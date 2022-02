Yesse Henao, la chica de tus sueños

‘Con pasión se alcanza todo’ * Quiero mucho a los mexicanos, Yesse les manda buena vibra y muchos besos con mucho cariño, expresa la modelo colombiana

POR JOVIRA

Una chica colombiana que empieza a brillar en el mundo del modelaje y las pasarelas sin duda alguna que es Yesse Henao.

Una modelo soñadora que tiene como lema nunca declinar en la búsqueda de metas, pues si te empeñas “lo lograrás y cambiarás al mundo”.

Pero nada mejor que platicar con Yesse para que nos detalle un poco más de su vida y de sus sueños.

—¿Por qué dedicarte al mundo del modelaje?

“Mira Jesús, desde niña me incliné por el mundo del modelaje, pero por razones personales siempre hubo obstáculos que me impidieron hacerlo.

“Hoy puedo decirles que nunca se es tarde para lograr nuestros sueños. Recuerda siempre: ‘Tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar todo lo que te propongas y cambiar al mundo”.

—¿Qué haces en tu tiempo libre?

“Casi no tengo, pero en mis raticos me gusta comer, la comida mediterránea y asiática son mis favoritas.

“Amo viajar, bailar, conocer nuevas culturas y en mis tiempos libres siempre de la mano de un buen libro”.

—¿Cómo es un día normal en tu vida?

“Lo primero que hago al despertar es mostrarme agradecida con Dios, siempre me levanto con fe, amor y optimismo, la buena vibra pues.

“Hago 2 horas de deporte y es donde empieza un nuevo día para perseguir mis sueños.

“Para mí cada segundo cuenta, no me gusta llevar una vida monótona, siempre me gusta estar en función de hacer algo”.

—¿Rompes el mito de la mujer bonita?

“Eso lo decide el público, pero a mí sí me gusta leer, prepararme, mis estudios los inicié en la Universidad Autónoma de Cali, en la carrera de comunicación social y periodismo”.

—¿Empresaria?

“Claro que sí Jesús, es algo que tenemos como inquietud todas las modelos, pues sabemos que la belleza no es eterna.

“Hoy en día tengo mi propia marca de vestidos de baño, @wiild_animal, la cual voy a posicionar en Europa primeramente con la ayuda de Dios”.

—Ya que mencionas a Dios, ¿eres católica?

“Obvio, la constancia por perseguir mis sueños me han impulsado desde niña a lograrlos.

“Hoy, como todos los días, estoy inmensamente agradecida con Dios, porque, más que pedirle, siempre le agradezco por todo lo que me ha dado”.

—¿Tu mayor sueño?

“Aparte de brillar en el mundo del modelaje, uno de mis mayores sueños es tener una fundación de niños, amo poder ayudar y pienso que desde la infancia está todo, debido a que los niños son el futuro no sólo de Colombia sino de todo el mundo”.

—¿Lugar de residencia?

“Actualmente radico en Europa, pero a mí me encanta, como ya te lo dije, viajar por todo el mundo”.

—¿Tu lema?

“No paren nunca de soñar”.

—¿Tus redes sociales?

“Si quieren mimarme y estar al pendiente de mi carrera, me pueden ver en Instagram, @yesse_henao23”.

—¿Algo que quieras agradecer?

“Nada Jesús, sólo darte las gracias y también a IMPACTO por darnos un espacio para platicar con los lectores de México, a quien consideramos un país hermano y hermoso”.

—¿Algún mensaje a los lectores?

“Sólo decirles que los quiero y que Yesse les manda buena vibra y muchos besos con mucho cariño”.

— Gracias Yesse por tu tiempo.

“Y gracias a IMPACTO por el espacio”.