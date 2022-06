México, rehén de los criminales

Los dos últimos minutos del relato * En los hechos (que son los que cuentan) Tom Brady me otorgó el perdón. Aún más, a través de los representantes de la NFL lo hizo oficial y legal a través de acuerdo firmado

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Ya sin tiempos fuera en el reloj de juego, estos son los dos últimos minutos del relato.

Los productores del programa “The Great Brady Heist” de la NFL, transmitido el 1 de febrero de 2020, intentaron hacer un encuentro cara a cara entre Tom Brady y quien esto escribe. Mi respuesta inmediata fue que no. Las razones eran obvias. Entre las sanciones en mi contra estaba la cancelación del pasaporte por cinco años. Eso se dijo allá en una conferencia de prensa. En realidad, jamás recibí una notificación oficial y el documento lo tengo en casa sin alguna anotación.

De cualquier forma, y aunque no se hubiera cancelado, tomé la decisión de no asumir algún riesgo y evitar llevarme una desagradable experiencia al entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Vaya, que fuera detenido “por asuntos pendientes”. Ya pasaron esos cinco años y, en verdad, estoy bien en México y si se tratara de hacer turismo extranjero ahí está mejor el resto del mundo. Más vale prevenir ¿o no?

La entrevista trató básicamente de todo lo relatado hasta este capítulo. Se realizó en casa en octubre de 2018 y salió al aire mucho después. Por asuntos de logística, me comentaron. Para mí lo importante era ofrecer disculpas y así lo hice.

El programa resultó mucho mejor de lo que esperaba, en especial al final, pues ahí le dieron la oportunidad a mi amada esposa Conchita de responder algunas preguntas. Tom Brady se tomó el tiempo para dirigirme algunas palabras.

CARTA A BRADY

A Joseph Zucco y su equipo de NFL Films le hice entrega de una carta y un libro para Tom Brady. El libro es sobre la vida de Frida Kahlo. Después me comentó que el jugador los recibió a través de los Patriotas. Este es el texto enviado a Brady (traducción del inglés al español):

“Mr. Tom Brady:

Deseo por medio de estas líneas enviarle un respetuoso saludo y reconocimiento por su exitosa trayectoria deportiva.

Para mí esta es una ocasión muy importante para poder expresarle a Usted mi infinita gratitud por haber desistido que el tema de sus jerseys hubiera seguido por la vía legal. Reconozco su generosidad y mi familia se une a este sentimiento.

Le solicito que acepte este presente, un libro de la pintora mexicana Frida Kahlo, como muestra de mi agradecimiento.

Lamento mucho lo sucedido. Este evento ha marcado un antes y un después en mi vida. Ahora tengo muy bien definidas mis prioridades en la vida: Dios, mi familia, mis hermanos de sangre y en fe, y el trabajo (aunque por ahora todavía no lo tengo). Sin embargo, el Señor provee.

No sé si Usted es consciente de ello, pero Jesucristo obra de manera milagrosa a través de las personas. Y así lo ha hecho con Usted para bien mío y de mi familia.

Nuevamente, gracias, y por favor acepte mis disculpas. Estoy seguro de que seguiré viendo sus hazañas en el campo de juego desde aquí en México. Le pido a Dios que abra las ventanas del Cielo y derrame bendiciones a su hogar y en su vida, para que pueda ser Usted también bendición para los que lo rodean: su esposa, hijos, padres y para los millones de fans que lo siguen semana tras semana.

Tom, Cristo contigo.

Sinceramente,

Mauricio Ortega Camberos”.

Esa fue la carta y, por supuesto, he seguido los juegos de Brady y sus apariciones en los partidos del Superbowl, aunque reconozco que al principio me costó mucho trabajo hacerlo, en especial el encuentro final de los Patriotas contras las Águilas de Filadelfia, por los recuerdos y sentimientos que me producían.

Durante el programa de la NFL, el común denominador de la plática fue mi insistencia en ofrecer disculpas a los agraviados. Mi compañero de la universidad y amigo desde la secundaria, Jairo Calixto Albarrán, fue gentil conmigo a reseñar que “se me habían ido las cabras al monte”. Los traduje como “se le zafó un tornillo”.

Joseph Zucco me dijo: si tuvieras aquí enfrente a Tom Brady ¿qué le dirías?

“Si Tom Brady estuviera aquí sentado (que es algo que no descarto, el que algún día pudiera venir a esta casa, donde nos daría mucho gusto darle la bienvenida), le diría: Brady acepta mis disculpas, estoy bastante apenado; fueron arranques de un fan fuera de control. Lo importante es que ya tienes tus jerseys y vas a seguir teniendo triunfos y más jerseys. Le pido a Dios que te siga bendiciendo y que tú hagas lo mismo con los millones de fans que te siguen”.

Ese fue mi mensaje. El que viniera a casa se trató de una expresión de gratitud y amabilidad. El que quiera entender que entienda, y quien no, pues no. Y claro que acudí (como ciertos “colegas” sugirieron) al psiquiatra. Fui con el mejor. Ya saben quién es (el de Arriba) y se los puedo recomendar.

LA RESPUESTA DE BRADY

Si bien es cierto que al jugador le mostraron parte de la entrevista que me realizaron y concretamente esta parte donde me dirigía a él (además de la carta enviada), Tom Brady ya había actuado y procedido como le dictó su corazón.

En los hechos (que son los que cuentan) me otorgó el perdón. Aún más, a través de los representantes de la NFL lo hizo oficial y legal a través de acuerdo firmado.

Tras escuchar y ver mi mensaje Tom Brady enfatizó:

“¡WOW!

Disculpa aceptada.

Todos cometemos errores. Miras a la sociedad que te rodea (todos fallamos); pero debemos impedir que los errores dejen cicatrices permanentes en uno.

Hay cosas en las que te equivocas y si aprendes de ellas, se convierten en algo positivo para tu vida.

A veces actuamos sin pensar, pero cuando aprendes la lección, pienso que puedes mejorar tu existencia”.

Antes de concluir, respondo a una pregunta insistente. ¿Cuál fue el motivo por el que me impedían dar detalles de lo sucedido?

Verbalmente me dijeron más o menos así: si bien el asunto sólo fue por cuestión de unos jerseys, las autoridades y corporaciones policiacas de todos los niveles de EU quedaron muy mal paradas, pues se suponía que se trataba del evento más vigilado del año. Fueron prendas deportivas, pero se pudo tratar de otra cosa. Alguien pudo intentar dañar a un jugador o a alguna de las personalidades que acuden al SB.

Así ha sido este capítulo de mi vida, de los muchos que he vivido. Si se tratara de una hoja en blanco, diría que el tema Brady es como un gran punto negro en ese papel. Hay más puntos negros; no soy perfecto. Cada quien puede mirar lo que guste: una hoja en blanco; el papel casi limpio, con algunas manchas, o sólo los puntos negros. Bien haría si después mira la propia hoja de su vida.

Por mi parte, decidí ponerme a cuentas, y Dios no sólo me levantó, perdonó y caminó conmigo en ese “valle de oscuridad”, sino que borró esos puntos negros y me entregó más hojas en blanco para escribir nuevas historias, sabiendo de antemano que habré de tropezar.

Esta fue mi herida que ahora es una cicatriz. Nadie me la provocó; yo me la hice y no dudo en compartirla, en enseñarla. Ojalá sirva de algo o para alguien. No justifico ni minimizo mis acciones, pero si Dios decidió que ese sería el precio que tendría que pagar por conocerlo de a de veras, bien valió la pena.

PUNTO Y APARTE. Fernando Gómez y su esposa Estela Díaz son hoy en día unos queridísimos amigos y maestros. Sin conocerme, vinieron a casa hace cinco años para darme Palabra y ayuda para levantarme.

Gary César y Chucho Hurtado lideran mi iglesia; ellos nos dieron la bienvenida y nos han sostenido y abrazado en el amor de Cristo. Gracias mil.