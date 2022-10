Con su reforma militar, AMLO ya sin pretextos para garantizar la seguridad

Por filtraciones periodísticas, se le enreda a la 4T el informe de Encinas sobre lo ocurrido en 2014 * ¿Será Ayotzinapa también la debacle del gobierno de López Obrador? • Peña Nieto nunca imaginó cómo lo dañaría el crimen de los estudiantes de Iguala; ¿y López Obrador? • Las Fuerzas Armadas, manzana de la discordia; privilegios al general detenido es un toque de alerta • El Ejército surgió para combatir a conservadores y fifís, recuerda AMLO; a como dé lugar, lo quiere en las calles

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

El expresidente Enrique Peña Nieto jamás pensó que la desaparición de los 43 jóvenes normalistas y la ejecución de otras personas en esos mismos hechos de Iguala y otros municipios de Guerrero durante el 2014, sería un asunto que marcaría para siempre su gobierno y que lo perseguiría incluso judicialmente si así lo quiere su hoy sucesor. Ayotzinapa fue el inicio de la debacle de la administración peñista. Y sí, nunca lo imaginó.

Quien ahora quedó atrapado en este mismo “crimen de Estado” es quien prometió a los papás de aquellos estudiantes y a México entero que esclarecería totalmente esa afrenta. No sólo fue una promesa en su campaña electoral, sino que a lo largo de su gobierno se ha comprometido a entregar, ahora sí, la verdad de lo sucedido.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco pensó que el caso Ayotzinapa se le enredaría tanto en las manos.

No son pocas las preguntas que flotan en el ambiente, todas ellas válidas, pues a estas alturas ya nadie, como usted o como yo, sabe exactamente lo ocurrido. Las investigaciones han sido manoseadas por cada autoridad en turno de acuerdo con su conveniencia e intereses, unos para ocultar la verdad y otros para cobrar facturas, aunque sostengan que lo suyo no es la venganza.

FUERZAS ARMADAS, EN EL OJO DEL HURACÁN

Casi todos, incluyendo al que esto escribe, han sostenido alguna vez que las Fuerzas Armadas son instituciones que gozan de la aceptación de gran parte de los mexicanos. Sí, pero habrá que matizarlo un poco. Se les reconoce y agradece su participación, casi siempre heroica, en los desastres naturales, como terremotos y huracanes, para ayudar a los connacionales en desgracia.

En las últimas décadas su lealtad institucional a su Comandante Supremo, que es el Presidente de México en turno, ha superado toda prueba. Se han abstenido, incluso, de participar en política, como lo mandatan sus estatutos.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Hablamos del México moderno, sí, pero ahí está nuestra historia no tan lejana de finales del siglo XIX y principios del XX, tiempos en que el Ejército y sus integrantes eran actores políticos en la vida nacional. Bueno, la lista de presidentes emanados del Ejército no es corta, como tampoco es menor la lista de sus traiciones que dañaron al país y su democracia.

Ahora bien, se sostiene que los soldados y marinos son “pueblo con uniforme”. De acuerdo. entonces pregunto: ¿los policías estatales y municipales no son “pueblo con uniforme”? ¿Quiénes han integrado a las policías federales o nacionales o a la misma Guardia Nacional no son también “pueblo con uniforme”? Claro que sí. Y otra cosa común de ellos es que muchos han traicionado a México. No sólo no han combatido al crimen, sino que se han vuelto cómplices de los hampones y capos.

Y, perdón, pero ni siquiera algunos miembros de las Fuerzas Armadas quedan exentos de esta deslealtad. De qué otra forma se puede explicar la bonanza de los cárteles de las drogas si no es con la complacencia de los militares. Recordemos que en las administraciones pasadas los gobiernos prefirieron utilizar a miembros de la Marina para los grandes operativos porque había plena y justificada desconfianza en los miembros del Ejército. Aún más, era exigencia de Estados Unidos no confiar esas tareas a los soldados y ni siquiera compartirles la información. Así fue como se logró abatir a Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de Jefes”, en Cuernavaca durante el 2009.

Y no olvidemos que igual está la historia de Jesús Gutiérrez Rebollo, general de división, quien encabezó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas hasta 1997, pues fue aprehendido por proteger y ser socio nada más ni nada menos que de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Estas, las historias que se conocen, ¿y las que desconocemos?

¿Y la matanza de estudiantes por parte del Ejército durante el movimiento estudiantil de 1968? Muchos esgrimirán: sólo recibieron y cumplieron órdenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. En efecto, así fue. Entonces ¿tenemos un Ejército que no razona? Esa es precisamente la preocupación del día de hoy: la de un país militarizado en materia de seguridad en donde, sus efectivos, cumplirían al pie de la letra las órdenes de su jefe. ¿Y si se equivoca el Ejecutivo? ¿Y si cambia de opinión en las convicciones que hoy pregona? ¡Ahí está el peligro!

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, defendió al Ejército. Dijo que sólo 4 militares están involucrados en los hechos de Ayotzinapa. “Una golondrina no hace verano”, sentenció. De acuerdo, pero entonces por qué el gobierno de la 4T desprestigia a toda una institución policiaca cuando se encuentran a algunos elementos corruptos y desleales si “una golondrina no hace verano”. ¿Un doble rasero? Parece que sí.

FILTRARON EL INFORME COMPLETO DE ENCINAS

Lo cierto es que la administración de López Obrador quedó en un callejón sin salida con el involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa después de que se filtrara sin tachaduras (datos reservados y confidenciales) el informe completo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Lo revelado no es cosa menor.

A los jóvenes los desollaron, descuartizaron y disolvieron en ácido. ¿Por qué haber ocultado esta realidad por muy dolorosa que sea? AMLO prometió la verdad a las familias. Los principales asesinos fueron los miembros de Guerreros Unidos al confundir a los estudiantes con rivales de Los Rojos. Los querían quemar, pero como eran muchos, se dividieron a los normalistas en grupos para cada quien se deshiciera de ellos como pudieran. Al día siguiente, quedaban con vida seis estudiantes. Fueron ejecutados días después por órdenes del entonces coronel del Ejército, José Rodríguez Pérez. El entonces alcalde José Luis Abarca ordenó que los jóvenes fueran asesinados esa misma noche. Una hija de Abarca lo relató a una amiga suya por mensajes de celular. Abarca pidió ayuda al Ejército. Le sugirieron de parte de Peña Nieto que asumiera la culpa y huyera del país. Que lo iban a ayudar. El día siguiente a la noche trágica, militares desenterraron varios cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería, ya que ahí no entraría nadie. A mediados de noviembre, aún exhumaban cuerpos. ¿Peña lo sabía?

A lo anterior hay que sumar que la Fiscalía General de la República canceló más de una veintena de órdenes de aprehensión, principalmente contra militares, que la Comisión para la Verdad había solicitado y justificado. ¿Por qué? Porque el Ejército comenzó a patalear, presionar y a defenderse. Tal es la discrepancia y diferencias al interior del gobierno de la 4T que los golpes por debajo de la mesa no cesan. La inconformidad topó con la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, por la intromisión de Alejandro Gertz Manero.

EL EJÉRCITO, PARA COMBATIR A CONSERVADORES Y FIFÍS: AMLO

El Presidente López Obrador ha apostado todo por las Fuerzas Armadas. Controlan aduanas y puertos. Construyen las obras faraónicas de este sexenio. Los presume una y otra vez. Sobre ellas finca y consolida su gobierno. Las quiere en las calles más tiempo del que ahora permite la Carta Magna. En soldados y militares finca su lucha contra los criminales, aunque se contradiga con la estrategia de “abrazos, no balazos”. Así las cosas, es obvio que salga en su defensa. Pero ¿acaso no leyó o no le informaron lo que contenía el informe de Encinas? Parece que no. ¡Increíble!

No obstante, el Presidente se enreda en sus propias palabras y discursos. O quizá no y todo está perfectamente calculado. Total, después dirá que lo malinterpretaron sus acérrimos enemigos. En la defensa a las Fuerzas Armadas, López Obrador soltó: “Tenemos que defender a nuestras instituciones y este Ejército, lo he dicho en otras ocasiones, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero…”

Mire que tal declaración trae doble filo. A sus adversarios políticos, López Obrador los ha calificado de traidores a la patria y estos son, precisamente, los conservadores y los fifís. ¿Coincidencia? En absoluto. El mensaje es claro y no hay intento por ocultar el amago o la franca amenaza. En verdad ¿en esas estamos? ¡Qué miedo!

Con consulta o sin ella, el Presidente quiere imponer su ley. No importa que confronte y divida a los otros Poderes de la Unión. Si así es, mucho mejor. Legisladores y ministros son objetivos de sus dardos venenosos. Soslaya y pisotea al INE. Prefiere una consulta a modo organizada por su incondicional Adán Augusto López en Gobernación, una similar con la que llevará a su corcholata preferida Claudia Sheinbaum a la candidatura de Morena. El resultado es predecible: el pueblo quiere al Ejército en las calles. ¿Por qué? Porque AMLO ya dio esa orden a sus huestes, no de manera directa, pero sí como acostumbra, tirando la piedra (en esta ocasión el mensaje y la orden) y escondiendo la mano.

¿QUIÉN VENCERÁ Y QUIÉN SE DOBLARÁ?

Hay cuatro actores y un juez:

1) La Comisión para la Verdad encabezada por Encinas; 2) la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz; 3) las Fuerzas Armadas, y 4) los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. López Obrador no podrá dar gusto a todos. Tendrá que inclinar la balanza por alguno de ellos sin importar que con ello desatienda su compromiso con la verdad y justicia. ¿Quién se impondrá? No es difícil adivinarlo: las Fuerzas Armadas son su bastión y no las dejará naufragar, pues él se hundiría también.

Alejandro Encinas está en una posición extremadamente peligrosa. Enrique Peña Nieto no dudó en sacrificar a Jesús Murillo Karam con su “verdad histórica” y hoy ya está tras las rejas por no empinar a su entonces jefe. Sin duda, López Obrador no dudará, si es necesario, sacrificar Encinas con su Comisión para la Verdad. Eso lo sabe don Alejandro. ¿Guardaría silencio como Murillo?

Alejandro Gertz ya aguantó varios temporales y podría sobrevivir a uno más, pero no debería confiarse demasiado, pues primero está la imagen presidencial y después la de las Fuerzas Armadas. ¿Y las familias de los 43 ejecutados? ¿Y la verdad y justicia? ¿Habrá más promesas que acciones? ¿Más atole con el dedo? Si ya aguantaron ocho años, que más da a que sea otra administración la que esclarezca lo ocurrido, podrían pensar en Palacio Nacional.

Pero cuidado, no es tan sencillo. La credibilidad de AMLO está en entredicho. Peña Nieto sucumbió con Ayotzinapa. ¿Y López Obrador? Su propia historia la está escribiendo hoy en día y él mismo la definirá en las próximas semanas y meses.

Ayotzinapa y la participación del Ejército, así como la historia misma de las Fuerzas Armadas (que aquí hemos tocado a vuelo de pájaro) están emparejadas con la militarización de México con motivo de la seguridad pública. No es cosa menor. Si a soldados y marinos que violen la ley se les dará el trato de privilegio como al ahora general José Rodríguez Pérez (aprehendido por supuestamente haber participado en la desaparición de los estudiantes), eso no sería justo ni legal. ¿Por qué no está ante un Ministerio Público dependiente de la FGR? En cambio, desde el Campo Militar número uno y portando aún el uniforme castrense, se le permite dar una entrevista periodística. ¿Qué otro presunto delincuente goza de eso? Nadie.

Por eso no es gratuita ni un mero capricho el rechazo a que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa ni a prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles. La paz y la democracia están en riesgo. Sería más sencillo y benéfico para México admitir que la estrategia contra la inseguridad ha fracasado e implementar otra. ¿Habrá humildad?

