Acusación contra Peña Nieto, ¿cortina de humo y circo?

En todo su derecho, el Presidente defiende a su hijo; sin embargo, luego llama “hitleriano” a un distinguido mexicano * “Lo perdono. Dios lo bendiga. Pero que primero bendiga a México”, le responde el publicista Carlos Alazraki * En sus pleitos verbales, el Ejecutivo maltrata la investidura presidencial; desviar la atención de lo grave, el objetivo * En su apogeo, el juego de las “corcholatas y el destapador”: Adán Augusto, garantiza protección; Marcelo se sacudiría la paternidad; Claudia, ni fría ni caliente; Ricardo vende caro su amor

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Esta semana se inició con un enfático “…EL PROBLEMA ES CONMIGO, NO CON ÉL”, del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue su respuesta al bullying al que fue sometido su hijo Jesús -menor de edad- por tener sobrepeso. Y, por supuesto, razón no le falta. Nos sumamos a ese enojo y reclamo. CON LOS NIÑOS NO. Así tiene que ser.

En todo caso, para el gobierno debe ser muy fácil saber quién filtró la foto del hijo del Primer Mandatario, pues se trataba de un evento muy privado, un juego de beisbol del Presidente al que muy pocos tuvieron acceso. ¿Quién fue?

En su declaración hay, sin embargo, algo implícito. Al aceptar que el problema es con él, admite que su

relación no está bien con un gran número de mexicanos. Pensemos en alrededor del 50% de la población, si tomamos los recientes números de aceptación que tiene el Mandatario y que están por el 52%. Obvio que López Obrador se refiere más que nada a la clase política, a los partidos opositores, mas no se soslaye que la mayoría de críticas y ataques en las redes sociales es del grueso de la población.

El dicho del Presidente es algo así como “el que se lleva se aguanta; y yo aguanto vara si es conmigo” (interpretación personal de este servidor). Esto me parece válido, en verdad, para cualquier persona, pero tratándose del Presidente es algo no digno de su investidura. No puede ponerse a la altura de sus detractores, tengan razón o no; pero AMLO incluso va más allá, pues no son pocas las ocasiones en las que él mismo inicia las confrontaciones, descalificaciones e insultos.

O cómo podría entenderse la dura censura que lanzó contra el publicista y articulista Carlos Alazraki, a quien calificó de tener un pensamiento HITLERIANO.

¿Dónde quedó la altura de miras para responder a una crítica a su administración? Un distinguido mexicano, como lo es Alazraki (se esté o no de acuerdo con su forma de pensar), no puede ni debe ser juzgado de esa manera tan cruel, siendo que este personaje es de origen judío, pero no por ello menos mexicano. El final de una carta de respuesta de don Carlos es muy duro y elocuente (aunque sin descalificaciones ni ataque racial): “Lo perdono por sus insultos y ofensas. Porque usted no sabe lo que hace. Dios lo bendiga. Pero PRIMERO, que BENDIGA A MÉXICO”.

¿Qué necesidad de exponerse a algo así? Aunque difiero con el publicista en que el Presidente no sabe lo que hace. Claro que lo sabe y una hipótesis tanto de este último tema como el de su hijo es en sentido de desviar, como es su costumbre, la atención de los asuntos verdaderamente importantes para México, como son la inseguridad, la inflación y el cuestionado éxito de las obras emblemáticas de la 4T, léase el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas.

“Con los hijos no”, estamos de acuerdo. “El pleito es conmigo” es una retadora invitación. Así las cosas, cuál sería el posicionamiento oficial en respuesta a los padres de familia que con sobrada razón han gritado una y otra vez ¡CON NUESTROS HIJOS NO!, pues las medicinas contra el cáncer de sus pequeños no llegan o son insuficientes.

Al revire de nosotros “tenemos otros datos” del inquilino de Palacio Nacional y de los responsables en materia de salud, hay infantes que han perdido la vida, sí que han muerto por falta de atención y medicamentos. Esos papás, los hermanos y demás familiares de los pequeños tienen mucho qué decir y protestar acerca de esta inhumana irresponsabilidad del gobierno.

¿CON LOS HIJOS NO? ¿Y ENTONCES? O se trata sólo de un excluyente “con mi hijo no”.

INFLACION Y LAS CORCHOLATAS

Otro tópico igual de surrealista es el que tiene que ver con la carestía, la inflación y la desaceleración económica. Lo anterior se traduce en lo que la población bien conoce y más padece: POBREZA. Para enfrentar la crisis, la presente administración ideó un plan (muy pedorro, para robarle la expresión a Gerardo Fernández Noroña) anticrisis con las tiendas departamentales que nadie ve por alguna parte ni experimenta en sus bolsillos. Imagine el alcance de esa estrategia cuando en esa canasta de artículos de primera necesidad no están incluidas las tortillas. Es decir, ya las consideran como alimento de lujo, a la par con la carne de res.

Y lo paradójico del asunto es que el Presidente y los integrantes de su gabinete, en lugar de estar concentrados en cómo resolver este grave problema (porque lo es para la mayoría de mexicanos), su atención y esfuerzos están enfocados ya no en el presente, sino en cómo retener el gobierno rumbo a las elecciones del 2024.

¿Será que AMLO ya tiró la toalla y mejor se enfoca en asegurar que su proyecto se extienda otros seis años? Esto le permitiría que sus cambios constitucionales y transformaciones no se vengan abajo (al respecto, un posible candidato opositor a la silla grande ya advirtió que él echaría por tierra el nuevo aeropuerto).

Pero más que nada, al prolongar el gobierno morenista, AMLO tendría garantizado un manto de impunidad por posibles violaciones que pudiera haber cometido durante el sexenio. Así como ahora AMLO protege a Enrique Peña Nieto (no de manera gratuita, sino sólo ellos saben a cambio de qué), del mismo modo Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández lo harían por su jefe, líder y DESTAPADOR.

¿Es nuestra imaginación? En absoluto. Al revivir López Obrador a uno de sus hombres más cercanos y leales durante toda su carrera, como lo es César Yáñez (a quien castigó por tener una boda “fifí” al inicio de la gestión), revela dónde están sus pensamientos y estrategias. Este movimiento de ajedrez tiene el claro objetivo de fortalecer y dar seriedad, ahora sí, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la carrera de Morena por la Presidencia. Por añadidura es tabasqueño. Pero más que eso, es quien con los ojos cerrados obedecería a quien para entonces sería “su exjefe”.

Porque nadie dude que Marcelo Ebrard se le rebelaría y daría un toque personal a un eventual gobierno, buscando sacudirse la paternidad de AMLO.

Claudia está a la mitad de las anteriores opciones. Ni fría ni caliente. Como que sí, pero quizá no. No da color, aunque es sabida su lealtad a quien la llevó a la gubernatura de la Ciudad de México.

Ricardo Monreal no tiene alguna posibilidad para “la grande” en Morena. En otro partido, tal vez, aunque con posibilidades ínfimas de ganar. Al final quizá acepte un chapulinazo a la Cámara Baja o intentar contender por la CDMX. Vende caro su amor, como ya lo ha hecho costumbre.

Y mientras esto consume las ideas del Ejecutivo y allegados (para eso no se les paga), esto es lo que padece el grueso de la población: un alza galopante en los precios de los principales alimentos y en las tarifas más importantes. El acumulado anual ya superó el 7.5% y es por ello que el Banco de México subió la tasa de interés a 7.75 en su intento por contener la escalada de precios. Y que conste que ninguno de los estudios existentes sobre la inflación se ajusta a la realidad, esa que padecen los consumidores. Pollo, carne roja, verduras, frutas, huevo y tortillas, entre otros, no paran de subir. ¿Y la gasolina? ¿Y el transporte público en la capital? Porque ese pesito, como lo minimizan, equivale a un aumento del 20%.

Así transcurrieron estos días y por cuestiones de tiempo y de la entrega de estas líneas (jueves por la noche), no pudimos incluir lo de la Refinería Olmeca (Dos Bocas). Podemos imaginarlo, pero que sean los hechos los que hablen por sí solos. De entrada, se inaugura una refinería que NO REFINA. Así como lo lee. Igual que el aeropuerto “internacional” de Tecámac que no recibe vuelos ni hay forma de cómo llegar y salir de él.

Sí, que Dios nos bendiga a todos, pero PRIMERO A MÉXICO.

