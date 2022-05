De vuelta (II)

El aprendizaje de una lección divina * Quiero señalar el lamentable comportamiento que tenemos algunos reporteros y periodistas (me incluyo yo) que con absoluta prepotencia nos creemos jueces supremos desde las páginas o espacios electrónicos donde laboramos

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

El mes de marzo de 2017 fue una muy amarga experiencia para mí y para mi familia. Obvio, yo pagaría por mis errores, pero a mis seres queridos los arrastré injustamente. Duele mucho cuando dañas a quien más amas.

Fue una triple pesadilla: las investigaciones de la todavía PGR y después la cacería de los reporteros y el despiadado ataque en las redes sociales.

Aprendí mucho de todo ello, pero sobre todo recordé cuando irresponsablemente actué de la misma manera con tal de ganar lectores sin importar que detrás de cada juicio o crítica había una persona, un ser humano.

Algunos dirán que fue el karma; yo estoy convencido que se trató de una lección divina.

Veamos lo que respecta a los medios de comunicación. Claro que era una nota que había que explotar y sacarle jugo al máximo. Yo lo hubiera hecho igual. Lo que la hacía apetecible era precisamente que se trataba del director de un periódico atrapado en un hurto. Y qué robo: en pleno Superbowl y al mejor jugador de todos los tiempos.

Estaban quienes tenían que seguir la noticia de manera leal y profesional para sus lectores, oyentes y televidentes, pero también quienes vieron una oportunidad de ataque, como los medios que nos hacían competencia, y no pocos reporteros y fotógrafos que, como consecuencia de los avances tecnológicos y la crisis de los diarios impresos, se tuvieron que dar de baja.

Sabía que esto iba a pasar. No había de otra. Pero la situación se tornó peor por el hecho de que jamás hice alguna declaración al respecto; no comparecí ante los medios que acamparon prácticamente tres semanas afuera de la casa; no concedí entrevistas ni emití comunicado alguno. Nada de nada.

¿Por qué?, se preguntará Usted.

Fueron básicamente dos razones.

Una, la humana: el problema, el gran problema, me aplastó. Me devastó. En ese entonces la pena pudo más que mi débil andar en Cristo. Era sólo un oidor y no un hacedor de la Palabra. En suma, el miedo y la depresión me vencieron.

Pero el segundo punto de aquel silencio era más poderoso y de alguna manera influyó en el primero. Lo explico. El jugador Tom Brady había dicho a las autoridades de Estados Unidos (y estas a las mexicanas una vez que supieron donde se encontraba la prenda) que su única pretensión era recuperar el jersey del Superbowl LI; que no buscaba acciones legales contra el infractor si lo regresaba. La NFL estuvo de acuerdo. También la justicia de allá (FBI).

Cuando entregué los jerseys hubo una negociación con las autoridades de USA y de México. Tomando en consideración la postura de Tom Brady y una recién aprobada reforma al sistema judicial mexicano, que permite a la víctima otorgar el perdón al acusado si le restituye el daño, fue entonces que se firmó un acuerdo reparatorio.

Fueron diversos los puntos que incluyó el documento, pero los más importantes para mí fueron (1) el perdón, y (2) la cláusula que tajantemente advertía que si yo revelaba el contenido del acuerdo o algo de lo sucedido, el convenio se declaraba totalmente nulo y la parte acusadora estaba en su derecho de proceder judicialmente.

Creo, y espero que así se entienda, que había razón de peso para mantener la boca cerrada, bien cerrada. Así lo hice y hubo que pagar las consecuencias.

Es válido preguntarse por qué entonces hablo ahora de algunos de esos detalles. Eso mismo me pregunté a mí mismo y así se lo hice saber a la NFL cuando tiempo después la propia liga me solicitó una entrevista a propósito del programa que realizaban acerca del partido más emocionante de una final del futbol americano, el Superbowl LI, y que incluiría la famosa historia del jersey.

Me daban la oportunidad de contar mi versión. Mencioné lo del acuerdo reparatorio y me aseguraron que eso ya había quedado atrás.

Platicado el tema en casa, llegamos a la conclusión de que era una magnífica oportunidad para por fin hablar del asunto, lo que en verdad habíamos deseado.

Sabíamos que era revivir el tema, pero eran más las ventajas. Sería una entrevista profesional, sin morbo y a través de un medio más que respetado y respetable, la propia NFL. (Sobre lo que pasó con el jersey y la interacción con Tom Brady, espero escribir en el próximo artículo para así dar por concluido el tema, si a mi editor le parece bien).

Una vez que salió al aire la entrevista, no fueron pocos los periodistas de acá que volvieron a arremeter contra un servidor. ¿Qué cuánto me habían pagado? ¿Por qué di la entrevista a la NFL y no a ellos? ¿Por qué me hacían pasar ahora por víctima? Se burlaban del hecho de haber invitado a Tom Brady a la casa, etcétera, etcétera.

Aclaro que no recibí ni un peso por la entrevista. Aproveché, eso sí, la oportunidad para exponer mi sentir y ofrecer disculpas a los agraviados. No me hubiera alcanzado el dinero si yo hubiera tenido que pagar por el espacio que me dedicaron a mí y a mi familia.

No me gustaría cerrar esta parte sin dejar de señalar el lamentable comportamiento que tenemos algunos reporteros y periodistas (me incluyo yo) que con absoluta prepotencia nos creemos jueces supremos desde las páginas o espacios electrónicos donde laboramos. Hay un refrán conocido: “entre los bomberos no se pisan las mangueras”. Esto no aplica en el periodismo, según he comprobado, o al menos en mi caso.

Al negarme a dar entrevistas, recibí mensajes de parte de varios titulares de los principales noticieros de la televisión y la radio, así como de periódicos, en el sentido de que si no les otorgaba “la exclusiva” no soltarían el tema y me pondrían en mayor evidencia.

Y, en efecto, así lo hicieron. No les importó inventar historias como que estaba prófugo (jamás fui requerido); que ya me había divorciado (mi querida esposa ha sido la más incondicional de las personas y mi gran sostén, después de Dios); que estaba escondido en mi casa de Puebla (no tengo casa allá y nunca salí de mi domicilio); además de atacar a mis hijos e inventarles historias.

Reflexión: ¿Cuántas veces hice lo mismo?

PUNTO Y APARTE. Agradezco todos sus comentarios. En especial a Antonio Moreno Flores, a Elena Cárdenas y a José Gregorio Daniel.

[email protected]