¿López-Gatell enfrentará la justicia en la próxima administración?

Su principal protector se va a la quinta La Chingada * El exsecretario de Salud está solo, sin fuero y sin cargo alguno en el gabinete presidencial * Es pública su errática actuación frente a la pandemia de Covid-19; el resultado, más de 800 mil muertos * Tiene en su haber al menos 10 denuncias, entre ellas la de Javier Coello Trejo

ALFREDO IBÁÑEZ

Sin fuero y sin cargo alguno en el gabinete presidencial, Hugo López-Gatell está solo.

Su principal aliado en pocas semanas dejará el cargo y se retirará a su quinta “La Chingada”, situada en Palenque, estado de Chiapas.

Ha llegado el momento de que enfrente la justicia por el exceso de muertes ante la pandemia de Covid-19 en México.

El exsubsecretario de Salud fue protegido férreamente, pese a su fatídico desempeño frente a la oleada de contagios; gradualmente ha perdido amigos, a sus protectores, hoy políticamente está debilitado.

Hugo López-Gatell tiene en su haber al menos 10 denuncias, todas ellas por considerar que su desempeño frente a la pandemia no sólo fue insuficiente, sino que además promovió acciones que derivaron en la muerte de miles de personas.

Ninguna ha procedido, los familiares de las víctimas se han topado con el muro de la complicidad, de la impunidad. Incluso hay una en la que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República continuar con la investigación contra el exfuncionario de salud, sin embargo, corrió la misma suerte, no fue tomada en cuenta, está archivada, pero sigue vigente.

Quién no recuerda sus desatinadas declaraciones en plena pandemia como negar el uso de las mascarillas, cuando jugaron un papel importante para evitar el contagio y propagación del Covid-19.

El entonces subsecretario de Salud hizo a un lado la evidencia científica que recomendaba el uso de cubrebocas para evitar el contagio, un hecho que fue apoyado por el Presidente, quien durante una de sus tantas Mañaneras sostuvo que no la utilizaba porque Hugo no se la recomendaba.

Acaso cree el exsubsecretario de Salud que la población ya olvidó que retrasó la vacunación, que permitió la realización de eventos masivos, pese a que los expertos internacionales en tema de salud advirtieron el riesgo de contagio.

Mal intencionado como siempre, a escasos tres días de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como pandemia, permitió que en la Ciudad de México, donde había más contagios y muertes, se llevara a cabo el festival Vive Latino: el resultado, decenas de contagiados e incluso se reportó que uno de los policías encargados de la seguridad del evento, días después perdió la vida a causa de ese padecimiento.

Pero no sólo eso, de igual manera desestimó el uso de las pruebas rápidas, no obstante que organismos internacionales la recomendaban, estos pedían pruebas para detectar a los enfermos, actuar lo antes posible y cortar la cadena de contagios; pues bien, el exfuncionario de Salud contravino esa recomendación internacional.

El protagónico Hugo López-Gatell, el amante de los reflectores, también optó por retrasar los filtros en los aeropuertos. En suma, actuó de manera irresponsable.

El resultado de su doloso trabajo: miles de hogares enlutados, proliferación de infantes huérfanos porque ambos padres murieron, en fin, nada más y nada menos que 801 mil 342 muertes, cifra muy por encima de lo proyectado.

Pese al mal manejo de la pandemia, López-Gatell fue y ha sido elogiado por el Presidente, en su momento incluso lo calificó como un profesional, un científico de primer orden. Lo hizo intocable.

Corresponde ahora a las instancias de justicia atender las denuncias interpuestas contra el exfuncionario, fincarle responsabilidades en caso de así probarse, máxime que México fue uno de los países donde más decesos se registraron, se ubicó en el cuarto lugar a nivel mundial.

Las denuncias están, es acusado de omisión, uso indebido de la función pública y de negligencia. Si bien algunas de ellas fueron desechadas, declaradas como que no había delito que perseguir, una en particular sigue vigente.

De haber voluntad para llevarlo ante los tribunales, con esa basta, es la promovida por el abogado Javier Coello Trejo, quien representa a la familia del señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez, el cual falleció por ese padecimiento en el 2020.

No obstante, la serie de pruebas de que el exsubsecretario de Salud tuvo un mal desempeño frente a la pandemia, ha sido protegido con el manto de la impunidad, no se ha tomado en cuenta el dolor de los miles de personas que perdieron a sus familiares, simplemente no hay empatía, se ha desestimado el caso y se ha privilegiado la impunidad.