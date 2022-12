“Tu amor apesta” a hit musical

Jackz Mendez regresa renovado y recargado de energía pura * El hoy reconocido artista, cantante y tiktoker es una lección de vida; aunque la vida le sonríe, el camino fue lleno de obstáculos para llegar al éxito

JOVIRA

Jackz Mendez es un artista que empieza a brillar en el universo musical… pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Su carrera ha tenido altibajos, por cuestiones personales, pero siempre con la mira puesta en su carrera musical.

Hoy regresa renovado y recargado de energía pura y sus fans lo saben… y ya catapultaron a la fama ‘Tu amor apesta’.

Tras una serie de sinsabores, es de reconocer que El hoy reconocido artista, cantante y tiktoker es una lección de vida; aunque la vida le sonríe, el camino fue lleno de obstáculos para llegar al éxito.

EL ÉXITO

Se nota a leguas que Mendez “le puso el corazón, el dinero, todo lo que tenía a su último lanzamiento, la vida le está dando su recompensa”.

Su último lanzamiento, “Tu amor apesta”, es un éxito en las plataformas de Streaming, Spotify, que subió de 0 seguidores a 30 mil en minutos, de la misma manera sucedió con el videoclip en sus estrenos en YouTube, Facebook y TikTok.

El artista fue viral por el año 2018, sus videos lograron millones de reproducciones, giras internacionales, eventos en lugares místicos, como Isla de Pascua, Cholula, Islas Galápagos, montañas Australes, e inclusive en un avión sobrevolando el Amazonas.

Además de entrar en la lista de los 100 tracks más vendidos de la plataforma Beatport a nivel mundial, la fama le duró poco debido a un grave problema médico que lo retiró de la escena musical.

Su carrera llena de altibajos la retomó en este 2022, lanzó varias canciones que no resultaron favorables hasta que llegó la luz musical: “Tu amor apesta”… una melodía que huele a hit internacional y que ya tiene miles de reproducciones, por lo que productores musicales ya voltean a ver a Ecuador.

Este hecho ya pone a Jackz en la lumbrera artística y con titulares en medios de comunicación.

En TikTok tiene videos que superan los 10 millones de views y miles de comentarios, su contenido gira entorno a su carrera, la vida diaria de un artista, sus aventuras como músico y su forma única de vivir.

LA HISTORIA CONTADA POR JACKZ

La canción “Tu amor apesta” sorprendió a más de uno, no es cualquier trap común y corriente, en medio de los sub-bajos fuertes de la canción, de la irreverencia de la letra, explota un solo de requinto, que es un homenaje a los pasillos, vals latinoamericanos.

Mendez comenta: “Hice un intro con un riff de guitarra eléctrica, fuerte como un homenaje a mi pasado rockero, sorpresivamente suenan unos bajos profundos con una letra, que la compuse en un momento de puro despecho, con el corazón y los bolsillos rotos, sin dinero y buscando una nueva dirección para mi vida.

“Es la parte que dice: ‘Tu amor es para mí, como esos zapatos viejos, que aunque uno ya los quiere, tiene que dejarlos ir porque empiezan apestar también a incomodar luego ya no te dejan caminar’.

“La letra habla de separarse de un estilo de vida, de un amor dañino, de la zona de confort, no es para nada fácil, a mí me costó mucho hacerlo, me marcó y de ahí salió la letra.

“La parte más épica de la canción es el solo, en la que como se ve en el videoclip, de rodillas caigo sacándole la última nota y lágrima a la guitarra, me inspiré en los solos de requinto que se utilizan mucho en los vals, pasillos, por acá por Sudamérica.

“Siento que la canción te da esperanza y fortaleza, siempre que la canto me imagino viajando y contando unos buenos bajos de billetes como en los viejos tiempos, eso me motiva mucho y le pongo más fortaleza a la canción, habla de no estancarse nunca, por nada ante la vida, amores, desamores, llegan y van, hay que dejarlos ir, por más que duela y sea triste, hay cosas que en la vida hay que dejarlas”.

Al comentarle la importancia de sus admiradores, responde: “Todos mis éxitos se los dedico a mis fans, al público increíble de México, de Ecuador, de Colombia, que nunca me abandonó, a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo”.

LA SALUD NO TIENE PRECIO

Respecto a sus problemas de salud, revela que fue una situación muy difícil, pues pasó de la cima a la sima.

“Desde que tuve el bajón médico mi vida cambió: de vivir lujosamente y en constantes viajes a trabajar 14-18 horas para pagar mis deudas; de estar rodeados de gente millonaria y artistas a hacer filas para ser atendido en algún hospital.

“La salud nunca está comprada por más dinero que se tenga; mucha gente que estuvo a mi lado cuando estuve sonando me abandonó por mis problemas.

“Durante esta etapa aprendí mucho, en especial a tomar con tranquilidad mi vida, y todo lo que sucede en ella; ahora no me preocupo, cuando compongo una canción lo hago con el corazón cantando, lo que me nace, lo que siento, todo lo que hago se lo dedico a mi público, disfruto todo el proceso”.

Mendez es un artista humano y solidario. “Todo lo que gane con ‘Amor apesta’ lo utilizaré con sabiduría y para fines benéficos”, enfatiza.

La producción del videoclip estuvo a cargo del director Stefano Barrera y la productora Modo Artista.

Hay que estar pendientes de Jackz Mendez, pues sus próximos proyectos subirán de nivel, darán mucho de qué hablar, ya que una de las productoras más grandes del mundo lo ha fichado para sus filas. ¡Enhorabuena Mendez!, pero que para los cuates que lo quieren desde México seguirá siendo el Mala Vibra, que cautivó al suelo azteca con su melodía ‘Techno on the Street’.