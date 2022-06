El país se desangra segundo a segundo

Le advierte al Presidente que “su alianza con el narco no es heredable” * “México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria”, expresa el ex diputado federal, quien le entregó la banda presidencial en 2018

Próximo a cumplir 89 años de edad (nació en la hoy Ciudad de México el 23 de julio de 1933), Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, más conocido simplemente como Porfirio Muñoz Ledo, reapareció esta semana durante la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), y habló tan fuerte y claro que su voz pudo haber cimbrado hasta los cimientos de un palacio.

Muñoz Ledo, como usted recordará, es quien puso la banda presidencial el 1 de diciembre de 2018 al Presidente Andrés Manuel López Obrador, primero de un partido de izquierda.

Y fue precisamente al Ejecutivo federal que el expresidente de la Cámara de Diputados dirigió sus palabras que calaron muy hondo entre los representantes de 69 partidos políticos del centro y sur de América, así como del Caribe, invitados y medios de comunicación.

Muñoz Ledo declaró en la XL Reunión Plenaria de la COPPPAL, en la que -por cierto- se reeligió a Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del organismo, que “debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable porque éstos, como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente. Ese es el tema moral, un tema de análisis político. Va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”.

Muñoz Ledo advirtió que en el país se está instaurado una especie de “maximato”, por lo que llamó una asociación de López Obrador con los delincuentes.

“El Presidente va a terminar su periodo de gobierno, la pista ya se le esta acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, a esto se suman a los del narcotráfico. Entonces, no hay nada que se le pueda oponer. A esto le llamamos en México el Maximato”, dijo.

“México debe reflexionar en un nuevo pacto social o pacto de poder, porque de otra manera no veo salida a los problemas. En 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país”, mencionó el fundador del PRD al recordar cómo el Presidente saludó a la madre del Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En su asociación el ex miembro del extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se cuestionó: “¿Cómo podemos avanzar ahora? México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria […] Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”.

Y en este punto abundó: “Ha explotado una bomba en el jardín, ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, hasta en Ucrania está ahora; con Al Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”,

Casi al terminar su intervención, Porfirio Muñoz Ledo señaló que “en México ha terminado la transición democrática, está iniciando una reversión autoritaria”.

Muñoz Ledo y Vázquez del Mercado señalaron que en nuestro país han legislado para reducir los recursos privados en las campañas electorales, “pero nunca había ocurrido una masa monumental de dinero que fuera anónima. Es una transformación sustancial”.

Por eso, explicó, “ahora el Presidente de la República no quiere que se den subsidios a los partidos, porque eso se hizo para igualar a los débiles con los fuertes. Como ahora ellos son los fuertes, no quieren igualar a los débiles. Está haciendo exactamente lo que el autoritarismo [indica]”.

Hasta la entrega de este artículo no había respuesta de algún funcionario de gobierno a lo declarado por Muñoz Ledo. ¿Dirán algo?

“CORRIENTE Y VULGAR”, RESPONDE LÓPEZ OBRADOR

En su conferencia mañanera del viernes, López Obrador respondió a Muñoz Ledo y calificó de “corriente y vulgar” el señalamiento a su gobierno y su persona.



Muñoz Ledo me conoce. “Es un juicio sin fundamento, temerario”, aseveró López Obrador.

“Es un asunto de nostalgia, con todo respeto, pues de la edad. Por eso, yo no puedo seguir, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder, o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores”, apuntó el Presidente López Obrador refiriéndose a la edad del exsecretario de Educación Pública en el sexenio de José López Portillo.

Pero el asunto no paró ahí, pues el dueño de lo que Muñoz Ledo llamó “Movimiento de Degeneración Nacional” también enfiló las baterías contra el priísta Francisco Labastida Ochoa, quien un día antes igual había hecho declaraciones contra él.

A Labastida Ochoa y a Porfirio Muñoz Ledo les pidió: “Dejen de calumniar y presenten pruebas”.

Labastida declaró, en entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, que AMLO había pactado con Enrique Peña Nieto la Presidencia de la República.

López Obrador le reviró tajante: “con qué autoridad moral lo dice cuando está probado que recibió mil millones de pesos de Petróleos Mexicanos (sí se acuerda usted del famoso ‘Pemexgate’, ¿verdad?) para su campaña de 2000”.

Aseveró que a Peña le reconoce que “lo fueron a ver” para convencerlo de que se unieran en su contra “porque era un peligro para México”.

Peña Nieto no aceptó hacer un fraude o que José Antonio Meade, candidato del PRI, renunciara a su candidatura de 2018 en favor de Ricardo Anaya, refirió el inquilino de Palacio Nacional.

“No soy ni Zedillo, ni Fox. No soy Calderón ni Peña Nieto”. “Yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto que no se metió (en las elecciones de 2018) como lo hizo Fox y Calderón y como lo hicieron otros. No fue un pacto. No impidió el que yo pudiese llegar a la Presidencia”, declaró López Obrador.

El Ejecutivo federal cuestionó: “¿con qué autoridad moral dice el señor Labastida? Me quería convencer de que aprobara el Fobaproa cuando era secretario de Gobernación de Zedillo. Me invitó a cenar a su casa como dos veces y la respuesta siempre fue la misma”.

En verdad, López Obrador tiene respuesta para todo. Ojalá sea verdad lo que dice.

CAOS EN LA CDMX POR BLOQUEOS DE TRANSPORTISTAS

Vaya caos que vivieron la mañana del pasado jueves capitalinos y mexiquenses, pues transportistas bloquearon al menos dieciséis importantes vialidades en demanda de un aumento de tres pesos a la tarifa, aduciendo que el Gobierno de la Ciudad de México ha fallado en todas las mesas de negociaciones.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló en su cuenta de Twitter “la ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón: ellos no han cumplido”.

“Ellos están pidiendo hasta cinco pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público”.

Sheinbaum explicó que se han entregado 1,303 millones de pesos en bonos de combustible a los transportistas, los cuales consisten en apoyos de entre 4,000 y 6,000 pesos al mes, según el tipo de unidad.

Empero, luego de realizar su megacaos con el bloqueo, los transportistas agrupados en la Fuerza Amplia de Transportistas denunciaron que los funcionarios del gobierno de Sheinbaum Pardo mienten a la ciudadanía sobre su aspiración de alcanzar un incremento de 3 pesos y no 5 como lo dijo el jueves por la mañana el secretario de Gobierno, Martí Batres, y agregaron que, quienes gobiernan la ciudad desde 1997, utilizan excusas baratas para negarles cíclicamente una mejor tarifa que les permita vivir y dar un servicio con dignidad.

“Hoy Martí Batres dijo que exigimos 5 pesos de incremento a la tarifa. A todos ustedes, amigos de los medios de información, les consta que nuestra demanda ha sido pública desde el inicio de este movimiento: exigimos un incremento de 3 pesos”, destacó Nicolás Vázquez, vocero de los transportistas.

En nombre de sus compañeros de FAT, agregó Vázquez que en el actual gobierno ponen “excusas baratas” para negarles el incremento y “ganar votos de esta forma. Por eso les decimos que somos sus rehenes políticos”, pues, recordó, en 25 años de gobiernos de izquierda sólo se incrementó la tarifa 233%, mientras el salario mínimo lo hizo 824 por ciento. Ah, y en esta ocasión no hubo gritos de ¡Presidenta!, sino de ¡Claudia, renuncia!



Pero, ¿qué dice la gente? En redes sociales los usuarios de transporte público se manifestaron en favor y en contra de los concesionarios de transporte público, y esto fue algo de todo lo que mencionaron.

Estarían de acuerdo con el ajuste de tres pesos, siempre y cuando los conductores se bañen, no fumen en la unidad, no pongan el estéreo a todo volumen con la charanga que les gusta, que si llevan cacharro, no molesten a las pasajeras, que tengan unidades limpias… usuarios justificaron la demanda, aunque sus unidades dejen mucho qué desear. ¡Súbale, súbale!

ENTREGA ALFREDO DEL MAZO 5,600 “BECAS CIENCIA EDOMEX”

Pero mejor pasemos a cosas más agradables y déjeme contarle que el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, entregó las primeras 5 mil 600 “Becas Ciencia Edomex”, así como cinco Centros de Cooperación Académica, con el objetivo de brindar una mejor formación a los jóvenes universitarios en carreras relacionadas con la innovación tecnológica, permitirles continuar con sus estudios y responder a los desafíos del mercado laboral actual.

“Las becas del día de hoy tienen dos objetivos importantes; primero, ayudar a que no haya deserción en el nivel educativo superior, porque están enfocadas en los primeros años, para que las alumnas y alumnos puedan seguir estudiando, puedan continuar con sus estudios.

“Y el segundo objetivo que tienen es impulsar la investigación y el desarrollo de las ciencias que, para nosotros, es una prioridad porque sabemos lo importante que es y la oportunidad que es para ustedes en su futuro y en sus oportunidades de trabajo.

“Hoy estamos haciendo entrega de 5 mil 600 becas de apoyo, son Becas de Ciencia Edomex, que por primera vez las estamos entregando”, expuso.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”, donde se dieron cita alumnos, docentes y autoridades del sector educativo estatal, Alfredo Del Mazo resaltó que la matrícula escolar del Edomex es la más grande del país, al contar con más de 4 millones 700 mil alumnos, de los cuales medio millón cursa sus estudios superiores, y puntualizó que la intención de su gobierno es que cada vez sean más los jóvenes que puedan culminar su formación universitaria.



Por ello, indicó que el gobierno estatal impulsa el modelo de Educación Dual, el cual implica un trabajo coordinado entre las universidades y el sector productivo, con la finalidad de promover la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, al tiempo de preparar mejor a los egresados para que consigan emplearse al concluir sus estudios.

Para fortalecer este modelo educativo, el gobernador también puso en marcha, de forma simultánea, cinco Centros de Cooperación Académica en diferentes instituciones de nivel superior.

“Hicimos el compromiso de impulsar centros como estos en todo el Estado de México, hoy estamos haciendo entrega de este Centro en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y también estamos haciendo entrega simultánea, aunque los vayamos a visitar más adelante, de otros Centros en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, en la Universidad Politécnica de Tecámac y en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

“En total son nueve Centros, tres más que vamos a hacer este año, estaremos llegando a 12 Centros de Vinculación Academia Empresa, para acercarle a los jóvenes esas oportunidades de aprendizaje y de empleo, felicidades a las instituciones que también reciben estos Centros”, refirió.

EL AGUA, VENTAJA COMPETITIVA DE TOLUCA: RAYMUNDO MARTÍNEZ

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, destacó que el enclave geoestratégico de Toluca se ha distinguido históricamente por una ventaja competitiva: la oferta de agua.

Lo anterior, durante su participación en el Intercambio de la Misión Comercial de la Zona Libre de la Industria y Comercio de Guatemala, que tuvo lugar en el Consulado Honorario de Guatemala en Toluca.

Tras saludar al Cónsul Honorario de Guatemala, Raúl Rocha Cantú, a la delegación, a las autoridades estatales y municipales, así como a empresarios e industriales toluqueños, el alcalde señaló que la presencia de todos deja claro que están en favor de la economía de mercado, pues sin ésta, Toluca, el Estado de México y Guatemala no tendrían las oportunidades de desarrollo con las que hoy cuentan, ya que los invita a competir y reinventarse.

Si bien las presentaciones previas a su intervención contextualizaron el estatus en el que se encuentran la entidad y Toluca respecto a su potencial económico e industrial, Martínez Carbajal manifestó su agrado por integrar una agenda ágil en materia de desarrollo económico, turismo y cultura, que permita establecer las ventajas comparativas de Toluca y Guatemala.



Fue puntual al explicar que el gobierno municipal de Toluca busca un esquema distinto, que cambie el paradigma de la forma en que se consume el agua, es decir, dejar de extraer agua de los mantos freáticos para comenzar a sanear el agua superficial, por ello, la meta es sanear los siete ríos que pasan por el municipio y se comenzará por dos, acción que se emprenderá de la mano con las grandes empresas asentadas en la ciudad capital.

Este objetivo, dijo, se cumplirá en corto plazo para devolver el agua al propio territorio municipal y para el consumo humano, “cambiar el paradigma del agua respecto a la relación con el líquido, queremos convertir a Toluca en un santuario del agua”, concluyó el primer edil.

Por su parte, el Cónsul Honorario de Guatemala, Raúl Rocha Cantú, expresó que el progreso y desarrollo de México y Guatemala han fortalecido los lazos comerciales y el desarrollo tecnológico, así como la capacidad para producir desarrollo industrial y actividad económica a través de una generación talentosa de jóvenes comprometidos con el futuro.

El objetivo de esta reunión fue dar a conocer los modelos punta de lanza para la atracción de inversiones, poniendo al alcance de más personas las herramientas que dinamicen el comercio entre ambas naciones.

Con esta visita demuestran que están en la disposición de ser aliados y de coadyuvar en la generación de desarrollo económico, permitiendo promover y ampliar el intercambio comercial en beneficio de ambos pueblos.