Yuli Ruiz, una amante salvaje

Una modelo colombiana con muchos sueños por cumplir * Esta joven poseedora de una curvilínea figura está destinada a ser una de las grandes modelos a nivel internacional y despuntar como una empresaria visionaria

JOVIRA

La sensual modelo colombiana Yuli Ruiz es la figura que seduce la pupila masculina en donde quiera que se presente.

Una chica preparada en el mundo del modelaje, pues tiene muchos sueños por cumplir… pero ya entrados en materia, y para no perder el tiempo, qué mejor que ella misma, de viva voz, nos platica de sus sueños y metas por cumplir.

—¿Nombre y dónde naciste?

“Holissss, soy Yuli Ruiz, de la ciudad de Medellín y tengo 29 años de edad”.

—¿Cómo incursionas en el modelaje?

“Hace aproximadamente 13 años estudié el modelaje y me siento una persona preparada”.

—¿Cómo te describes?

“Soy una mujer muy emprendedora, con muchos sueños a corto y largo plazo por cumplir. Más bien, soñadora todo el tiempo, jajajajaja”.

—¿Pasiones?

“Ay, Jesús, soy amante a los caballos, a los perrunos, a los viajes, a una buena cena con una copa de vino y compartir una vida en familia”.

—¿Prioridad?

“Para mí es la salud, DIOS sobre todo, mi familia y el dinero… lo demás viene por añadidura”.

—¿Cómo te describes?

“Soy una mujer bonita, inteligente, me encanta emprender, trabajadora pues facturó desde los 15 años; en mi núcleo familiar me enseñaron a laborar honradamente, a mis 20 años ya era una mujer independiente en el hábito laboral… a veces no me explico cómo lo hice, pero los sueños se cumplen y siempre quise ser mi propia jefa, aunque debo reconocer que mis jefes siempre fueron muy bellas personas conmigo”.

—¿Negocio?

“Trabajo en el hábito del modelaje, invierto en propiedad Raiz y ahora mismo estoy queriendo sacar una marca propia”.

—¿Comida?

“Mi favorita es la peruana… y el arroz con huevo es muy rico”.

—¿Estudios?

“Dirás que soy presumida, pero a’i te va: Sistemas básico y avanzado; Fotografía, pasarela, etiqueta profesional; Técnica profesional en salud oral y la técnica profesional en cosmetología.

—¿Redes sociales?

“Para mis fans y para los que quieran estar pendientes de mis actividades, se los paso.

“Me encuentran en Instagram: @yuliruiz017 y en Facebook como Yuli Ruiz (mona)”.

Así que ya lo saben, estimados lectores, una curvilínea figura tiene nombre y apellido: Yuli Ruiz, destinada a ser una de las grandes modelos a nivel internacional y despuntar como una empresaria visionaria.