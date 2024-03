Combatir la inseguridad, bandera de campaña de Xóchitl

Tras el fracaso total de la 4T en la principal demanda ciudadana * La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República prometió que “toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas” estará enfocada “a perseguir” a las “bandas de criminales que tienen total control de las carreteras del país” * Y advierte: “Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, quiero que lo sepan”

MARCO ANTONIO FLORES***

El combate a la inseguridad es la principal bandera de campaña que enarbola la candidata a la Presidencia de la República por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Ha reconocido que “contener y reducir a las organizaciones criminales’’ es “algo complicado”.

“Me han dicho que no lo diga porque pone en riesgo mi seguridad… yo aquí, me estoy jugando todo por ustedes, por sus hijos, por el país, por la patria, porque yo me resisto a dejarle este país en llamas a mis hijos y a los hijos de ustedes. Así es que sí vamos a enfrentar a los grupos criminales con la ley en la mano”, advierte Gálvez Ruiz.

En ese contexto ha sido valiente, firme y decidida, no ha dejado títere con cabeza.

Arremetió contra el Presidente López Obrador, el secretario de Marina y su opositora, la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo.

Llamó cobarde al Presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigió atención a las agresiones en contra de candidatos a diversos cargos de elección.

En la conferencia ‘Sin miedo a la verdad’, la candidata opositora dijo que México ha rebasado todos los límites de violencia, que ya suman 44 aspirantes asesinados en lo que va de este proceso.

La abanderada de la oposición también acusó a la Marina de no frenar el tráfico de armas ni de fentanilo, por lo que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, contestó que “no valoran” el trabajo de los integrantes de esa fuerza y pidió que “si tienen pruebas, las presenten”.

Apenas el jueves 21 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó el hallazgo de un total de 12 cuerpos en el municipio de Pesquería, esto ocurrió unas horas antes de que Sheinbaum Pardo iniciara una gira por Nuevo León, por lo que Xóchitl Gálvez le mandó el siguiente mensaje: “En un par de horas, cuando llegues a Pesquería, Nuevo León, te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces, al menos diez cuerpos calcinados”.

Agregó: “Deja de mentir con eso de que México está mejor que nunca y enfrenta las consecuencias de abrazar a los criminales. Espero, al menos, ofrezcas condolencias a las familias”.

La inseguridad que vive México está a la vista de todos. Cifra récord de homicidios que casi llega a los 200 mil en lo que va del sexenio.

El crecimiento exponencial de delitos: la extorsión, cobro del derecho de piso, trata de personas, robo al autotransporte de carga, negocio con migrantes, desapariciones de más de 40 mil personas y 15 mil feminicidios.

También lo padecen actividades económicas, como la minería, la tala de bosques, la agricultura y el manejo del agua, sufren el viacrucis de la extorsión.

Las masacres han sido una constante, ocurrió con los jóvenes de Lagos de Moreno (Jalisco), en Zacatecas , en Michoacán, en Guerrero.

En diciembre pasado, en Texcapilla, Estado de México, los campesinos -cansados y hartos del cobro de “derecho de piso”- mataron a diez miembros de La Familia Michoacana que querían imponer un cobro de 10 mil pesos por cada hectárea de cultivo que produjeran los campesinos. El “derecho de piso” ya está presente en la mayoría de las poblaciones del país. En febrero hubo un paro nacional de transporte de carga, así como diversas protestas de operadores de transporte por asaltos y extorsiones del crimen organizado.

En Acapulco y Taxco se paralizó el transporte público. En el Estado de México, Querétaro, Veracruz y Michoacán ocurren a diario robos a transportes de carga, secuestros y extorsiones que dieron por resultado paros y protestas en las principales carreteras del país.

En Guerrero, en donde manda el compadre del Presidente, el senador Félix Salgado Macedonio, se recuerda que desde 2006, cuando fue presidente municipal de Acapulco, el Cártel de Sinaloa echó raíces, en ese tiempo representado por Beltrán Leyva.

Ahora todo parece indicar que se estaría normalizando que los grupos ligados al narcotráfico ya no solo se apoderan de sus tierras, sino que los trabajadores y vendedores ambulantes tengan que garantizar “cuotas” -a través de pagos- o participando en actividades de protesta, como ocurrió en Chilpancingo recientemente, cuando la autoridad trató de imponer medidas de contención.

En marzo de 2021 el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que “el crimen organizado controla entre 30% y 35% del territorio de México”.

Otra actividad que maneja el crimen organizado de manera creciente es el robo de combustibles, mejor conocido como “huachicol”.

Todos recordamos que en enero de 2019, el Primer Mandatario aseguraba que se había reducido hasta en 90% el “huachicol”. El 18 de enero de ese año, en medio de la escasez nacional de gasolina, ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, en la que murieron calcinadas 137 personas. Cabe resaltar que esa región continúa hasta el momento azotada por al menos siete organizaciones que pelean a muerte el control de las válvulas de Pemex.

En todo el país, según cifras recientemente publicadas por El Universal, contrario a lo que señala el Ejecutivo federal -de que se había reducido el robo de combustibles- este ilícito ha crecido 117 por ciento, de 2018 a 2024, respecto al mismo periodo de la administración anterior.

“LA IGLESIA EN MANOS DE LUTERO”

La periodista Lourdes Mendoza publicó -en El Financiero- que en Estados Unidos están en proceso investigaciones sobre casos de corrupción en México, por el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios de Morena con líderes del “huachicol”.

La indagación la realizan varias agencias, entre ellas el FBI y la DEA.

Lourdes Mendoza agregó: “He documentado cómo Mario Delgado se benefició del dinero del huachicolero Sergio Carmona, asesinado a balazos en San Pedro Garza García, así como otros que hoy son gobernadores de Morena”. Explicó que la investigación apunta a que el crimen organizado financió la campaña del presidente de Morena y no solo de él, sino también la de los gobernadores de Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Zacatecas durante las elecciones de 2021 y la de 2022 en Tamaulipas.

Las masacres, desapariciones, levantones y secuestros son notas cotidianas. El crimen organizado está creciendo y penetrando en varias actividades y en todo el país.

REGRESARÁ LA PAZ Y TRANQUILIDAD A MÉXICO: GÁLVEZ

Xóchitl, durante su campaña, afirma: “De mi propuesta de seguridad me encargo yo, no le voy a echar la culpa a Calderón, a Peña y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador.

“Esa estrategia toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país, que el territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada”, enfatiza.

Ante esto, la abandera opositora presentó su estrategia de seguridad, mediante la cual afirma regresará la paz y tranquilidad a México, y se podrá “vivir sin miedo”.

No cabe duda que la inseguridad es su bandera de campaña, no olvidemos que inició su gira desde Fresnillo, Zacatecas, ciudad con el mayor porcentaje de población que se siente insegura.

En su estrategia de seguridad, Xóchitl ha destacado que es necesario que el Estado actúe con toda la fuerza y capacidad, sin dar concesiones.

“Se acabaron los abrazos para los delincuentes”, ha expresado infinidad de veces, por lo que buscará recuperar la vocación de las Fuerzas Armadas, esto es que se desmilitarizará el país y se sacará de las tareas civiles, las cuales consideró una “ocurrencia” y “caprichos” que los distraen de sus obligaciones fundamentales.

Sobre este punto, afirma que se debe reinstaurar el honor de las Fuerzas Armadas, pues aunque se les envía a enfrentar a los delincuentes no se les da la posibilidad de actuar y llegan a ser sacados de poblaciones “hasta con escobazos”.

Sin embargo, advierte que se aprovecharán las capacidades de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad en tecnología, inteligencia y entrenamiento, dentro del marco constitucional.

Asimismo, aseguró que sin policías estatales y municipales no habrá paz, por lo que propuso invertir dinero en ellas y fundar la Universidad Nacional para la Seguridad, se duplicará la presencia de policías en estados de alto riesgo y se aumentará el salario para los agentes policiales.

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), la candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República prometió que “toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas” estará enfocada “a perseguir” a las “bandas de criminales que tienen total control de las carreteras del país”.

“Es increíble la impunidad con la que se atraviesa una camioneta, le disparan a tu conductor, hace que se frene para bajarle la mercancía y en ocasiones inclusive quitarle la vida. Ahí necesitamos la inteligencia, la capacidad del Estado para atender la inseguridad. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, quiero que lo sepan”.

EL RETO ES GIGANTESCO

Claudia Sheinbaum ya le corrigió la plana al Presidente. Señala que lo que él quiso decir fue: “Abrazos a los jóvenes y no impunidad a los delincuentes”.

Insiste en que en la CDMX se bajaron los delitos en porcentajes considerables, lo cual podría ser cierto, como también ocurrió en Yucatán (PAN) y Coahuila (PRI). Sin embargo, en el resto del país la situación es desastrosa.

Sin duda que la inseguridad es la principal preocupación de millones de mexicanos. El reto es gigantesco. Quizá la valentía de la candidata opositora y las propuestas de alcance nacional, que haga de aquí al 2 de junio, para convencer al electorado que tiene la firme voluntad de acabar o disminuir sustancialmente la inseguridad, pueda ser un factor decisivo que incline el voto en su favor, incluso de millones de abstencionistas.

Lo peor que le podría pasar a México es que las eleccciones más grandes en la historia del país puedan ser vulneradas o intervenidas por el crimen organizado.

Sería el inicio de la debacle de nuestro régimen democrático constitucional. Seguro que los millones de ciudadanos que participarán en los comicios no lo permitirán. Por el bien de México, primero la democracia.

***Académico y consultor.