La derrota estrepitosa de Rutilio Escandón

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Los acosos sexuales, y en grado extremo la violación, son los crímenes más detestables que pueden cometerse en contra de una mujer.

El acoso sexual se configura cuando el acosador se vale de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique ventaja para el autor del delito.

La violación tiene lugar cuando con uso de la violencia física o moral, se obliga a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

De este delito fue acusado Félix Salgado Macedonio cuando cursaba como candidato a gobernador del estado de Guerrero.

Su acusadora, Basilia Castañeda, quien refirió que cuando buscó a Félix Salgado en su casa para solicitarle ayuda económica y poder regresar a Tecpan de Galeana, su lugar de origen, éste abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 17 años de edad.



La defensa a ultranza de Andrés Manuel López Obrador apareció de inmediato en una de las mañaneras. Por decreto concluyó que todo era una infamia contra Félix Salgado para atajarle la candidatura a gobernador.

Sólo que surgieron otras voces que condenaban al frustrado candidato. El ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea, respaldó la denuncia de la joven Basilia, al asegurar que en la integración de la averiguación previa, el gobernador Héctor Astudillo lo previno para que de ninguna manera se judicializara el expediente penal.

Por motivos distintos a la acusación de violación, finalmente Salgado Macedonio no fue gobernador, pero hoy cogobierna con su hija Evelyn Salgado.

A tres años de distancia de gobierno de la 4T, las historias de hostigamiento sexual se repiten en sus personajes allegados, ahora en contra de mujeres estudiantes de diversas universidades. El autor de este nuevo infame episodio: Pedro Agustín Salmerón Sanginés, “maestro” de historia en la escuela de Antropología e Historia y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde hubo de renunciar al comprobársele plenamente los atentados al pudor de alumnas que lo sindicaron directamente.

Otra vez el Presidente López Obrador defendió con vehemencia a quien ha nominado como embajador de México en Panamá. En su estilo personal de proceder no puede permitir le echen abajo lo que ha decidido por propia y soberana voluntad.

El único argumento de López Obrador para justificar su propuesta no tiene desperdicio: Pedro Salmerón es el mejor historiador de México. Una vez más pretende imponerse la palabra imperial por encima del viacrucis que han pasado decenas de alumnas. Como si el elevado nivel académico que le atribuye a Salmerón, le permitiera toda clase de prerrogativas, entre ellas acosar permanentemente a las alumnas que han tenido el infortunio de cruzarse en alguna de las cátedras de Salmerón Sanginés.



Y de paso López Obrador aprovecha para arremeter en contra de historiadores de tanto prestigio como Enrique Krauze, Lorenzo Meyer y otros que no tienen el estigma con que hoy se identifica a Pedro Salmerón.

En su defensa, el Presidente ha dicho que todo es obra de los conservadores para impedir a Salmerón representar a México ante la República de Panamá.

Los argumentos presidenciales carecen de sustento y son en extremo endebles. Universidad por donde ha pasado el aspirante a diplomático improvisado, se le ha señalado como contumaz acosador sexual por mujeres que ni siquiera se conocen entre sí. ¿Entonces cómo coincidir en lugares, circunstancias y hechos atribuidos a Salmerón Sanginés en universidades tan distintas? La única explicación es que la verdad de las alumnas se impone sobre la débil palabra presidencial.

Según López Obrador no hay denuncia en contra de su prospecto de embajador. No la habrá ministerialmente, pero está ahí la evidencia que cuando menos una decena de alumnas se quejó ante las autoridades universitarias de los continuos acosos y los intentos alcanzados de tocarlas en su anatomía.

¿No hay una prueba de su inmoral actuación según el Presidente? Hay cuando menos tres evidencias irrefutables denunciadas por la prestigiada politóloga y periodista Denise Dresser.

1.- Pedro Salmerón utilizaba la cátedra para obligar a sus alumnas a visitar museos como parte de su formación profesional. Desde luego él no asistía a los recorridos. Únicamente hacía acto de presencia cuando las convocaba a algún bar o a otro lugar de “esparcimiento” para practicar el toqueteo (sic).

2.- Hay un video en el que se observa a Salmerón en pleno baile, completamente en estado de ebriedad, y el ridículo sin recato alguno, al perder la conciencia de su comportamiento.

3.- En el exceso de la temeridad y el cinismo, Pedro Salmerón retó a Denise Dresser a debatir en el programa de Carmen Aristegui para defender su impoluta conducta durante toda su vida.

La señora Dresser aceptó el desafío. Ella se presentó con Aristegui acompañada de varias ofendidas, dispuestas a hacer señalamientos directos de sus hostigamientos sexuales. Como era de esperarse, Salmerón rehuyó al debate y no se presentó.



Lamentablemente para la Cuarta Transformación, la conducta del “mejor historiador de México” ya se internacionalizó y no solamente en Panamá se conoce el ominoso proceder del candidato. Es de suponerse que la propuesta no ha sido bien recibida por el gobierno panameño.

Para mala fortuna del lopezobradorismo, la cancillería del país istmeño se encuentra bajo la responsabilidad de Erika Mouynes, quien como mujer seguramente no ve con simpatía la designación de quien reiteradamente ha sido acusado de hostigamiento sexual por diversas alumnas de distintas universidades en México.

¿Adivinen quién NO va a ir a Panamá? pic.twitter.com/Klwa1TZIbq — Don Vocero (@DonVocero) January 25, 2022

En un escueto comunicado, y sin mayores comentarios, la canciller Mouynes ha manifestado que ya fijó su posición ante el gobierno de López Obrador, de lo cual puede inferirse que todavía no se ha otorgado el plácet para que Pedro Salmerón pueda presentar sus cartas credenciales ante el presidente Laurentino Cortizo.

Desde luego no constituye una afrenta al gobierno y mucho menos al pueblo de México. Es simplemente la respuesta a la necedad de querer imponer a un personaje que no tiene la trayectoria diplomática ni la ética moral como para representar a una nación en la que sus antecedentes dejan mucho que desear sobre su conducta personal.

El defender sin argumentos sólidos y pretender exonerar con la sola verdad presidencial a Félix Salgado Macedonio y a Pedro Salmerón Sanginés evidencia que el gabinete paritario y las gobernadoras de Morena son solamente una mascarada.

Como nunca en ningún otro gobierno se habían designado a tantas mujeres como titulares de una secretaría de Estado. De las 18 de las carteras, en 8 se nombraron mujeres, es decir, el 44 por ciento de ellas ocupa una secretaría de Estado.

Pero además, de los 16 gobernadores de Morena, 6 son mujeres, algo que jamás había ocurrido en la historia de México, en que el 38 por ciento de las gubernaturas estuvieran en poder de damas de reconocido prestigio.

Así, sería en extremo vergonzoso para el gobierno y el pueblo de México que por primera vez una propuesta de embajador fuera rechazada por considerarlo persona non grata. Ampliaremos…

