‘Los otros datos’ duros: Nada que presumir en las obras chaifas de AMLO

Los grandes fracasos del Señor Presidente * A Dos Bocas se le suman el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya… más el pésimo programa de Abrazos no Balazos que ya cobró la vida de al menos 125 mil muertos

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

En contra de lo que indica la lógica, la razón y la responsabilidad, Andrés Manuel López Obrador inauguró el pasado 2 de julio la refinería de Dos Bocas, para conmemorar el cuarto aniversario de su triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia de México.

Las fallas desde el inicio de una obra que pretende hacer autosuficiente a México en la refinación de Petróleo son evidentes.

Con un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos), a la fecha se llevan gastados 14 mil millones de dólares (280 mil millones de pesos), es decir, un 75 por ciento más de lo presupuestado.

Aunque cálculos serios como los de Enrique de la Madrid Cordero, auguran un costo final de 18 mil millones de dólares (trescientos sesenta mil millones de pesos) que representa un 125 por ciento más de lo previsto originalmente. Esa grave deficiencia pone al descubierto la improvisación y la corrupción que ha privado en la construcción del proyecto fallido de Dos Bocas.

En las cuentas alegres de López Obrador, la refinería de Dos Bocas está concebida para producir 345 mil barriles de petróleo diarios. Lo malo es que fue una inauguración fantasma y de ficción, cuando que se ha aceptado que Dos Bocas comenzará a producir hasta el 2024. Dos años de retraso significa que el primer barril de petróleo refinado, costará 927 mil 536 pesos (46 mil 360 dólares), bajo el fundado argumento de que al retrasarse la producción por ese tiempo dejarán de refinarse 252 millones de barriles de petróleo. En la actualidad refinar un barril de petróleo cuesta 7 dólares, algo así como 140 pesos en moneda nacional.

El fracaso se evidenció desde el inicio de la obra. Dos Bocas se construyó sobre zona de humedales y hubo de rellenarse el terreno que afectó severamente al medio ambiente y con graves inundaciones cada vez que la precipitación pluvial va más allá del promedio con que llueve en esa zona.

La irracionalidad de López Obrador se hizo manifiesta cuando convocó a cuatro prestigiadas compañías internacionales para someter a su consideración el proyecto de Dos Bocas. Puso dos condiciones: que costara 8 mil millones de dólares y se comprometieran a terminarla en 3 años. La respuesta fue el rechazo. Compañías serias no podían exponer su prestigio a las veleidades de un gobernante fuera de la realidad. Sólo que para cumplir su capricho decidió fuera su propia administración quien construyera una obra sin destino cierto.

Como es sabido el gobierno mexicano compró la refinería Deer Park en 1,600 millones de dólares, con una capacidad de refinación igual a la de Dos Bocas. Ello quiere decir que con el costo de la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, pudieren haberse comprado 10 refinerías capaces de refinar 3 millones 450 mil barriles de petróleo diarios.

Se agrega a la pérdida patrimonial de Dos Bocas los deplorables estados financieros publicados por Pemex Transformación Industrial, subsidiaria del mismo Petróleos Mexicanos. Durante el año 2020 se reportaron pérdidas por 153 mil millones de pesos, en tanto que en 2021 por 125 mil millones, cuya acumulación llegó a los 278 mil millones de pesos, con todo y que Pemex es un monopolio del Estado mexicano.

El derroche de Dos Bocas es patético si se compara con la inversión y los resultados del fabricante y comercializador internacional Valero Energy Corporation con sede en San Antonio Texas. Esta petrolera opera 15 refinerías de petróleo con una capacidad de refinación de aproximadamente 2.1 millones de barriles diarios y 7 mil estaciones de servicio en todo el mundo. Con todos estos activos, Valero Energy cuesta apenas 15 mil millones de dólares, cifra menor a la dilapidada en la refinería de Dos Bocas.

La sola comparación de los costos entre Deer Park y Valero Energy Corporation, contra Dos Bocas evidencian el grave despilfarro de recursos para cumplir con un caprichito más de López Obrador.

Lo mismo ocurrió con la sustitución del aeropuerto de Texcoco por el fallido aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Se entiende que ese cambio fue para evitar que Peña Nieto fuera recordado siempre por la magna obra que daría solución al problema del tráfico aéreo en la Ciudad de México. Y por la otra darle gusto a los militares para entregarles el control de un aeropuerto negado para ser internacional. El general Gustavo Vallejo fue el responsable de la fracasada obra, exactamente igual con su participación en la construcción del también fallido Tren Maya.

Lamentablemente para México y los mexicanos, López Obrador no puede presumir de un solo acierto en su fracasada administración. El aeropuerto Felipe Ángeles costó 425 mil millones de pesos y sólo tiene 8 vuelos diarios nacionales y ninguno internacional. Por el contrario, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene mil 200 vuelos diarios, con el riesgo que ello significa de una conflagración aérea de incalculables proporciones como ya ha ocurrido en más de una ocasión.

El único vuelo internacional operado en el aeropuerto Felipe Ángeles, el día de su inauguración, el 21 de marzo de 2022, para conmemorar el natalicio del prócer Benito Juárez, fue el de la aerolínea venezolana Conviasa de la que ningún pasajero bajó, únicamente se estacionó en la pista durante 45 minutos y posteriormente regresó a Venezuela.

Un acto vergonzoso de López Obrador al permitir que en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, se permitiera la llegada de un avión fletado por instrucciones de Nicolás Maduro, el dictador venezolano y clasificado como narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos.

El Tren Maya también apunta ya hacia el fracaso. Su costo pasó de 75 mil a 145 mil millones de pesos con la desaprobación y la rebelión de ambientalistas que han prevenido a López Obrador del desastre que significa para la flora y la fauna, la desaparición del jaguar negro, la de decenas de especies animales y la afectación de los cenotes por donde pasará el Tren.

Se suma a esta tragedia ecológica la enorme deforestación, cuyo destino de los recursos maderables se desconoce y desde luego apuntan hacia graves actos de corrupción para quien dice no mentir, no robar y no traicionar. Con actos tan graves atentatorios al tesoro nacional, se miente, se roba y se traiciona al pueblo de México.

Habría que preguntarle al “Señor Presidente” un solo logro del que pueda presumir durante su administración, con resultados inversos de lo pregonado en cada una de las soporíferas mañaneras. El instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó a 18 millones de mexicanos sin acceso a la salud. El supuesto combate a la corrupción de la industria farmacéutica generó escasez de medicinas y miles de niños con cáncer sin protección a su salud. Las escuelas de tiempo completo iniciadas con 441 en 2008 y 27 mil en 2018 terminaron para desaparecer y dejó a un millón y medio de niños sin el único alimento que consumían durante todo el día.

Sembrando Vida ha propiciado la deforestación de 50 mil hectáreas cuyo mayor deterioro se dio en Ocosingo, Chiapas, con el 50 por ciento de la deforestación nacional. Creó el Banco del Bienestar y apenas en año y medio ya no tenía fondos. Hoy hay 10 millones de pobres más de los que recibió en el 2018.

Y desde luego la enorme inseguridad y los 125 mil muertos que a dos tercios del sexenio, ha superado a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ampliaremos…

