Alicia Sanz, un volcán de España en erupción

La sucesora de Penélopez Cruz en Hollywood * Tiene tres virtudes indispensables: Guapa, educada y los pies bien puestos en el suelo

POR JOVIRA

Puede que todavía no te suene su nombre, pero te recomiendo que lo vayas apuntando.

La bella Alicia Sanz no es sólo una más de los cientos de actores españoles que transitan por las artísticas calles de Los Ángeles. Es la que, probablemente, tenga más papeletas para suceder en el trono a Penélope Cruz.

Dispuesta a probar suerte en Hollywood, hace dos años que se instaló definitivamente en los colinas más mediáticas del mundo.

“Vine en 2013 a visitar a un amigo y decidí que algún día me mudaría”, comenta la actriz seductora.

Tiene tres virtudes indispensables: Es guapa, educada y tiene los pies en el suelo.

Sanz nació en Ceuta, se mudó a Madrid para estudiar en la escuela de interpretación de Juan Carlos Corazza y que tardó dos horas en llegar a su primera audición en Los Ángeles porque aún no tenía coche y tuvo que tomar un autobús.

“En Hollywood triunfa el que más aguanta. En mi caso, durante un año hice cien audiciones de las cuales sólo me cogieron en tres”, añade.

‘Reality High’, una película original de Netflix, ha sido uno de los últimos proyectos de la actriz.

Sobre su mudanza a Estados Unidos, expresa: “Hay más trabajo y es una industria mucho más amplia. Aunque esto no quiere decir que no quiera trabajar en España. Siempre busco proyectos allí, pero aquí en Los Ángeles todo va muy rápido y si no estás las oportunidades pasan de largo”.

Sabe que lo mejor está por llegar.

“Estoy pendiente de un proyecto muy importante, de momento todo va despacio, pero te aseguro que si consigo ese papel, será mi momento”, dice segura de sí misma.

El éxito está cerca, tiene pendiente de estreno dos películas en las que se codea con grandes nombres. En ‘Billionaire Boys Club’ trabaja junto a Ansel Elgort, Suki Waterhouse, Emma Watson, Rosanna Arquette y Kevin Spacey. En el otro, ‘Puberty’, une su talento al de las jóvenes Abbie Cornish y Rainey Qualley (hija de Andie MacDowell).

No lo olvides, recuerda que un volcán llamado Alicia Sanz está a punto de entrar en erupción.