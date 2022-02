La furia presidencial

La difusión de la Casa Morena, una herida que no cicatriza * Su tiro al blanco con enojo, Carlos Loret de Mola, uno de los reporteros mexicanos más reconocidos

POR JOVIRA

A casi una semana desde que la Sociedad Interamericana de Prensa le pidiera al Presidente Andrés Manuel López Obrador frenar los agravios contra los comunicadores, el Ejecutivo federal hizo caso omiso y volvió a atacar a periodistas de su país.

En la mañanera del viernes 11 de febrero de 2022, calificó de “mercenarios” a los profesionales alegando que estos se dedican a “atacar a su gobierno”.

Su tiro al blanco con enojo, Carlos Loret de Mola, uno de los reporteros mexicanos más reconocidos.

“La mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos, que no son como ustedes, son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación”, dijo Andrés Manuel, casualmente un día después de que otro periodista fuera asesinado.

Sus palabras de enojo fueron: “Eso ya se terminó y eso los enoja mucho, entonces por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? El que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal”.

Admitió estar enojado con Loret de Mola por la publicación de una serie de artículos contra sus hijos.

Aparte de la Casa Morena, ubicada en Houston, Texas, no olvidar que su otro hijo, Andrés, se habría beneficiado del programa público “Sembrando Vida” para su fábrica de chocolates “Rocío”, también difundido por Carlos Loret.

Lo grave fue que en su ‘Día de Furia’ el Primer Mandatario pidió a sus colaboradores el recibo salarial del reconocido periodista y lo mostró frente a una gran pantalla.

“Él gana como 15 veces más que yo, ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente, un buen escritor? No. Es por golpeador”, señaló el Presidente, quien también apuntó explícitamente contra Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, de Latinus.

Y ya encarrerado, AMLO pidió públicamente al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificar de dónde provienen los ingresos de Loret de Mola, quien, según las cuentas del Presidente, gana más de 35 millones de pesos al año.

El Ejecutivo federal señala que más que atacar a sus hijos, son agresiones a su persona.

El coraje presidencial es porque la difusión de notas de Loret de Mola ponen en entredicho la Austeridad Republicana impulsada por López Obrador.

CRUCE DE ACUSACIONES

El Primer Mandatario, en su momento de coraje, le pidió al periodista decir cuánto gana.

“Así que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Loret de Mola si nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. No quiero que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así: es una actividad pública”.

Más ‘rápido que furioso’, Loret de Mola salió a responderle a AMLO en sus redes. “El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

Y desmintió ganar lo que dijo el AMLO: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019″.

Cabe señalar que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una carta a Andrés Manuel López Obrador, en la que lo exhortó a que suspenda el discurso estigmatizante contra la prensa, ante el temor de que pudiera estar dando “carta blanca a la delincuencia para acallar” a los periodistas.

Y remató diciendo: “Denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico, una esgrima verbal sin consecuencias. Y menos aún en horas oscuras como las que vive México por esta ola de violencia”.

DESVÍA LA ATENCIÓN: LORET DE MOLA

En su programa “Así las cosas con Loret” por W Radio, el periodista consideró que López Obrador está desesperado por desviar el tema del conflicto de intereses entre su hijo José Ramón y su esposa Carolyn Adams, quienes vivieron en una lujosa residencia ubicada en Houston, Texas, de un ex empleado de la empresa Baker Hughes que tiene contratos con Pemex.

Según Loret de Mola, desde que reveló el estilo de vida del hijo mayor de López Obrador, el Presidente ha buscado excusas para evadir el tema como la ruptura de relaciones con España.

“Le vale echar al traste la relación con España”, añade.

En episodios anteriores de confrontaciones con el Presidente, el periodista Loret de Mola ha acusado a López Obrador de atacar a los periodistas y buscar distractores para desviar la atención de los temas principales, como los escándalos de su hermano, Pío López Obrador sobre la entrega de dinero del exfuncionario David León o los contrarios de su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, además de otros temas graves como la inflación, falta de medicamentos, inseguridad, violencia, entre otros.