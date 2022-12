Noa Honey le saca money a su cuerpo espectacular

Una sexy colombiana que le gusta disfrutar de todo * Se podría decir que soy algo exhibicionista porque realmente me gusta mucho estar desnuda y que me vean desnuda, expresa con sonrisa picarona la joven de 25 años de edad

JOVIRA

Definitivamente si quieren apreciar un cuerpo espectacular en toda su dimensión y expresión, nada mejor que el de la modelo colombiana Noa Honey.

Esta joven sensual empieza a sobresalir en el mundo del entretenimiento para adultos y seguramente dentro de poco será la estrella más brillante del universo artístico.

Pero bueno, no perdamos más tiempo, y a lo que truje chencha para conocer un poquito más de esta curvilínea figura.

—¿Quién es Noa Honey?

“Es una chica suiza con orígenes españoles, uruguayos y brasileños”.

—¿Dónde vives?

“Hace 3 años estoy viviendo en Colombia y tengo 25 años de edad!”.

—¿Preferencia sexual?

“Soy bisexual y siempre he dicho que no hay por qué escoger pudiendo disfrutar de todo”.

—¿Cómo te va como modelo?

“Llevo un año y medio siendo modelo y creadora de contenido para OnlyFans y realmente esta industria sí que me ha sorprendido, ya que siempre me ha atraído diferentes temas sexuales como el BDSM, el role play, la dominación por el hecho de que empecé a tocarme y ver porno desde muy temprana edad”.

—¿Atrevida?

“Siempre quise experimentar un poco más allá en la sexualidad, abriendo mi mente y dándome la oportunidad de conocer y disfrutar cosas que muchos se pierden por los tabúes qué hay en la sociedad”.

—¿El desnudo?

“Antes de llegar a Colombia no sabía ni siquiera que era el modelaje webcam ni conocía acerca de OnlyFans, pero siempre me había gustado demasiado sacarme fotos desnuda, dándole un toque de erotismo y sensualidad”.

—¿Exhibicionismo?

“Pues sí, podría decir que soy algo exhibicionista porque realmente me gusta mucho estar desnuda y que me vean desnuda. Al conocer esta plataforma vi realmente una buena oportunidad de darle valor a todas las fotos sensuales y eróticas que normalmente siempre se quedaban guardadas en mi celular y nunca nadie veía”.

—¿Así empezaste en el mundo para adultos?

“Se puede decir que sí, luego empecé a grabar los videos, que han sido una aventura que cada vez se ha vuelto más explícita y más excitante”.

—¿Morbo?

“Jesús, eres muy directo, pero tengo que aceptar que me da mucho morbo verme tan bella y sensual, tocándome y haciendo cosas traviesas en un video”.

—¿Masturbada?

“Pues llegué a tocarme y tener varios orgasmos viendo mi propio contenido. En resumen, ha sido un proceso de crecimiento y autoconocimiento propio que ahora me he dado cuenta que tengo muchos fetiches y me encanta complacerlos”.

—¿Eres feliz con lo que haces?

“Mira, aparte de lo que te he platicado, quiero que sepas que hay otra parte de mí, soy graduada en Hospitality Management, trabajé en Suiza unos años y aunque era algo que me generaba seguridad, nunca fui del todo feliz, ya que en mis pensamientos siempre soñaba ser una mujer independiente y sacar esa parte emprendedora que hay en mí, por eso decidí darle un cambio a mi vida y al venir a Colombia empecé a trabajar fuertemente por lograrlo.

“Gracias a eso ahora soy propietaria en sociedad de un restaurante, modelo y estoy aprendiendo del mundo de las inversiones con el trading”.

—¿Cómo te describes?

“Me considero una chica muy dulce, traviesa, sonriente y emprendedora, que siempre lucha por sus sueños y que cuida de los suyos.

“Soy superantojada por la gastronomía, enamorada del sushi y la pizza italiana, amo viajar y he estado en 9 países-.

“Me gusta leer novelas de misterio o fantasía, las películas de terror o históricas; me encantan los animales, tengo 2 gatos y voy al gimnasio”.

—¿Redes sociales?

“Si quieren seguirme conociendo, pueden buscarme en mis redes sociales, aquí se las dejo.

Instagram: @_noahoney.

Twitter: @noahoney_.

Tiktok: @noahoney.of.

Onlyfans: @noahoney.

Así que ya lo saben, estimados lectores, una belleza colombiana que conquista a todo mundo, un paraíso celestial en la Tierra.