Mero trámite la reforma al Poder Judicial

La iniciativa presidencial va y en septiembre estará lista * El objetivo es que nadie gane más que el Presidente, de igual manera se busca disminuir de 11 a 9 el número de ministros, poner fin a su pensión vitalicia y sobre todo que sean elegidos a través del voto popular * Sheinbaum decidió compaginar la experiencia con la preparación académica * Sin solución el quebranto financiero del ISSEMyM

ALFREDO IBÁÑEZ

En septiembre próximo se prevé sea aprobada la reforma al Poder Judicial, todo indica que es mero trámite, no hay nada que lo pueda impedir.

Las recientes encuestas que mandó aplicar Morena arrojaron de manera contundente que la población está en favor de que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por legisladores, sean electos directamente por el pueblo a través del voto.

Las casas encuestadoras De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena, las responsables de llevar a cabo el sondeo.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, dijo que el 75 por ciento de los encuestados señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la ciudadanía. Asimismo, el 81 por ciento manifestó estar de acuerdo para que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial.

Como puede advertirse, la población optó por un cambio, está por la reforma al Poder Judicial, y bajo ese tenor Norma Piña junto con los ocho ministros afines a ella, a los partidos de oposición y a un selecto grupo de empresarios, está con un pie en la calle. Pronto tendrán que dejar el cargo.

Con la reforma que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora Sheinbaum Pardo toma como suya, se contempla reducir el salario de los magistrados, los cuales al mes perciben 700 mil pesos.

El objetivo es que nadie gane más que el Presidente, de igual manera se busca disminuir de 11 a 9 el número de ministros, poner fin a su pensión vitalicia y sobre todo que sean elegidos a través del voto popular.

Como puede advertirse la reforma al Poder Judicial va, sólo es cuestión de tiempo.

CLAUDIA SHEINBAUM COMPAGINA EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN ACADÉMICA EN SU GABINETE

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, presentó parte de su gabinete y destacan Marcelo Ebrard, quien va a la Secretaría de Economía; Ernestina Godoy, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, y Juan Ramón de la Fuente va a Relaciones Exteriores.

La lista la completan Rosaura Ruiz, en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Alicia Bárcena, a la Secretaría de Medio Ambiente, y Julio Berdegué, a la Secretaría de Agricultura.

Será el próximo jueves cuando dé a conocer a otro grupo de quienes la acompañarán en su sexenio.

Por ahora destaca que decidió compaginar la experiencia con la preparación académica.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, OMISO ANTE QUIEBRA DEL ISSEMyM

Al menos 7 mil personas no han recibido su pago de pensión por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); pese a las permanentes demandas y manifestaciones públicas de los afectados, el gobierno de Delfina Gómez no ha podido resolver el problema.

En campaña la ahora gobernadora prometió rescatar a ese organismo.

“Lo vamos a sanear para asegurar el servicio de salud a los más de 378 servidores públicos”, advirtió en su momento.

Han transcurrido más de 9 meses del gobierno de Morena que encabeza Delfina Gómez y no hay ninguna solución, prevalecen las viejas demandas de los afiliados, como es la escasez de medicamentos, insuficiente personal médico y el quebranto financiero, lo que le impide cumplir con su obligación de entregar el pago de las pensiones.

El actual gobierno sabía perfectamente del adeudo de más de cinco mil 100 millones de pesos que tiene el ISSEMyM; en su afán de ganar la simpatía de los electores, sostuvo una y otra vez que en cuanto asumiera el cargo procedería a su rescate.

Pues bien, ya son varios meses de que tomó el control del gobierno del Estado de México y no sólo no lo ha saneado como prometió, sino que no ha hecho absolutamente nada para sancionar a los culpables.

Los dineros de esa deuda millonaria tuvieron un destino, hubo quien se enriqueció con las aportaciones de los trabajadores, sin embargo, el gobierno morenista le apuesta a la impunidad, a la complicidad.

Quién no recuerda los discursos incendiarios de la gobernadora. En las plazas públicas advertía que iba a terminar con la larga noche del PRI en el Estado de México, gobiernos, decía, que se significaron por el abandono y la corrupción.

Esos gobiernos corruptos que quebraron al ISSEMyM y sus ex directores son intocables.

Será acaso porque están inmiscuidos ex gobernadores y la línea del gobierno de Morena es no tocarlos.

En concreto: Muchas promesas y pocos resultados del actual gobierno estatal.