Once años del “Dios de las Extensiones” creando cabelleras espectaculares

Se trata de Gerardo Espinosa, el mejor extensionista de México, alumno de Daniel Urquiza, “El Rey de las Extensiones”

KARLA GARCÍA

En una noche de gala, Gerardo Espinosa, el creador de cabelleras espectaculares, cumplió 11 años de hacer felices a celebridades con su magistral labor de hacer arte con el cabello.

Durante una noche de alegría, el llamado “Dios de las Extensiones” ofreció una espectacular velada en familia, amigos, clientas y la asistencia de las famosas youtuberas Mónica Murillo y Estefanía Navarro, así como Michael Bonnes.

El participante en programas de televisión como “Venga la Alegría” pronunció las siguientes palabras que conmovieron a los asistentes:

“Hola soy Gerardo Espinosa, creador de Ge Extensions, y dicen por ahí El Dios de las Extensiones.

“Acompáñenme a ver el comienzo de este gran sueño. Fue en 2012 cuando conocí el mundo del cabello. En ese momento no tenía ni idea de lo que es el proceso de las extensiones de cabello o para pronto era un novato.

“Sin embargo, el destino me puso en el camino a la persona que hasta hoy agradezco y llevará siempre mi admiración, a pesar de que fue un final no tan grato; esa persona fue mi maestro y fue el que me dio las bases y los secretos para ahora ser el mejor extensionista de México: Daniel Urquiza. Besos hasta el cielo.

“A partir de ahí comenzó esta historia que es muy larga y podría contarles miles de anécdotas, pero solo compartiré un poco de ellas. He recorrido un camino que no ha sido fácil. Ha estado lleno de tropiezos, retos, gente que no creyó en mí, puertas que toqué y que no se abrieron.

“Días y noches de hacer un plan para lograr este sueño, burlas y saboteos; gracias a ello encontré fuerza en mi interior y todos esos pensamientos negativos los convertí en mi máximo poder que es creer en mí, éste ha sido mi mayor desafío, del cual he obtenido frutos, bendiciones y he conocido personas extraordinarias.

“Agradezco a Dios, al Universo y mis dos ángeles que me guían desde el cielo: abuela, papá, los amaré eternamente. No imaginé hasta donde podría llegar y, sin embargo, sigo en el camino, sorprendiéndome por qué sé que para Ge Extensions vienen cosas mejores.

“Gracias a mis fieles clientas que me han brindado su confianza para crearles cabelleras espectaculares; gracias, amigos, familia y a David, quien me ha acompañado desde el inicio de esta aventura.

Podría seguir compartiéndoles anécdotas, pero pues estamos de fiesta, celebremos la vida, la salud y éxito que nos depara porque Ge Extensions llegará muy lejos. Y ahora preparen todos sus copas y brindemos por 11 años de esta aventura, los quiero, bye”.