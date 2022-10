Ineficaz el gobierno impostor de un presidente fallido

López Obrador atenta contra las soberanías extranjeras * Las intromisiones del Señor Presidente son también un grave atentado al Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que previene la no intervención en los asuntos internos de otros países

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Con el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, quedó exhibida la grave vulneración a la seguridad nacional del Estado Mexicano.

Se expuso también lo que ya se sabía, pero que el habitante de Palacio Nacional trataba de esconder al conducirse como un jovenzuelo inmune a cualquier enfermedad: su deteriorado estado de salud. Su osadía antisanitaria lo llevó a cometer los peores excesos, en un atentado a la estabilidad nacional en caso de que definitivamente faltara en la Presidencia de la República.

A pesar de las severas críticas de los “conservadores, los neoliberales y la prensa chayotera”, siempre se negó a usar cubrebocas y menos a guardar la sana distancia en sus constantes giras en plena pandemia. Hasta que el Covid lo adoptó como cliente y lo obligó a retirarse de sus actividades presidenciales. Grave irresponsabilidad de López al no cuidar su estado de salud.

Lo malo para Andrés Manuel es que con el Guacamaya Leaks, ya se supo que su enfermedad es lo de menos y pasa a segundo término, aunque padezca problemas neumológicos, ortopédicos, gota, hipotiroidismo y varios etcéteras en su deteriorada salud. Todas estas deficiencias no le permiten pensar bien y menos tomar las mejores decisiones en un México deshecho por su inepcia política.

El desequilibrio mental de López Obrador es evidente. En un grave atentado a la no intervención y el respeto a los derechos humanos, en el ámbito internacional, boicoteó la Cumbre de Las Américas. Amenazó con no ir -y no fue- si no invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países sometidos y dominados por tres dictadores asesinos que han masacrado a pueblos inermes.

Arremetió en contra del Parlamento Europeo a los que acusó de borregos “por haberse sumado a la estrategia reaccionaria y golpista” en contra de su deteriorada Cuarta Transformación. A 600 eurodiputados de 700 les asistía la razón.

Urgieron al gobierno de López Obrador que adoptara medidas serias para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. López Obrador no tuvo defensa. 55 periodistas han sido asesinados durante el trágico obradorato y más de 80 defensores de derechos humanos. Sólo en el 2022 han caído en México16 comunicadores, lo que lo convierte en el país más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión.

También la Organización de Estados Americanos fue destinataria de sus desequilibrios emocionales. Propuso su desaparición y crear otro organismo que cumpla con los países de América Latina. Graves dislates de López Obrador. Propuso lo que no puede para México: estabilidad política y seguridad, contrario al desastre nacional de la ingobernabilidad y la presencia del crimen organizado que ha rebasado a su lamentable administración.

Y a la Organización de las Naciones Unidas le dedicó también un buen tramo de agresiones durante el desfile militar del 16 de septiembre. Sin algún recato ni prueba alguna aseguró que la ONU “permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental”.

Ello en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual se quiso entrometer, en un atentado a los regímenes internos de naciones soberanas. La respuesta de Ucrania lo dejó como lo que es: un farsante de la política nacional e internacional, al calificarlo Ucrania como “un oportunista político ante su propuesta de paz”.

Estas intromisiones de López Obrador son también un grave atentado al Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que previene la no intervención en los asuntos internos de otros países, y el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional. Principios vulnerados permanentemente por el “jefe del Estado mexicano”.

Con estas intromisiones López Obrador se muestra como el peleador callejero que es. Debe de entender que el mundo no es México y que no debe ni puede agredir a su antojo a países y a organismos soberanos. Con un Presidente disfuncional se evidencia que la política exterior lopezobradorista es la continuación de su política interior de agresiones y descalificaciones.

Hacia adentro insulta y ofende a quienes se oponen a su errática política. Conservadores, neoliberales, traidores a la patria porque no le aprueban sus reformas, y comunicadores que exhiben sus excesos son malos mexicanos, aunque no aporte una sola prueba y desmienta los señalamientos y errores de un gobierno que de cuarta transformación mutó en cuarta regresión de sus antecesores: López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta.

Todos los que se oponen a su frustrado proyecto de gobierno son corruptos y traidores a la patria. Solo que corrupto y traidor es el que se comprometió a terminar y castigar la corrupción de Peña Nieto y la ha solapado. Se comprometió a retirar en seis meses al Ejército de las tareas de Seguridad Pública y lo ha convertido en el principal contratista con permanencia en las calles hasta el año 2028.

Corrupto y traidor es el que se compromete a acabar con la inseguridad y se ha vuelto cómplice de la delincuencia organizada. Corrupto y traidor es el que gasta más de un billón de pesos en proyectos fallidos del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y una refinería que no refina.

A pesar de todas estas deficiencias del lopezobradorismo, el que se dice Presidente de México ha dado línea en el estado de Aguascalientes, en el que la morenista Ana Gómez protestó como ridícula coordinadora general del Comité “Que siga López”, el cual busca la reelección de un Presidente fallido política, social, económica y moralmente para terminar de destruir al país.

No hay que olvidar las lecciones de la historia. Cuando Antonio López de Santa Anna pretendió su decimoprimera presidencia, la Revolución de Ayutla en 1854, encabezada por el ilustre guerrerense, general Juan Nepomuceno Álvarez, lo desterró para siempre de la política nacional y acabó como lo que era: un traidor a la patria.

La prolongada dictadura de Porfirio Díaz terminó también con los 30 años de la presidencia que usurpó en contra de la voluntad de la ciudadanía y del electorado mexicano. Terminó desterrado a París del que jamás regresó.

Si López Obrador pretende reelegirse a partir de ese comité de caricatura, que recuerde la última lección de la historia reeleccionista del país. Álvaro Obregón terminó ejecutado por atentar en contra del espíritu de la Constitución de 1917. Ahí terminaron los intentos reeleccionistas, a pesar de los frustrados propósitos de permanencia de Miguel Alemán y Luis Echeverría.

Pretender reelegirse en medio de la andanada que viene de los hackers Guacamaya es un despropósito que exhibirá la corrupción, las traiciones y la fragilidad del gobierno de López Obrador. Si se ha dicho que la salud del Presidente es lo de menos comparado con lo que viene, se advierte la publicación de más de 400 mil informes sensibles de inteligencia, partes militares, fotos, videos, corrupción castrense, contratos amañados sin licitación y varios etcéteras que harán todavía más vulnerable el gobierno fallido de un Presidente fallido.

La grave advertencia a López Obrador y de su nefasto gobierno viene de un tuit del propio grupo Guacamaya: “Señor Presidente, usted sabe lo que tenemos de su gobierno. Así que mejor renuncie”. Ampliaremos…