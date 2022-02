Apoderarse del INE para hacer elecciones federales a modo

El único organismo que garantiza la democracia, la alternancia y la voluntad ciudadana * Para coraje del Presidente AMLO, el ejercicio de la revocación de mandato se hará gracias al Instituto

SERGIO M. ROMERO

Las aclaraciones constitucionales sobre la revocación de mandato de la Presidencia de la República, cuando haya incertidumbres, son de la responsabilidad única de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no debe dar lugar a dudas.

En una revocación nada tiene que verse con una ratificación, que entre paréntesis, no requiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dejó en claro la SCJN.



Además, no existe alguna legislación especial para ratificar a los presidentes… y desde luego no están dadas las condiciones ahora para hacerlo, ni tampoco se requiere ante la fortaleza y legalidad del Ejecutivo de la nación.

Bajo ciertas condiciones los relevos o las sustituciones del Presidente sólo le compete realizarlo al Poder Legislativo de la Cámara de Diputados, en los términos del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamentación en los términos de la Ley Federal de la Revocación de Mandato.

Con los textos establecidos y numerados en relación de un fuero pronto y expedito, que no requiere esquemas ilimitados en la ley fundamental, que se aplican para publicitar textos, agrupar cambios o consolidar discrepancias con pretensiones afanosas cuando fuera el tema.

No lo es en este caso, porque una pretendida Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador corre sola en el vacío judicial, sobre todo si se considera que, en esta materia, sólo el jefe del país la solicita, aunque lo inaudito es la crítica, primordialmente al procedimiento, porque no la quiere pagar en su valor legal en los términos del propio Artículo 35 fracción IX de la misma Constitución General de la República.

El jefe del país y sus voceros exigen descuentos en los costos establecidos de los gastos y hace apreciaciones personales sin fundamento y recibe múltiples apoyos de sus seguidores en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), único organismo facultado para realizar el proceso de revocación, que descubre a los críticos en un ambiguo SÍ, pero no.



Han corrido ríos de tinta, de parte del gobierno del Presidente López Obrador y funcionarios parciales, criticando injustamente al INE, una ejemplar institución nacional ya probada, y comprobada, por el resultado impecable de la elección federal pasada, en que resultó presidente AMLO.

Como quien dice, “nadie sabe para quién trabaja”. Cosas de la politiquería.

El INE sólo apela a la tarea de las elecciones, cumpliendo con los requisitos ineludibles de ley, por parte de ellos, que es la legislación de la revocación del presidente, como está obligatoriamente establecido en los términos legales similares a una elección presidencial.

Tal como fue redactada por el Congreso de la Unión, para impulsarla obedeciendo, la legislación clara y expedita, sin caer en el INE en una minirrevocación que nadie en su juicio quiere que se lleve a cabo, sin garantizar un resultado verídico e ineludible, o en su caso culpar al INE con alevosía y ventaja, y declararse robado.

La resistencia del gobierno a no cumplir con la ley, que amerita la pretensión de lograr una ley de revocación, para heredarla a una futura legislación electoral, aunque en estas condiciones es por el recorte de los recursos obligados, es mínimamente sospechosa e inexplicable de evidente mano negra para no lograr el fin confuso del proceso.



En fin, tal parece que hacer fracasar al INE y a la directiva es el fin inmediato para desacreditarlos, con el fin de tomar el control del INE, seguramente pensando a corto plazo de llevar a cabo las elecciones federales a modo.

REVOCACIÓN DE MANDATO SE HARÁ GRACIAS AL INE: LORENZO CÓRDOVA

El próximo 10 de abril cada ciudadana y cada ciudadano tendrán una boleta esperándolos en una casilla para participar en la consulta de Revocación de Mandato, gracias a que el INE generó los recursos necesarios para poder organizar este ejercicio con todas las garantías, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

El consejero presidente afirma a los medios de comunicación que para este 10 de abril “el INE está garantizando que cualquier ciudadano pueda votar”.

“Vamos a imprimir alrededor de 92 millones de boletas y cada ciudadana y ciudadano va a tener una boleta esperándolo; incluso vamos a instalar, a diferencia de la Consulta Popular, alrededor de 300 casillas especiales, una en cada distrito, para que los electores en tránsito, que no se encuentran en su sección, en su domicilio, puedan votar si así lo desean”, explicó.

Córdova Vianello lamenta que el INE no esté organizando esta Revocación de manera óptima; es decir, con el mismo número de casillas de un proceso electoral federal (alrededor de 161 mil casillas), como señala la Ley Federal de Revocación de Mandato.



“Pero ya lo dijo la SCJN, no es culpa del INE. Si hay algún responsable de que no se puedan instalar todas esas casillas son las instancias que no proveyeron al INE los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la Ley”, subraya Lorenzo Córdova.

Recordó que la Cámara de Diputados aplicó un recorte inédito y comprometió la adecuada organización de la Revocación de Mandato; y, por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no generó los recursos que se solicitaron para poder hacer un ejercicio con todas las casillas.

“Si la Revocación de Mandato es posible, lamentablemente disminuida, es gracias a una sola institución, al INE”, sentenció el consejero presidente.

Es de resaltar que el Instituto fue el que generó los recursos disponibles para la organización del ejercicio de participación ciudadana, aunque no son suficientes para las 161 mil casillas que se debieron haber instalado.

