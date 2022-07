No intervengas en 2023 ni en 2024

Es responsabilidad de quien gobierna procurar la justicia * Favorecer la paz y la concordia en la convivencia social es lo que menos hace el Presidente AMLO, pues todos los días se confronta con personas, medios de comunicación, instituciones y, ahora, hasta credos. “Están fracasando”, dijo el Episcopado Mexicano

GALIO GUERRA

“Ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner, ja ja ja”: Andrés Manuel López Obrador

La semana pasada comentamos en este mismo espacio del proditorio asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. De la vergonzosa respuesta de la gobernadora panista Maru Campos y de la total indiferencia del gobierno federal al “incidente”, como dijera la Sheinbaum.

Bueno, hace ocho días comentamos también de las duras palabras del Papa Francisco al referirse al caso con un “cuántos asesinatos en México”.

Pero la respuesta de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana aún no se había dado, ésta surgió en el funeral de ambos padres. Y, con ello amigos, empezó el deleznable ataque desde las Mańaneras contra la Iglesia, esa que dice el Presidente López Obrador, “está apergollada por los neoliberales”.

POSTURA DE LA IGLESIA

Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), condenó el homicidio de los padres y el guía de turistas, al tiempo de que pidió al gobierno federal que cambiara su estrategia eslagonera de ‘abrazos y no balazos” que, hasta el momento, ha dejado más muertes violentas que en el sexenio del panista Felipe Calderón, y de mantener la tendencia superará, también con creces, al de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Monseñor Castro señaló “Los índices de violencia y estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz”.

En un comunicado de prensa los obispos del país pusieron el dedo en la llaga al mencionar: “El crimen se ha extendido por todas partes trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad (…), se ha adueñado de las calles con niveles de crueldad inhumana en ejecuciones y masacres que han hecho de nuestro país uno de los lugares más inseguros y violentos del mundo”.

Es menester recordar, apunta el diario español “El País”, que en la última década han sido asesinados en México 27 sacerdotes, incluidos los religiosos jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, acribillados en la iglesia de Cerocahui, en la sierra Tarahumara.

“Esta realidad de violencia nos golpea, nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos”… “Es responsabilidad de quien gobierna procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social”.

En este punto quiero hacer especial énfasis en “procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social”, porque es precisamente lo que no hace el Presidente López Obrador, ya que todas las mañanas abre nuevos frentes de batalla contra personas, medios de comunicación, instituciones y, ahora, hasta credos. “Están fracasando”, dijo el Episcopado Mexicano.

Tal vez lo que más irritó al señor López fue que los prelados se “atrevieron” a hacer un llamado a los criminales, a los que pidieron “sensibilícense ante los lamentos de sus hermanos. En nombre de Dios ¡basta de tanta maldad y odio!, todos queremos la paz”.

Y, pues recordarán ustedes, a los delincuentes se les respeta, “porque también son seres humanos”, no importa que hagan leva de jóvenes y niños para engrosar sus filas de dealers, halcones o sicarios. No importa que maten hasta a familias completas, que descuarticen a sus víctimas o disuelvan sus restos en ácido. No importa que hagan porque “también son seres humanos”. Eso amigos, eso, es lo que seguramente detonó la irá de López Obrador, quien respondió furibundo.

¿QUÉ QUIEREN LOS SACERDOTES?, PREGUNTA LÓPEZ OBRADOR

Uy, no le hubieran tocado esa pieza los prelados a López Obrador, porque su respuesta fue y ha sido de total enfrentamiento con la Iglesia Católica, a la que acusó de estar “apergollada” por la oligarquía y censuró que no condenara las matanzas en los sexenios del neoliberalismo.

Directo, López, se les fue a la yugular a los prelados y preguntó desde el atril de la Mañanera: “¿Qué quieren los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron (los sacerdotes) con Calderón de esa manera?, ¿por qué callaron cuando se ordenaron las masacres cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica, o sea sacerdote”, ¡zaz!

López Obrador se comprometió a qué dará una respuesta directa a todos sus adversarios, al enfatizar que no cambiará su estrategia de “abrazos y no balazos”. Ya antes había advertido: “La paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia. Vamos a dar resultados, de cómo vamos avanzando, y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo ‘¡qué barbaridad, nunca ha habido tanta violencia como ahora!’. Pues no es cierto”.

Reprochó a la Iglesia que sea hasta ahora, en su administración, que levante la voz y censure los homicidios y masacres, y antes guardara silencio.

“Todos esos no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplicaban el ‘mátalos en caliente’, cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos. Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”.

Es increíble la ignorancia supina del señor López, máxime cuando tiene a una historiadora a su lado. Seguramente le pasaron por alto los curas Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, el padre Miguel Agustín Pro, y todas las víctimas de la persecución cristera.

Claro, todo es cuestión de enfoques y de quién tiene otros datos. Así las cosas, hasta el momento.

ALEJANDRA DEL MORAL ENTREGÓ CANASTAS ALIMENTARIAS MEXIQUENSES

En una gira de trabajo por Huehuetoca, Hueypoxtla y Teoloyucan, la secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, entregó apoyos del programa Canastas Edomex, además de inaugurar las Jornadas de Familias Fuertes, con la finalidad de acercar servicios como gerontología, jurídicos, medicina general, entre otros, a las familias de esta región de la entidad.

Del Moral Vela apuntó que como parte de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a los mexiquenses, se encuentra el programa Canasta Edomex, el cual permite que las familias tengan un apoyo en estos tiempos en donde los precios de los productos de la canasta básica han aumentado.

“Decirles de parte de Alfredo Del Mazo, que aquí seguiremos dando la batalla, minuto a minuto, día a día, mes con mes, para que las Canastas Edomex de Familias Fuertes sigan llegando a las familias mexiquenses”, expresó a los beneficiarios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social señaló que el eje central de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza son las mujeres, porque al fortalecer a este sector de la población se fortalece a las familias mexiquenses.

Destacó que el Gobierno del Estado de México está comprometido con las mujeres, porque donde hay mujeres fuertes hay familias fuertes, porque son ellas los pilares de la casa, al estar al pendiente de sus hijos, convirtiéndose en enfermeras, maestras y doctoras.

En este sentido, puntualizó que siete de cada 10 pesos del presupuesto estatal son para programas sociales y seis de cada 10 beneficiarios son mujeres.

“Siempre hay una mujer que está al pendiente de lo que pasa en la casa, y hoy queremos decirles a ustedes, no están solas. Que el gobernador Alfredo Del Mazo nos ha instruido que trabajemos todos los días sin descanso para que ustedes sepan que no están solas”, afirmó.

“Nosotros trabajamos todos los días para que ustedes estén mejor, para que ustedes sepan que mujeres fuertes hacen familias fuertes”, enfatizó.

Del Moral Vela sostuvo que es mediante el acercamiento con los mexiquenses como se puede conocer lo que se hace bien y lo que se puede mejorar, y destacó que programas como el de canastas alimentarias se llevan a cabo por la confianza que la población deposita en la administración estatal.

Asimismo, aseguró que se trabaja para que este tipo de acciones y programas sigan creciendo y sean más mujeres y hombres los beneficiados.

En esta gira de trabajo, Alejandra Del Moral también agradeció la labor conjunta de los ayuntamientos de Teoloyucan, Huehuetoca y Hueypoxtla, a quienes reiteró que la administración estatal seguirá trabajando de la mano en beneficio de los habitantes de estos municipios.

Durante las Jornadas de Familias Fuertes a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, los mexiquenses pueden acercarse a diversos servicios como geriatría, gerontología, medicina general, nutrición, psicología, asistencia jurídica, trabajo social, además de los módulos de mercado plateado y fisioterapeuta.

CON EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EL DIF TOLUCA CAMBIA VIDAS

Al entregar constancias a egresados de los talleres comunitarios del DIF Toluca, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, coincidieron en afirmar que la educación, capacitación y adiestramiento son herramientas poderosas para cambiar vidas.

En el Parque Colosio, Rodríguez Rico manifestó que el apoyo a la economía familiar es uno de los factores más importantes para el gobierno municipal, ya que se busca impulsar a las y los toluqueños a insertarse en el mercado laboral al desarrollar nuevos proyectos y aprendiendo un oficio para mejorar su situación económica y ampliar sus conocimientos.

Ante la crisis laboral que impera en el país, la capacitación y actualización en el trabajo son recursos que contribuyen al crecimiento de la sociedad y propician las condiciones de bienestar para todos fortaleciendo el tejido social, enfatizó.

Luego de entregar constancias, el alcalde Martínez Carbajal manifestó su reconocimiento a quienes concluyeron este curso, lo cual se dice fácil, pero invirtieron tiempo de su vida para superarse en alguna actividad para la que descubrieron que son buenos.

También dijo a los graduados que al asistir a los cursos fortalecen la reconstrucción del tejido social para cultivar la confianza entre la sociedad, por lo que seguirá impulsando el trabajo del DIF Toluca.

“Ustedes, sin darse cuenta, son personas que se oponen a ese grupo de gente que genera inseguridad y ruptura social. Ustedes son parte del fuerte tejido social que tienen nuestras comunidades”, añadió el primer edil.

Las autoridades felicitaron a los 215 egresados que participaron en los nueve talleres comunitarios de oficios: panadería, repostería y cocina; herrería; serigrafía e impresión digital; metalistería; electricidad; corte y confección; cultura de belleza; manualidades y carpintería, que se encuentran distribuidos en 12 inmuebles ubicados en los Centros de Salud, en Plazas Comunitarias y Centros de Desarrollo Comunitario, y son impartidos por personal calificado y con experiencia en cada área.

El presidente municipal y la presidenta honoraria del DIF recorrieron los módulos donde cada instructor explicó las actividades impartidas y exhibió los productos finales de los talleres, donde se destacó la importante participación de las mujeres en oficios que se consideraban propios de hombres.