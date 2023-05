Musicalmente la cantautora Martha Chávez es un Sol de Oro

Muy emocionada, agradeció la distinción como un reconocimiento a su ya larga trayectoria profesional por más de veinte años

TOM ROMA

La cantante, compositora y hermosa Martha Chávez llegó a la Ciudad de México para estar de forma puntual en la entrega anual del Sol de Oro que organiza el Círculo Nacional de Periodistas (Cinpe), A. C., a lo más destacado del ambiente artístico.

Al evento acuden los mejores cantantes, actrices, actores, grupos musicales y todo lo que concierne al mundo de la farándula.

El ambiente cálido, alegre, suntuoso y entretenido imperó en todo momento en esta LVIII Edición de la Entrega Anual del Sol de Oro, en donde Martha Chávez abrió el programa en el escenario principal, aunque el grupo musical 10 Pianos inició el evento en la pista.

Los 10 Pianos y Martha Chávez fueron los primeros en recibir su correspondiente estatuilla luego de las agradables palabras de Sergio Castelazo, presidente del Cinpe, quien destacó la importancia de reconocer el trabajo de actores, actrices, cantantes y grupos musicales que ambientan las fiestas y eventos que se llevan a cabo semana tras semana en todo el país y más allá de las fronteras.

AGRADECIDA Y EMOCIONADA

Muy feliz, Martha Chávez agradeció la distinción con su persona para reconocer su trayectoria profesional a lo largo de más de veinte años.

La cantante, originaria de Los Angeles, California, USA, nos comentó estar muy emocionada y al borde de las lágrimas al momento de recibir su galardón, pues nunca imaginó que México la iba a recibir con homenajes.

Confiesa a IMPACTO ser muy sentimental, llora de alegría y también de tristeza, aunque predominan en su vida las cosas buenas y positivas.

Antes de iniciar el programa, Martha Chávez caminó hacia el Paseíllo de las Estrellas, en donde ya la esperaban cámaras y micrófonos de medios de comunicación para escuchar sus palabras la distinción otorgada.

La cantautora fue la reina de la noche, con la emoción a flor de piel, alegre, muy segura de ella misma, irradiando su gran personalidad, ataviada en un precioso vestido en color coral.

‘DESDE NIÑA SOÑABA CON EL ESCENARIO’

En exclusiva para esta Casa Editorial, dice que la interpretación la trae en la sangre, “más que nada por el amor a la música”.

Agrega que desde su infancia escuchó a su papá, a sus hermanos, tíos y vecinos cantar la música mexicana, y eso le motivó iniciar desde niña su carrera artística.

“Formé un grupo musical y lo conformaron mis vecinas como coreografía y yo cantaba”, añade.

— ¿Te gusta que la gente te reconozca en la calle, en el centro comercial y por donde camines?

“Claro, la mayor parte de esos momentos regalo discos a la gente y los doy con autógrafo, pues me da mucho gusto que me saluden”.

— ¿Imaginaste los grandes escenarios para ti?

“Sí, desde niña tuve la meta de subir al escenario para que la gente me aplaudiera y eso se ha cumplido. He recibido muchos reconocimientos en varias ciudades y eso me llena de alegría, pero más por el cariño que recibo a diario del público.

“Amo Guatemala, Colombia, Medellín. Ahí me tratan como una reina y eso hace que me sienta colombiana; soy americana, pero me siento colombiana”.

— ¿Quiénes fueron tu inspiración para cantar?

“Primero mi papá, porque le gustó cantar como Vicente Fernández; a mí me gustaba escuchar en la radio a Lupita D´Alessio, Yuri, Lola Beltrán, Lucha Villa, y como crecí entre mariachis, pues creció mi gusto por la cantada”.

— ¿Te gusta que te comparen con Jenny Rivera?

“Para mí es un honor que me comparen con ella, pero yo canto mis propias melodías, me gusta que la gente reconozca que soy original; me gusta escucharme en la radio, que la gente en la calle me reconozca y me gusta el ambiente en el que me desenvuelvo”.

La verdad, entrevistar a Martha Chávez fue un honor, sobre todo por conocer a una gran mujer, original ciento por ciento, artista humana, sencilla, guapa y hermosa, unos conceptos que la mayoría de los artistas lo pierde cuando les llega la fama.

Por todo esto y más, a la cantautora Martha Chávez le auguramos mejores momentos, más éxitos y reconocimientos.

Felicidades Martha, eres grande entre las grandes y la estrella más brillante del universo artístico.