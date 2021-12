Con April Go-zas siempre la mejor Nochebuena

Su mejor cualidad: un cuerpo escultural al natural * “Me duermo únicamente con una bata encima sin nada abajo. A mí me gusta sentir esa sensación de libertad sin opresión, pero a la vez estar calientita, expresa la bella modelo mexicana

POR JOVIRA

Hablar de April Go es mencionar a una chica que transmite seducción, erotismo y pasión en su máxima expresión.

Esta bella modelo sí que no transporta al paraíso celestial, además de poseer una cualidad que no todas las mujeres hermosas tienen: es un cuerpo escultural y todo al natural, una guapérrima sin cirugía alguna, nada de plástico tiene.

Nacida en la Ciudad de México, se considera multifuncional, pues ha trabajado en diferentes facetas y para lograr sus metas no le importa perder el glamour.

Go rompe el mito de las mujeres bonitas, pues su belleza no está peleada con su coeficiente intelectual.

Es una persona muy ocupada, se siente feliz en lo que hace, tanto en lo laboral como personal, pero la carrera de modelo es la pasión de su vida.

Go ratifica, gracias a su sensualidad y a su ‘pechonalidad’, que ‘Sin senos sí hay paraíso’.



Ella pone la muestra de que no hace falta tener exuberantes senos para ser una mujer con una figura escultural, al contrario, es la Bo Derek mexicana, “10, la mujer perfecta”.

Así que ya sin más preámbulos, iniciamos la entrevista con una mujer guerrera y valiente, que lucha por sus sueños y que día tras día supera toda adversidad que se le presente.

— ¿Cómo llega April Go al mundo?

“Nací como todas los bebés, en traje de Eva, jajajaja, un 12 de abril en el Sanatorio Durango, ubicado en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Actualmente vivo por el rumbo de la alcaldía Tlalpan”.

— ¿Qué te gusta de los hombres?

“Que sean caballerosos, que sean tiernos, que tengan detalles que me sorprendan, amables, respetuosos, que les guste su trabajo, responsables, que recuerden lo que les platico, que se acuerden de mi cumpleaños, que huelan rico, que tengan bonitos ojos y abracen rico.



“También que me abran la puerta del carro si me invitan a salir y que se esmeren por gustarme”.

— ¿Qué te disgusta de los hombres?

“Que me ignoren, que digan leperadas, que no platiquen, que sean muy serios, que les huela la boca, que mientan”.

— ¿Cuál es tu reto en la vida?

“Mira, yo quiero contribuir con un pequeño grano de arena a este planeta para poder dejar un mundo mejor, ya sea con el vegetarianismo, ayudando a niños en situación de calle, plantando un árbol o cualquier otra situación que pueda mejorar, aunque sea un poquito este mundo.

“También tratar de estar siempre en ‘mood happy’, disfrutar cada momento que pueda pasar junto con mi familia y amigos. Siempre estar estudiando algo nuevo y aplicarlo en mi vida en mi día a día”.



— ¿Cuál es tu mayor deseo?

“Vivir una vida de ensueño con el amor de mi vida”.

— ¿Tus aspiraciones en el mundo del modelaje?

“Me gustaría intentar todos los tipos posibles, no sólo lingere o budoir. Quisiera más pasarelas. Intentar con alta costura, joyas, gala, cosplay, experimentar con cada uno de ellos y tener la oportunidad de expresar algo diferente en cada uno con su propia historia.

“En los últimos años he tenido participación como extra para algunas televisoras como Argos, Imagen, TV Azteca, Televisa y en agencias como Elke Garda, Accota, Eterno Casting, talento Eslabon.

“Actualmente me dedico al 100 por ciento a mi carrera profesional, pero no descarto la posibilidad de regresar a los escenarios y telones, pues son mi otra gran pasión, además de que está en mis planes incursionar en el mundo de la conducción y locución”.



— ¿Te duermes con ropa todas las noches?

“Me duermo únicamente con una bata encima sin nada abajo. A mí me gusta sentir esa sensación de libertad sin opresión, pero a la vez estar calientita”.

— ¿Qué es más importante: el juego o el juguete?

“Sin duda que el juego, ese coqueteo y ese deseo previo a hacer el amor es todo lo que se necesita para divertirse en el juego que todos jugamos”.

— ¿Qué lección te dejó la pandemia?

“Sé que todos hemos pasado 2 años muy difíciles por la pandemia que seguimos viviendo. Lamento profundamente las pérdidas de familiares y amigos que todos hemos tenido y a la vez celebro el milagro de la vida por los que lograron vencer el bicho, como mi mami, que estuvo colgando de un hilo y gracias a Dios lo logró; sé que no todos corrimos con la misma suerte, por lo cual me siento afortunada y a la vez con pena por empatía hacia el dolor de los que sufrieron pérdidas de familiares”.

UNA ARTISTA ALTRUISTA

Cabe señalar que esta hermosa modelo nos regaló su fórmula para lograr sus metas, al hacer hincapié en que el compromiso + el respeto + el amor trae como consecuencia el éxito.



April es también una artista altruista, pues en cada fin de año recauda fondos para llevar regalos a casas hogar, aunque en los dos últimos años fue complicado por la pandemia.

Sin duda alguna que Go es la envidia de las mujeres y el sueño de los hombres… en donde quiera que se presente siempre llama la atención… y más de la pupila masculina.

Definitivamente April reúne todas las cualidades de una mujer linda y además llena de muchas virtudes… Es el paraíso terrenal para deleite de la pupila masculina… Una belleza al natural que tarde o temprano será la estrella más brillante del universo artístico.. Al tiempo.