primer encuentro que se tiene digamos con la sede en Roma, y viene este vínculo y esta comunión. Llegamos al siglo XVI, el de la Reforma, y todo lo que está sucediendo en el continente también impactó en las Islas británicas, en Inglaterra. La reforma impacta en la iglesia de Inglaterra, sobre todo litúrgica y un poco en el aspecto de la organización de gobierno de la Iglesia, en la parte doctrinal. En la parte teológica el rey Enrique VIII estaba como cabeza del reino en Inglaterra, no rompe realmente una relación sacramental con el pacto en Roma, solamente es una reforma en esta parte de la liturgia, en esta parte del gobierno de la iglesia. Esta reforma trae su impacto hasta el gobierno de Isabel I, que es hija de Enrique VIII, y en ese momento viene esta ruptura sacramental con la sede en Roma, y empieza la autonomía ideológica en la iglesia de Inglaterra, sin embargo, hay una cuestión importante que mantiene este tiempo en reforma: el catolicismo de la Iglesia, no se rompe con la sucesión histórica episcopal, se mantienen los credos, los sacramentos, se mantiene por supuesto la sagrada escritura, entonces en ese tiempo lo que pasa es justamente hacer en la Iglesia de Inglaterra una identidad dentro con la Iglesia de Cristo; vienen los principios en los que se basa nuestro quehacer y nuestra reflexión teológica que es la Sagrada Escritura, es la tradición apostólica y es el uso de la razón, no perder de vista estos tres elementos que son importantes para la reflexión teológica.

—¿Sede de la iglesia episcopal?

“La oficina central que te podría brindar toda la información oficial está en la Ciudad de México y la sede del obispo es la Diócesis del norte, que está en Monterrey; la Diócesis de occidente está en Guadalajara; Diócesis de Cuernavaca, su sede está en Cuernavaca; la Diócesis del sur está en Xalapa y la Diócesis de México su sede está en la Ciudad de México”.

—Pequeñas o grandes, cada una es autónoma.

“Afirmativo, somos provincias y Diócesis autónomas en comunión, el elemento que nos da esa unidad y pertenencia, por ejemplo, algunos instrumentos, como la conferencia donde se reúnen todos los arzobispos de la comunión Anglicana alrededor del mundo y estamos teniendo estas conferencias cada 10 años, conferencias prácticamente de acompañamiento de cambio de experiencias constructivas, más que nada está por supuesto el consejo constructivo anglicano, formado por varios obispos laicos, el gobierno de la iglesia es un gobierno sinodal, es decir, que creen en el pueblo, tienen voz y voto para las decisiones que se tomen al respecto al gobierno de la iglesia y tenemos tributación común, otro de los instrumentos que nos hacen ser parte de esta unidad y por supuesto la comunión con el arzobispo.

—¿La misión de la Iglesia Anglicana?

“Ser en este país una iglesia que lleve al pueblo esta opción de dar su fe de una manera plena con la persona misma con sus seres queridos, sus prójimos y con Dios, es una iglesia inclusiva, una iglesia abierta, una iglesia plural, una iglesia pastoral en donde todos son bienvenidos, aquellos que sobre todo están en esta búsqueda de la paz, de la reconciliación y de esta comunión con Dios una iglesia que tiene este sentido por el bienestar social y la búsqueda de la dignidad y la integridad de la creación, entonces esta es una iglesia que vive y celebra su fe en Cristo desde esa pasión Anglicana que tiene que ver justamente con esta postura y apertura al cuidado y al respeto a la dignidad de todo ser humano y a la integridad de la creación”.

—¿Qué distingue a la Iglesia Anglicana de las demás?

“Primero que la Iglesia Anglicana es una Iglesia Católica, tiene orden, disciplina, doctrina; dentro de ese catolicismo del cual formamos parte somos eso, parte de la misma Iglesia Católica y Apostólica que cree en Cristo, tiene por supuesto una disciplina en las dos órdenes y también donde las personas que están en esta búsqueda de su encuentro con Cristo lo pueden hacer aquí y algo muy importante también es que la Iglesia Anglicana siempre va a optar por el bienestar integral de la persona, va optar por la vida, va optar incluso por una integración de las personas que están en este peregrinaje en donde puedan encontrar ese momento de acompañamiento de su fe y de su vida espiritual, me parece también que la Iglesia Anglicana promoverá siempre el uso adecuado de la razón.

“La Iglesia Anglicana definitivamente opta por la vida, el bienestar, integridad y sobre todo prosperidad plena de ese encuentro con Dios que no es ni distante ni implacable, no es un Dios que por eso te mereces esto que son los enunciados que muchas veces escuchamos, es un Dios de reconciliación, un Dios de misericordia, nosotros tratamos de hacer este mejor esfuerzo y compartir esa verdad, no tenemos la única ni la absoluta verdad con la Iglesia Anglicana, pero compartimos esa verdad, no somos tampoco una iglesia que condena si no sigues la confesión, tenemos esa libertad de expresarnos”.

—¿La Iglesia Anglicana tiene límites?

“Claro que sí, la Iglesia Anglicana tenemos esta frase que dice ‘En la Iglesia Anglicana todos valen como personas, pero no todo se vale’. Hay una disciplina y tenemos lo que nosotros llamamos nuestros cambios que son parte de nuestra disciplina eclesiástica como diócesis, tenemos siempre una atención especial justamente por no transgredir que tiene que ver con la debilidad del otro y la identidad de la creación, entonces sí hay límites. Para seguir las órdenes sagradas de la Iglesia Anglicana hay una serie de requisitos que hay que seguir y una serie de recomendaciones tener, esto tanto para ser miembro o de la comunidad para aspirar a las órdenes sagradas”.

—Pasarás a la historia por ser la primera obispa electa.

“Así es, el día 6 de noviembre sentí el apoyo de todo el pueblo y del credo, pero por supuesto también la guía de Nuestro Señor, vamos a ir respondiendo a ese llamado que nos ha hecho en este momento del misterio que tengo en esta diócesis y es cierto, no hay más que una obispa y en Brasil tenemos 3 más que hablan español, en México sería la primera, en Estados Unidos tenemos una serie de obispas incluso arzobispas.

—¿Cuál sería tu misión?

“En este sentido tener un ministerio de cuidado al pueblo y al clero de esta diócesis, será un momento de cambios para todos en este sentido de apertura, en los diálogos fraternos, diálogos de encuentro; nos iremos proponiendo trabajo conjunto, pero sobre todo el acompañamiento pastoral cercano con el pueblo que Dios ahora ha conferido en este ministro episcopal.

—¿Cómo superar la pérdida de un ser querido?

El llamado de Dios es inevitable, pero mientras llega ese momento la persona tiene que aprender algo o nosotros tenemos que aprender algo, pero al final creo que la sabiduría de nuestro señor es eso: sabia, infinitamente sabia e infinitamente amorosa y divina su presencia, pensamiento pastoral e ideológico sobre temas particulares siempre es muy importante para hacer llegar al pueblo de la manera en que el pueblo viva su duelo, viva su pérdida, pero al mismo tiempo fortalezca su fe”.

—Me dijiste algo muy importante, cuando uno se muere es un llamado de Dios, y los que viven todavía no cumplen su misión.

“Es correcto, es parte por supuesto de esta encomienda que hemos recibido ante este peregrinaje, hemos cumplido una misión en el momento que somos llamados a la presencia de nuestro Señor.

“Y no debe verse como una muerte, debe de verse como algo de alegría, algo emotivo que ya se va al encuentro con el Señor.

“De hecho en la liturgia en una oración cuando hablamos de fe, la vida cambia mas no termina, entonces esta oración en un funeral es de verdad una fortaleza espiritual y aunque se escuche un poco contradictorio, debe ser una alegría espiritual también”.

—Se puede decir que para estar con Dios hay que morir.

“Hay que seguir esa transición, esa trascendencia. El mismo Jesús, en esta parábola de la semilla que tiene que morir para vivir; estamos en ese peregrinaje, en ese periodo de nuestra vida en el encuentro del aprendizaje del cumplimiento, llegaremos a la presencia del Señor con esa plenitud de gozo”.

—Entonces todos somos hijos de Dios y llegamos a la Tierra para cumplir con nuestra misión.

“Digamos que somos enviados a este cumplimiento, a este aprendizaje y de la misma forma como individuos, pero también como personas sociales, yo soy mejor conforme me relaciono con el otro, yo voy creciendo conforme me encuentro con el otro, por ejemplo, me aíslo de una manera egoísta, seguramente no voy a crecer, no voy a tener la experiencia de vida que me habla valorar la felicidad o la tristeza.

“Para cumplir con este peregrinaje debemos tener esa fe en Cristo, aquellos que han sido bautizados con este credo, aquellos que están en la lucha por la paz y la justicia, los que están en el respeto de la dignidad del otro, ahí es donde vamos creciendo como humanos y como hijos de Dios”.

—¿Qué retos ves en tu horizonte como obispa consagrada?

“Más que retos veo muchas oportunidades en el sentido de hacer una apertura de la Iglesia Anglicana aquí en México para ser conocida, para que el pueblo pueda conocer un poco más sobre lo que es la liturgia, su pastoral, su espiritualidad, por supuesto también no podemos perder de vista las relaciones internacionales que van a ser muy importantes, sobre todo con algunas obispas en otras diócesis, que podamos tener esos encuentros y aprendizajes mutuos, y por supuesto este diálogo fraterno con la parte cupérnica, interreligiosa, la parte civil, el gobierno, entonces encuentros en los que podamos crecer juntos oportunidades para llevar esta buena nueva también al pueblo de Dios en sus diferentes espacios, condiciones y necesidades hasta donde la Iglesia pueda resolver en ellos ahí va a estar; una de las cuestiones importantes también es el acompañamiento en las diferentes situaciones que hoy en día están sucediendo no solamente en nuestro México sino en todas partes del mundo, el tema de violencia contra la mujer, desaparecidos, mujeres en abuso y feminicidios, todo eso como nosotros vamos a ir acompañando a esas familias y personas.

“Es también retos, es una oportunidad para hacer saber esta reflexión del porqué sucede eso, que hay en todo ese proceso en el que las familias tienen este movimiento de justamente de peregrinar porque no es posible, si hay un Dios porque se da esto, pero por otro lado es una entrega amorosa de nuestro ser a nuestro servidor. Viene todo este panorama para trabajar seguramente con mucha fe, amor y esperanza de que podamos ser en la vida del pueblo la diferencia y por supuesto también el espacio y la opción de vivir la espiritualidad y su fe”.

—¿La sede mundial de la comunión Anglicana?

“La sede de la comunión Anglicana a nivel mundial es en Inglaterra. En el caso de México es muy particular, la sede está en la Ciudad de México, pero el obispo físicamente se encuentra en su diócesis, en este caso en Cuernavaca, y no reside en la capital del país.

—Muy interesante.

“Es muy interesante en particular esta forma de gobierno y autoridad eclesiástica anglicana; recordemos que la comunidad anglicana tiene un gobierno sinodal, voz, voto, credo, pueblo y obispo, esa es la forma de gobierno de la Iglesia Anglicana.

—¿Cómo definirías a Jesús?

“Jesús es aquel que se acerca y que trae tres cosas: Amor, reconciliación y paz; estos tres elementos los podemos hacer nuestros para tener una vida plena”.

—¿Cómo te defines?

“Soy una mujer muy pastoral, me gusta estar mucho con las personas, con la gente, el pueblo, soy una persona que expresa su fe y esperanza en diferentes actividades y cosas que hago en mi vida diaria, y también una persona de fe y oración”.

—¿La vida?

“Hermosa, pese a todos los problemas que conlleva el hecho de vivir”.

—¿La muerte?

“Un cambio”.

—¿La Iglesia Anglicana?

“Una comunidad que celebra su fe en Cristo respetando la idea de un ser humano y la integridad de la creación”.

—Un mensaje para todos, creyentes o no creyentes.

“Para cada uno de aquellos en este camino de vida decirles que la vida la vamos viviendo conforme sus aprendizajes, sus enseñanzas, pero también conforme a sus pérdidas y duelos; la vida la vamos viviendo y vamos creciendo en ella hasta que cumplimos nuestra misión y somos llamados a la presencia de Dios y que la fe y la espiritualidad de cada uno es tan única y tan especial que la tienen que vivir hoy.

“Finalmente, que todo aquello que en su camino de vida y su experiencia de vida está lo tomemos, lo aprovechemos y lo afrentemos al mundo. Todos los que necesitamos reforzar nuestra fe que vengan aquí.

“Bienvenidos aquellos también que quieren reforzar, conocer, celebrar su fe desde esta expresión del anglicismo.

“La sede está en avenida San Jerónimo 117, colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, así que bienvenidos por quien guste hacerlo, esta es su casa”.

—Algo que quieras agregar.

“Un agradecimiento por esta oportunidad de compartir sobre la Iglesia Anglicana, sobre la comunidad Anglicana, por supuesto hacerles saber que aquellos que están en esa búsqueda de encontrar su fe con esta plenitud de encuentro con su Señor, también la Iglesia Anglicana puede ser una opción en su camino espiritual, que se sientan bienvenidos y estaremos en breve compartiendo este evento que dentro de la orden sagrada es la consagración, en la que también nos gustaría muchísimo que pudieran acompañarnos”.

—¿De qué fecha estamos hablando?

“Muy probablemente sea para las primeras semanas de enero del próximo, te estaremos informando”.

—Una fecha histórica.

“Seguro que sí”.

—Muchas gracias, de verdad obispa electa.

“Al contrario, muchas gracias a usted”.